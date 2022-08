Ang isang sirang puso ay maaaring magdulot sa iyo ng matinding kalungkutan at maaari ka band sakitin

Ang puso ng Diyos ay naantig para poder sa mga ang puso! Ito ay madalas na malinaw na nakasaad sa Bibliya, tulad ng sa Mga Awit 51 : Ang hain ng Diyos ay isang sirang espiritu; ikaw, Diyos, ay hindi hamakin ang isang sirang at the durog na puso. Sa pamamagitan nito ay nangangahulugang ang puso ng Diyos ay puno ng awa.

Sinugo Niya lorsque Hesus hindi lamang upang pasanin ang parusa sa ating mga kasalanan, ngunit upang ipahayag din ang Ebanghelyo ng Kaligtasan. Nangangahulugan iyon na si God ay naparito upang pagalingin ang mga a keen, ngunit upang aliwin din ang mga ang puso!

Ang mga relasyon ay ang pinakamagandang bagay Diyos ay ibinigay sa amin sa mundo. Dahil ang Diyos ay pag-ibig , Nilikha Niya tayo bilang mga nilalang ng pag-ibig na higit na nangangailangan ng pag-ibig kaysa sa anupaman. Walang gumagawa sa atin bilang kaaya-aya, malakas at the malusog tulad ng pag-ibig. Ang pag-ibig ang pinakadakilang regalo sa atin ng Diyos. Ang pagkakaroon ng isang sirang puso ay maaaring gumawa ng isang tao na matindi nalungkot within kahit will get sakit. Paano ka makakatanggap ng paggaling?

Dahil alam natin na makakatanggap tayo ng pag-ibig sa isang relasyon sa isang kapareha, madalas na desperado natin itong hinahanap.

Gayunpaman, iilan sa atin, ang nagtagumpay na makilala kaagad ang tamang kasosyo sa buhay. ihang mga relasyon, na sa kasamaang palad ay nasira, on pagkatapos ay naiwan kami na can get nasirang puso. Ako mismo ay nagkaroon ng iba`t ibang mga relasyon bago ko nakilala ang aking kahanga-hangang asawa sa isang kahanga-hangang paraan. Ngunit kinailangan kong harapin ang ilang mga masakit na pagkabigo bago siya dumating. Pagkalipas ng ilang taon, nagsimulang magsalita ang Diyos sa aking puso na naghahanap ako ng pag-ibig sa isang tao habang ang mga tao ay hindi maaaring ibigay sa similar ang pagmamahal na ito.

Ipinakita sa akin ng Diyos na Siya lamang ang maaaring magbigay sa similar ng pagmamahal na hinahanap ko.

Pagkatapos ay nagsimula akong mapagtanto kung ano ang ibig sabihin na ang Diyos ay PAG-IBIG. Nilikha niya tayo bilang mga nilalang na la sa lahat kailangan ng pagmamahal on sino kaya ang gagawa ng lahat sa ating buhay upang matanggap ang pagmamahal na iyon. Ngunit ang mga tao ay kasing nangangailangan within hindi perpekto tulad din natin. Kung nais nating punan ang ating puso ng pag-ibig ng tao, malulungkot kami.

Ito lamang ang Pinagmulan ng pag-ibig, ang Diyos Mismo, na maaaring punan ang ating puso ng walang hanggang pag-ibig.

Palagi akong tumakas mula sa kalungkutan, sa mga pakikipag-ugnay sa mga batang babae. Nang maglakas-loob lamang akong sumuko sa pag-ibig ng Diyos ay nahanap ko ang kagalakang palaging aking hinahangad. Iyon ay isang pakikibaka, sapagkat hindi ko alam ang Diyos nang sapat upang malaman kung gaano kalubha ang kanyang pagmamahal sa similar.

Ngayon alam ko na wala nang ibang kamangha-mangha kaysa sa tunay na pagmamahal sa Diyos. Nararanasan ko ngayon kung gaano kalambot within kaibig-ibig ang kanyang puso from the iyon, sa kabila ng kanyang napakalawak na kabanalan, kapangyarihan at kadakilaan, Siya higit sa anupaman ay ang pag-ibig in the masidhing nais na ibahagi sa amin ang kanyang pag-ibig.

Matapos kong mapunan ang aking emosyonal na mga pangangailangan sa pag-ibig ng Diyos, within sa gayon best hookup Windsor ay can get isang matibay na pundasyon para poder sa aking puso, maaaring ihanda ako ng Diyos upang makilala ang aking kapareha sa buhay. Bago maganap ang pagpupulong na ito, gayunpaman, kailangan Niya akong palayain ng mga alaala in the emosyonal na ugnayan sa mga matchmaking pakikipag-ugnay. Ikinonekta ko ang aking isip, aking kaluluwa within aking katawan sa mga batang babae. Ipinakita sa akin ng Diyos na kailangan kong maging malaya sa mga gapos na ito, sapagkat magiging hadlang ito sa aking magiging kapareha sa buhay.