Alla queria separarse sobre su homicida, un expresidiario al que mantenia fregando suelos

Alla Bukancova llego a Porqueres (Pla sobre l’Estany) realiza tanto lapso que ninguna persona en el aldea recuerda exactamente en que ano fue. Era sobre Letonia desplazandolo hacia el pelo tenia 48 anos de vida. Habia trabajado de casi al completo realizando ‘gominolas’ en la manufactura sobre Haribo o en la gasolinera del municipio. Ademas limpiaba casas. Se buscaba la vida con empresas de empleo temporal o por su cuenta. Habia fregado suelos e inodoros en no pocas casas de una seccii?n prospera para las pequenos empresarios. Y no ha transpirado En caso de que le llegaban mas propuestas de empleo no era por su culpa. “Cuando nos dejo la femina de la higiene todos me meddle reddit aconsejaron que contratara a Alla. No lo hice porque me dio temor que eso significara que su marido entrara en la casa”, explicaba este jueves individuo sobre ellos. Miguel encanto, el varon de 45 anos de vida desplazandolo hacia el pelo sobre nacionalidad espanola arrestado por matar a cuchilladas a Alla, es un expresidiario que despierta todo lo opuesto en Porqueres.

A las 22.00 horas sobre la noche sobre ayer miercoles, Miguel atractivo se persono en la comisaria sobre Banyoles asi­ como confeso a los agentes que habia matado a Alla. Los policias llamaron a la ambulancia y se dirigieron al domicilio sobre la pareja. Alla vieron que Miguel atractivo habia refran la certeza asi­ como que bien era tarde Con El Fin De las equipos sanitarios.

Cansada sobre Miguel Gracia

Realmente no era la hogar sobre la pareja. Era la casa sobre Alla. Ella era quien pagaba el alquiler de dichos bajos de la calle de Canigo ubicados justo en el limite territorial dentro de las municipios de Banyoles asi­ como Porqueres. Alla saltaba de una tarea a otro carente tranquilidad entretanto Miguel atractivo estaba falto cargo, mantenido por su femina entretanto recaia en el consumo sobre drogas. Excompaneras de trabajo sobre Alla subrayan que Miguel donaire se habia sometido a tratamientos sobre desintoxicacion desplazandolo hacia el pelo que la novia habia defendido a lo largo de anos de vida que iba A canjear.

No encontrari?s ninguna denuncia formal por malos tratos por pieza de Miguel encanto. Tampoco a ninguna persona le consta que la golpeara. a muchas amiga si le dio la sensacion sobre que ejercia acerca de la novia un control demasiado exhaustivo. La venia an investigar al trabajo, la tenia “dominada”. Nadie tiene excesivamente Naturalmente que veia Alla en Miguel garbo, un expresamente que nunca escondia su paso por la carcel –segun habia revelado a Alla a sus amigas, habia cumplido un porron sobre anos de vida dentro de rejas por matar a un vigilante de conviccion durante un atraco a un banco, una traduccion nunca confirmada oficialmente– y que tenia la rostro tatuada con dibujos que parecian de factura ‘taleguera’.

Exteriormente lo que fuera lo que ligaba Alla a Miguel Angel, estaba desapareciendo. Habia manifestado en reiteradas situaciones, ademas en establecimientos comerciales que frecuentaba, que nunca podia mas, que queria que se exteriormente de su hogar. Miguel donaire, sin embargo, se negaba a marcharse. Que un viable tanteo sobre ruptura desencadenara el crimen de anoche es algo que igual ocasion el homicida confeso sobre la femina se preste a aclarar a los investigadores de los Mossos a cargo de un homicidio que se instruye en un juzgado de Girona.

Porqueres ha decretado 3 dias sobre desdicha publico y esta prevista esta tarde la concentracion sobre condena. “lo cual ha sido responsabilidad de todos, alguna cosa esta fallando, no tenia que tener pasado”. Son lamentos que llegan desde la gasolinera en la que trabajaba Alla, la finca victima catalana de la crueldad de genero.

La finca mujer

En Catalunya el machismo ha enterrado a cinco mujeres este 2021. El 14 sobre abril, en Manresa, Jordina murio estrangulada. Tenia 2 hijas de 7 asi­ como 4 anos de vida. El 27 de abril, en la Bisbal de el Penedes, Pilar murio porque su novio–supuestamente– la rocio con carburante desplazandolo hacia el pelo despues le prendio fuego. Tenia una hija de mi?s grande de edad. El homicidio de Betty en Creixell fue publico el 18 sobre abril No obstante recibio un disparo en la rostro y no ha transpirado otro en el torso dentro de el 12 y no ha transpirado el 13 de abril. Tenia dos hijos mayores sobre permanencia. Manuel, el presunto asesino de Betty que se suicido despues de matarla, tenia por su parte otros tres hijos mayores sobre antiguedad. Tambien el 18 sobre mayo, Lucia fue acuchillada en Corbera de Llobregat. Su marido se ahorco despues de matarla. Tenian 2 hijos, el mayor, sobre 13 anos, descubrio las cadaveres. Este ano en Catalunya ha habido diez hijos que han perdido an una madre o a un progenitor, o an ambos, por culpa del machismo. Cuatro de ellos eran menores sobre permanencia.

Desde el 1 sobre enero de 2003, fecha en que comenzo a contabilizarse esta defecto, 1.094 hembras han sido asesinadas por las parejas en Espana. Desde el Govern, la recien estrenada ‘consellera’ sobre Igualtat i Feminismes, Tania Verge, ha subrayado que con el final sobre la pandemia se ha entrado en un periodo de maximo riesgo para las hembras maltratadas hexaedro que las agresores estan perdiendo un contexto sobre control en ellas.

