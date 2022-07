Alors les filles, d’apres notre “vecu”, nos bla-blas entre copines et les tests ( oui, je sais c’est horrible de tenter les hommes), j’ai repere deux trucs qui montre qu’un homme reste interesse par vous:

Alors les filles, d’apres notre “vecu”, nos bla-blas entre copines et les tests ( oui, je sais c’est horrible de tenter les hommes), j’ai repere deux trucs qui montre qu’un homme reste interesse par vous:

le regard

il vous fixe et des que vous le regardez il detourne le regard.

il fuit votre regard mais le torse est dirige par vous et insiste pour restez avec vous malgre sa timidite.

il cligne tout juste des yeux et vous regarde intensement avec tendresse (surtout lorsqu’il est bourre en vous disant que vous etes belle).

il est de chercher un quidam partout dans un endroit ou Il existe enormement de personnel, mais des qu’il croise votre regard il se fige direct par autre chose comme si Cela reste concentre par un objet inutile.

il baisse le regard au bout de 5 secondes comme gene et fronce nos sourcils quand il vous regarde a nouveau.

“l’appel du regard ” de tout bon dragueur qu’on connait toute : je te regarde 10 seconde, je tourne la tete 5 minutes, ainsi, je te reregaarde !

la jalousie ou le mal etre qui se voient dans le regard quand vous etes avec un autre ou que vous parlez tout d’un autre.

le comportement :

c’est fort tres gentil et protecteur ( attention a ne point confondre avec l’amitie, mais sachez que l’amitie est fragile entre les 2 sexes, en tout cas au debut) il vous dit que vous etes belle sans arret il veut tout moyen vous voir il vous appelle sans arret, sms compris, msn et facebook compris ! les sms du jour seront nos plus sinceres 😉 il s’incruste votre domicile ( bon l’ensemble des amis le font xd) il vous laisse Realiser bien ce qui vous passe par la tronche ( oui c’est un soumis ! c’est tentant ! mais ne profitez pas de ca pour l’humilier ! ) il s’interesse a vous, vos gouts, ce musique, il refera limite ce bibliotheque musicale . il essaiyera de temps en temps de montrer qu’il est votre male, qu’il est en mesure de etre protecteur, lover, tendre, par peur que vous voyez en lui mon mari gay. www.datingmentor.org/fr/swingtowns-review/ il vous fera rencontrer les individus qu’il apprecie et parle de vous a le entourage. il vous aide souvent Afin de tout et n’importe quoi. si il a une cam, monsieur se debrouillera souvent Afin de etre torse nu surtout si il fait un brin de muscu ( bah oui je sors d’une douche, j’en prends 36 par jour ) il vous adressera forcement la parole via msn, facebook ou sms, meme Afin de juste penser ” salut ! ca va?”. Cela vous ecoute puis apres le style c’est que celui-ci sait pas faire une conversation ! Alors vous passez a une autre conversation et la le fameux ” wizz” ! Soit il vous apprecie, soit il a que vous comme contact, soit c’est votre con qui sert a rien. Si il a toujours aucune conversation il vous enverra d’la musique ou vous proposera un jeu sur internet. Apres tout ils en ont le droit quand les meufs nos soulent avec des “chaines” a envoyer a des contacts sous peine d’etre maudit Afin de nos 7 annees a venir. il vous reveille le matin avec un sms soit Afin de vous faire chier quelque peu, soit pour vous souhaiter belle journee. il vous caresse le visage les yeux tendres comme si j’ai ete une torture de gui?re pouvoir vous prendre dans ses bras. il vous defend devant ses amis trop cons qui se foutent en gueule de l’ensemble des filles qui passent devant eux. ( pauvres refoules une vie). il convient que celui-ci soit i chaque fois bien coiffe devant vous. si il penche la tete legerement via le caractere non gui?re par paresse mais avec admiration avec ses yeux fixes et pleins d’amour : il est dingue de vous.

Je crois que j’ai fera le tour !

Bonne chance les filles ! Chaque homme est tout autre ! Sachez que souvent derriere un grand male se cache votre bebe qui veut qu’on s’occupe de lui et qu’on l’aime. Que quand c’est le vrai amour, il font bien Afin de garder la femme de un life. Si ca ne dure nullement, vous n’etes gui?re l’elue ! Ce n’est nullement par mechancete qu’il rompt. En tout cas si vous l’aimez, montrez lui que vous n’etes pas insensible non plus.