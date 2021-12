Afro-Türkler: Siyah Vatandaşların Kültürel Temsili – Selvet Çetin

Ülkemizde Afro-Türkler olarak tanımlanan Afrika kökenli vatandaşlarımızın ana yurtları ve Türkiye’ye geliş hikâyeleri hakkında çeşitli tarihsel bilgiler bulunmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde birçok farklı etnik özellikten toplumsal grup bir arada yaşamaktaydı. O dönemde, Afrika’dan Anadolu’ya değişik yollarla gelip yerleşen Afrika kökenli insanlarımız bulunmaktaydı. Tarihçilerin bir kısmı, Anadolu’ya yerleşen Afro-Türklerin büyük ölçüde Libya, Suudi Arabistan, Sudan ve Kenya gibi Afrika ülkelerinden geldiklerini anlatmaktadır. Bu teze göre, Afro-Türklerin bir bölümü köle tacirleri aracılığıyla getirilmiş ve Batı Anadolu’daki varlıklı çiftçilerin arazilerinde çalıştırılmışlar, zamanla kendi yerleşim alanlarını oluşturmuşlardır. Başka bir araştırmaya göre de, Afrika kökenli insanlarımız 1923 Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi sırasında Girit’ten gelmiş, Ege bölgesine ve çoğunlukla da İzmir’e yerleşmiştir. Ana yurtlarıyla ilgili farklı tarihsel bilgilere rağmen Afrika kökenli vatandaşlarımızın zaman içinde Türk ve Müslüman kimliğini özümsedikleri ve toplumsal hayatımızın ayrılmaz bir parçası oldukları görülmektedir.

1926 yılında resmen Türk vatandaşlığına alınan ve kendilerine tarım arazisi verilen Afro-Türkler, Anadolu kültürüne çok çabuk uyum sağlamış ve hayatın her alanında varlıklarını sürdürmüşlerdir. Etnik olarak farklı kökene ve ten rengine sahip olsalar da, kendilerini Türk olarak tanımlayan Afrika kökenli sosyal gruplara karşı toplumda genel olarak ayrıştırıcı ve dışlayıcı bir yaklaşım görülmemiştir. Bununla birlikte, siyahi vatandaşlarımızın uzunca bir süre toplumda “Arap” olarak görülmesi ve kendilerine böyle hitap edilmesini toplumsal kabulün bir ifadesi olarak değerlendirmek gerekir. Öyle ki 1970’lerde gösterilen Yeşilçam filmlerinde Afro-Türk toplumundan gelen oyuncuların Bacı Kalfa, Arap Celal veya Çitlenbik gibi rolleri hâlâ hafızamızdaki yerini korumaktadır. 2000’li yıllardan itibaren Afrikalı Türklerin kimlik, tarih ve kültürleriyle daha yakından ilgilenmeye başladıkları görülmektedir. Bu kapsamda İzmir’de yaşayan bir grup Afrika kökenli vatandaşımız tarafından kurulan Afrikalılar Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Afro-Türklerin kökeni, tarihi ve gelenekleri üzerine birçok çalışma gerçekleştirmiştir. Bu çalışmalar, Afrika kökenli vatandaşlarımız hakkında toplumda doğru bilinen yanlışların düzeltilmesi ve Afro-Türklerin kültür ve gelenekleriyle ilgili farkındalığın gelişmesi bakımından önem taşımaktadır. Afrika kökenli Türk vatandaşlarının önemli bir bölümü İzmir ve Aydın illerinin faklı ilçe, belde ve köylerinde yaşamlarını sürdürmektedir.

