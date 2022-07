Alternativas para bodas, bodas alternativas. De conseguir casarse en el Reino Unido seri­a necesario haber residido en el pais al menos 3 semanas primeramente del enorme dia, los requisitos varian en mision sobre la nacionalidad sobre los novios.

Cristalino que Existen diferentes muchas posibilidades para efectuar tu casamiento con tu pareja falto tener que pasar por el tribunal.

Por ejemplo, la liga sobre manos (handfasting), la formalidad tradicionalista pagana que se remonta a los celtas. Cuando un hombre y no ha transpirado la femina deseaban casarse, se ataban las manos, y no ha transpirado si seguian juntos a lo largo de un ano asi­ como un conmemoracion, el matrimonio se hacia oficial a traves de una diferente formalidad. Actualmente en jornada existen varias versiones sobre este ritual y puedes elegir entre “atarte” a tu pareja a lo largo de un anualidad asi­ como un conmemoracion, durante toda la vida, o el lapso que te apetezca. La liga de manos nunca tiene tasacii?n legal en el Reino Unido aunque eso seri­a lo sobre menor cuando individuo puede cambiar los votantes rodeado sobre paisajes externamente de lo habitual.

Bastantes optan por el solsticio de veranillo de festejar la vinculacion de manos porque, Conforme la folclore pagana, el solsticio senala la liga del dios desplazandolo hacia el pelo la diosa asi­ como era la temporada de abundancia y fertilidad. Stonehenge, en Wiltshire, al suroeste sobre Inglaterra es un lugar lleno de ilusionismo y secreto en el que demasiadas parejas celebran la union sobre manos durante el solsticio de veranillo. Si no te apetece realizar tu union rodeada sobre parejas desconocias, puedes reservar el circulo megalitico en una diferente data y no ha transpirado disfrutar sobre un escaso sobre intimidad.

El 1 sobre mayo o dia de Beltane (Buenfuego en irlandes) igualmente es una dia extremadamente popular Con El Fin De la union sobre manos. Mel Gibson eligio Con El Fin De su casamiento el espectacular Fort William, en la cinta Braveheart. De organizar la ceremonia con al completo el paladar de las tierras altas, contrata los servicios de un entendido en folklore escoces.

Contraer casamiento en un castillo seri­a muy romantico, y no ha transpirado si no que se lo digan a estas parejas de famosillos:

Madonna asi­ como Guy Ritchie intercambiaron las votantes en el castillo sobre Skibo, con vistas al estuario de Dornoch, en las tierras altas de Escocia. Es la sede del Carnegie Club y uno de los sitios mas exclusivos de Escocia. El castillo sobre Skibo data del siglo XII asi­ como esta escondido en la finca de 7.500 acres, lejos de las miradas curiosas. Es un lugar superior de efectuar la boda pero goza de la pega: tienes que acontecer integrante del Carnegie Club, o reconocer an uno, por motivo de que solo las miembros tienen via al castillo.

En caso de que las tierras altas sobre Escocia te pillan un pelin lejos puedes hacer igual que Liz Hurley y no ha transpirado Arun Nayar precios my dirty hobby, que celebraron sus nupcias en el castillo de Sudeley, en las colinas de las Cotswold, al oeste de Londres. Es un lugar con demasiada biografia, relacionado con la parentela Real desde la estacii?n en que fue residencia de Catalina Parr, la ultima esposa sobre Enrique VIII. Ha recibido diversos premios por sus jardines asi­ como la finca goza de mas de 1.200 acres.

Katie Price desplazandolo hacia el pelo Peter Andre igualmente se echaron el lazo en un castillo, el castillo sobre Highclere, en Newbury. Fue disenado en 1842 por Sir Charles Barry, sobre quien ademas son labor las Casas del Parlamento en Londres. Es uno de los castillos victorianos mas bonitos de Inglaterra y no ha transpirado una de estas principales localizaciones sobre la serie de television Downton Abbey.

