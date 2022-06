Alcune persone portano in sГ©, spesso inconfessata, la fantasia di ritrovare il loro Primo amore, perduto molti anni prima

Molte persone mature coltivano la nostalgia della prima storia importante della loro vita La causa ГЁ il senso divuoto prodotto dal venir meno dello slancio idealista della giovinezza.

Questo desiderio puГІ albergare nascosto dentro di loro e permanere per sempre, come una scheggia di nostalgia, un sogno, ormai irreale, della loro prima giovinezza, oppure puГІ ravvivarsi ed emergere durante una crisi esistenziale o di coppia, un divorzio, una separazione, una vedovanza.

Quando ci si reca alle riunioni dei vecchi compagni di liceo con la speranza di rivedere una determinatapersona, oppure quando si eseguono delle ricerche per rimettersi sulle tracce di un amore adolescenziale, si vorrebbero riportare in vita quelle sensazioni associate all’esperienza di un amore “pulito”, non contaminatodal cinismo, dalle disillusioni e da valutazioni di convenienza, che possono invece insorgere con il passare del tempo e con l’accumularsi di esperienze non sempre positive Questa nostalgia tende ad alimentarsi soprattutto se in gioventГ№ la storia d’amore non ha potuto svolgersi naturalmente, ma ГЁ stataostacolata da circostanze avverse o dall’opposizione dei genitori, che ne hanno impedito lo sviluppo e il libero corso.

Allora, in quelle circostanze particolari, il ricordo del Primo amore puГІ tornare ad accendersi, perchГ© permette di fantasticare sull’ipotesi di una seconda possibilitГ , che cancelli gli errori commessi e le sensazioni di fallimento e di dolore odierni

Il sogno di ritrovare l’amore idealizzato della prima giovinezza alimenta la fantasia e il desiderio di tornare indietro nel tempo e di riconquistare le cose belle che si ricordanoВ del proprio passato

In questo caso la persona, soprattutto se ha una vita sentimentale insoddisfacente, puГІ attaccarsi a questo rimpianto, come se avvertisse che quell’interruzione nel suo passato abbia lasciato una voragine che, finchГ©non verrГ colmata, gli impedirГ di essere felice Si vorrebbe chiedere al destino una seconda opportunitГ , che restituisca continuitГ alla propria esistenza Anche se ГЁ possibile che il ricongiungimento con un antico amoresi riveli una fonte inaspettata di felicitГ e coroni un sogno reciproco mai abbandonato, per la maggior parte dei casi si tratta di aspettative illusorie, destinate ad essere infrante nel confronto con la realtГ .

Se ci si ritrova a pensare con grande nostalgia al proprio Primo amore, la ragione profonda di questo desiderio risiede per lo piГ№ nell’aspirazione a ritrovare qualcosa che si sente di aver perduto dentro di sГ©, piГ№ che fuori disГ©: la passione, la libertГ di amare, l’idealismo, la speranza, la gioia di vivere le proprie emozioni, il coraggio di correre dei rischi, il senso dell’avventura AnzichГ© farsi risucchiare “controcorrente”, da un passato ormai sepolto, ГЁpossibile cogliere da queste sensazioni un segnale utile per il presente, checioГЁ ci informa che nella nostra vita manca qualcosa, che stiamo invecchiando prematuramente, che ci stiamo irrigidendo dentro una immagine di noi rassicurante ma troppo poco conforme alla nostra veranatura.В E non c’ГЁ bisogno di ritrovare il Primo amore per recuperare valori e sentimenti vitali: in qualunque momento abbiamo la possibilitГ di ricontattarli dentro di noi, ridisegnando le nostre prioritГ e imprimendo nuova energia e freschezza alla nostra vita.

BERLINO – Lo slogan e il nome sono molto romantici, quasi sbarazzini В Erste Hilfe fuer die erste LiebeВ ,pronto soccorso per il primo amore, dice la pubblicitГ Ma В First Love AmbulanzВ , dove Ambulanz sta per infermeria, affronta in realtГ un problema molto serio Inaugurata da qualche giorno a Monaco di Baviera, ГЁ il primo tentativo, in Germania, di non lasciare gli adolescenti da soli, nell’affrontare paure, problemi e patologie legati al loro sviluppo sessuale o di limitarsi, com’ГЁ successo fin qui, alla consulenza sulla contraccezione e l’igiene personale.