Afro-Türklerde Kimlik ve Kültür Göstergeleri

ünyada “siyah” temsilleri birçok ülkede olumsuz çağrışımlarla gündeme gelmiştir. Batı’nın Siyahlarla karşılaşıp ırksal farkı işaret etmeye dayalı yoğun popüler temsilleri kullanmasında sömürgeleştirme, köleleştirme ve kitlesel göç hareketlerinin belirleyici etkisi olmuştur (Hall, 2017: 309). Medya görselleri ırk ayrımını sürekli gündemde tutmuş, Afrikalılar alt bir ırk veya tür olarak ayrımcılığa uğramıştır. ABD’de ırk ayrımcılığını ortadan kaldıran 1964 tarihli kanun yürürlüğe girene dek ikili karşıtlıklar üzerinden siyahlara yönelik olumsuz göstergeler hayatın her alanındaki temsillerde kendini göstermiştir. Üzerinde Afrikalı çocuk resimleri olan sabun kutusunun görünüşe göre siyah deriyi yıkayıp beyazlaştırma gücü vardı. Ayrıca imparatorluğun “dışındaki” ırksal açıdan kirli temas noktalarında imparatorluk bedenini temiz ve saf tutuyordu (Hall, 2017: 311).

Resim 1 : Pears sabunlarının 19. yüzyıla ait reklamı (Hall,2017: 313).

Tarihî kayıtlara göre Anadolu topraklarına Osmanlının son döneminde yerleştikleri ifade edilen Afro-Türklerin ilk neslinden bu yana kuşaklararası bir kültür geçişi yaşanmıştır. Önceleri kendilerini “Arap” olarak tanıtan fakat ilerleyen dönemde etnik kimlikleriyle ilgili yapılan çalışmaların da etkisiyle atalarının Afrika’dan geldiğini dile getiren yeni nesil Afro-Türkler kendi kimlikleriyle var olmak istemektedir. Bugün geldikleri yer ve kültür ile hiçbir bağlantıları kalmamış olan Afro-Türklerin doğup büyüdükleri Türkiye’de kendilerini “Türk ve Müslüman” olarak kabul etmelerini gönüllü sosyalizasyonla açıklamak mümkündür. Bu durum, kökenlerine dair hiçbir iz ve kültürün yeni kuşak Afro-Türkler tarafından bilinmeyişiyle de izah edilebilir. Frantz Fanon, bir Antillinin kendini zenci olarak değil, sadece bir Antilli olarak gördüğünü, zencileri sadece Afrika ile ilişkilendirdiğini söyler (Fanon, 2014: 169). Afro-Türklerin de kendilerini Afrika ile değil Türkiye ile ilişkilendirme biçimi benzer bir durumu çağrıştırmaktadır. Dolayısıyla Afrika kökenlilerin “Afro” ön ekini bastıran bir Türk ve Müslüman kimliğinden söz etmek mümkündür.

Siyahi bir Türk olmak, topluma dâhil olmak bakımından bir takım zorlukları içerse de, ten rengi dışında Afro-Türkler kültürel uyum bakımından büyük sorunlarla karşılaşmamıştır. Aslında kendi öz kültürel kimlikleriyle tamamen görünmez olup baskın kültürel varlığa karışmışlardır. Türkiye’de Afro-Türklerin sanat, edebiyat ve medya çevrelerindeki kültür ve kimlik temsilleri 1930’lara uzanmaktadır. Bu temsiller Afro-Türklerin toplumda nasıl algılandığı hakkında önemli ölçüde fikir vermektedir. Eski medya araçlarından radyo ve televizyonda Afro-Türkler genel olarak “Gündüz feneri“ ve “Arap bacı” gibi ifadelerle anılmakta, dizilerde ve filmlerde hizmetçi ve çocuk bakıcısı olarak temsil edilmektedir. Afro-Türklerin sanat ve edebiyat dünyasında örtük veya açık biçimde ayrımcı bir yaklaşımla temsil edildiği çeşitli yapıtlar bulunmaktadır.

Resim 2: Afrika kökenli Dursune Şirin Yeşilçam filmlerinde “Arap Bacı Kalfa” rolleriyle üne kavuşmuş bir sanatçıydı.