Nada como alquilar un palacio real de tener buenas sensaciones reina por un fecha, por ejemplo el palacio sobre Hampton Court, en las afueras de Londres. Aqui es donde Enrique VIII se declaro a Ana Bolena y donde Carlos II paso su luna de miel.

Cuando Ashley Cole, defensa del Chelsea F.C., le dijo “si, quiero” a la cantante Cheryl Tweedy (Girls Aloud), lo hizo a lo grande, en Sopwell House, una mansion georgiana al meta sobre Londres. Detras de la ceremonia, celebraron una enorme fiesta en la cercana finca sobre Wrotham Park.

El futbolista Steven Gerrard y la ideal Alex Curran celebraron una de las bodas mas romanticas que se recuerdan en Cliveden, una finca sobre 376 acres con vistas al Tamesis y casa del National Trust. Es uno de los hoteles mas lujosos del universo desplazandolo hacia el pelo, desde Jorge I, todo el mundo las reyes de Inglaterra han sido sus huespedes.

El comico David Walliams (Little Britain) desplazandolo hacia el pelo la modulo holandesa Lara Stone se casaron rodeados sobre art deco en Claridges, en el barrio londinense de Mayfair. Bastantes famosos, estrellas sobre Hollywood desplazandolo hacia el pelo monarcas de todo el universo Normalmente alojarse en este hotel sobre cinco estrellas, posiblemente por motivo de que esta en el distrito de estas compras desplazandolo hacia el pelo extremadamente cercano de Hyde Park.

Elton John asi­ como David Furnish se prometieron amor eterno en Windsor Guildhall . Seri­a trabajo del arquitecto Sir Christopher Wren asi­ como los candelabros son un prestamo sobre la reina.

No cualquier el universo quiere la matrimonio en un palacio de relato sobre hadas. En genial Bretana es simple dar con lugares unicos y poquito frecuentes en los que celebrar tu nupcias:

Las cuevas de Wookey Hole, en Somerset, deben mas de 50.000 anos y cuenta la leyenda que son el hogar sobre la malvada bruja. En la convite sobre boda recuerdales a tus invitados que se traigan un abrigo, por motivo de que bajo tierra realiza frio. En caso de que alguno dispone de claustrofobia, puede aguardar exteriormente contemplando las colinas Mendip Hills.

Tambien es placentero casarse en las alturas, concretamente a 41,14 metros de elevado. La noria London Eye brinda las excelentes vistas sobre Londres desplazandolo hacia el pelo dispondreis de una capsula privada para la pompa.

Brighton Pier seri­a uno de los pocos embarcaderos sobre Inglaterra en las que esta permitido celebrar casamientos. Tras los votantes, ninguna cosa igual que unas cervezas en el Victoria’s Bar seguidas del banquete en Palm Court. La noria queda bastante bien en las fotos.

El ferrocarril sobre vapor sobre Llangollen esta en total valle del Dee, un lugar que el lapso da la impresion tener echado en el olvido. Existe un vagon Con El Fin De ceremonias en el que caben inclusive cincuenta invitados sentados desplazandolo hacia el pelo podreis gozar de una copa sobre champan mientras veis el paisaje por la ventanilla. Superior de parejas viajeras.

HMS Belfast es un barco excesivamente particular y no ha transpirado el octavo lugar mas popular del universo Con El Fin De casarse. Goza de vistas al puente de la Torre y no ha transpirado a la Torre sobre Londres. Si te gusta Londres, podras afirmar que te casaste en el corazon de la poblacion.

Si el banquete desplazandolo hacia el pelo la comparsa nunca van contigo, el Zoo de Chester te brinda una casamiento diferente. La pompa se celebra en la mansion Oakfield Manor, desde en donde podras ver el huerto desplazandolo hacia el pelo a los animales. Seguidamente, un safari desplazandolo hacia el pelo asador Con El Fin De al completo el universo.

?A ti y a tu pareja os fascina el futbol? Por consiguiente nada mas futbolero que casarse en el estadio Old Trafford del Manchester United y no ha transpirado realizar el banquete sobre el estadio sobre juego.