Halit Ziya Uşaklıgil’in 1934 ve 1950 yıllarında kaleme aldığı Dilhoş Dadı hikâyesinde ve İzmir Hikâyeleri kitabında Afrikalı kadınlar dadı olarak, Afrikalı erkekler ise hizmetkâr olarak çalıştırılmaktadır (Uşaklıgil, 2005:158). Uşaklıgil, siyah kadınların beyaz erkeklerle evlenmesinden doğan çocuklara, yani açık renklilere “çucana” denildiğini, bunların hiçbir zaman tam beyaz olmadığını fakat Habeşilerden daha açık bir renk aldıklarını ileri sürmektedir (Uşaklıgil, 2005: 159). Pertev Naili Boratav ise siyahilerin masallarda, halk hikâyelerinde ve gölge oyunlarında hem iyi karakter hem de kötü karakter temsilleriyle yer aldığını ifade etmektedir (Boratav, 1951: 83). Reşat Nuri Güntekin’in 1947 yılında kaleme aldığı Miskinler Tekkesinde İzmir Tamaşalık’taki Afrikalılar hakkında kullanılan küçümseme ve acımayla karışık ifadeler olumsuz aynı zamanda Afro-Türklerin kültürel temsil göstergelerinden biridir (Güntekin, 1947: 51). Türkiye’deki Afrikalı temsilleri “Arap kızı camdan bakıyor” gibi anonim şarkı sözleriyle de yapılmaktadır.

Resim 3: TRT’nin bu konuda 26 Şubat 2007 tarihinde yayınladığı “Arap Kızı Camdan Bakıyor” belgeseli, Afro-Türkler’in kökenleri ve Anadolu’ya geliş serüvenleri hakkında ilginç bilgilere yer vermiştir.

Afro-Türklerin kültürel yaşamlarındaki önemli konulardan biri olan evlilik genelde aynı ten rengi ve kültürün etkisiyle dışa kapalı gerçekleşmektedir. Bununla birlikte siyah kadınlarla beyaz erkeklerin evlenmesinde bir sakınca görülmezken, siyah erkeklerle beyaz kadınların evlenmesine çekinceli yaklaşılmıştır (Boratav, 1984: 33). Fanon da beyaz erkekle siyah kadın evliliğinin, siyah erkek beyaz kadın evliliğinden daha fazla ve normal karşılanır bir durum olduğunu söyler, Antilli kadınların ilişkilerinde daha az siyah olan erkekleri seçme eğiliminde olduğunu da belirtir (Fanon, 2014: 48-49).

Resim 4: Afrika kökenli kadınların Türk erkekleriyle evliliklerinde sosyal ve kültürel bir kabul sözkonusu olsa da, bu tür evlilikler yaygın değildir.

Afro-Türkler siyasal yaşamda da kendi kimlikleri ve kültürel aidiyetleriyle temsil edilmekte ve bu konuda herhangi bir ayrımcılıkla karşılaşmamaktadır. Bununla birlikte hangi partiden olursa olsun siyahi adayların sayısı yok denecek kadar azdır.

Resim 5: İzmir’de, Demokrat Parti (DP) Selçuk Belediye Başkan Adayı olan Afrika kökenli Türk vatandaşı Mesut Mercan, 31 Mart yerel seçimlerine görselliği güçlü bir kampanya ile hazırlanmıştır.

Afrika kökenli Türkler, ayrı bir etnik kökene ve ten rengine sahip olsalar da doğup büyüdükleri Anadolu kültürü üzerinden aidiyet, temsiliyet ve kimlik ilişkisi kurmuşlardır. Bu durum onların gerçekte ana vatanlarıyla kimlik ve kültür bağı kuracak bir tarihsel hafızaya sahip olmamalarının da bir sonucudur. Giyim ve davranış kültüründe yaşandığı gibi, hâkim kültürle benzeşme çabası insan ilişkileri ve toplumsal davranışa da yansımaktadır.

Resim 6: Yerel toplumsal değerleri içselleştiren Afro-Türklerin giyim tarzlarıyla da kendi yaşam tarzlarında Türk kültürünü temsilleştiren birer özneye dönüştükleri söylenebilir. Kaybolan etno- kültürel hafızanın tekrar kazanılması kolay olmayacaktır.

Afro-Türklerin en önemli tarihsel geleneklerinden biri Dana Bayramıdır. Afrika tarihçileri, Nijerya’nın en büyük etnik topluluğu Yoruba’nın bir geleneği olan Dana Bayramının günümüzde Togo, Senegal ve Kenya’nın iç kesimleriyle Güney Sudan’da kutlandığını ifade etmektedir. Bolluk ve bereket getireceği inancıyla kutlanan bayram, topluluğun ruhani lideri godyalar tarafından yönetilmektedir. Sanılanın aksine Dana kurban edilmeyen bayramda bir araya gelen Afro-Türkler, geleneksel dans gösterileri yapar, özel yemekler pişirir ve en güzel kıyafetleriyle bayram yerine gelirler. Afro-Türklerin önemli bir kültürel temsili olan Dana Bayramı, kültürel hafızanın geri kazanılmasında ve tarihsel geçmişin incelenmesinde önemli bir role sahiptir.

Resim 7: Dana Bayramı, Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar İzmir’deki Afro-Türklerin yoğun olarak yaşadığı Eşrefpaşa semtinin Bayramyeri Meydanı’nda gerçekleşirdi.

Kültürel temsilin farklı özellikleriyle toplumsal çevrelere yansıtılması bakımından sivil toplum çalışmaları etkili bir araç olarak görülmektedir. Afro-Türkler kaybolan geleneklerini ve toplumsal belleklerini araştırıp ortaya çıkarabilmek için bir araya gelip örgütlenmektedir. Bu çaba bir kimlik arayışı olarak değerlendirileceği gibi, kültürel varlıklarını oluşturan diğer unsurları da önemsedikleri anlamına gelmektedir.

Resim 8: 2006 yılında bir grup Afro-Türk tarafından İzmir’de kurulan Afrikalılar Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, topluluğun kimlik ve toplumsal hafıza arayışında önemli çalışmalarda bulunurken, kültürel temsilin yeniden inşa edilmesine de katkı sunduğu söylenebilir.

Sonuç Yerine

Afrika kökenli Türkler olarak bilinen Afro-Türklerin kimlik, gelenek, inanç ve kültür temsilleri sanat, edebiyat, medya ve siyaset alanlarındaki göstergelerle üretilmektedir. Geçmişleriyle ilgili yaşadıkları bellek kaybı ve Afrika kültürünün kendi içlerinde neredeyse tamamen sönümlenmiş olması, yeni kimliklenmenin “Türk ve Müslüman” şeklinde inşa edilmesini kolaylaştırmıştır. Neredeyse bir yüzyıl boyunca görünmez olmayı seçen bu topluluk şimdilerde Dana Bayramı gibi ritüellerle siyah temsilleri öne çıkarmaya ve kültürel hafızayı canlandırmaya çalışmaktadır. Yereldeki toplumsal kabulün “Arap” söylemiyle daha rahat gerçekleştiği Afro-Türklerin etno-kültürel kimlik arayışı yeni kuşaklar açısından daha çok önemsenmektedir. Afro-Türklerin kendi aralarında ten rengi ile korunan sembolik bir akrabalık bağı bulunsa da yerleşik hayatın tüm aşamalarında Türk toplumuyla iç içe geçmiş kültürel zenginliği yansıttıkları söylenebilir.

Küreselleşmeyle birlikte yerel kimliklerin daha görünür hale gelmesi, Afro-Türkler özelinde olduğu gibi kaybolmaya yüz tutmuş gerçek kimlik ve kültür arayışlarını güçlendirici bir rol oynamaktadır. Bu arayış beraberinde bir kimlik ve bellek inşasını getireceği gibi, yeni kültürel temsilin çok daha canlı görünmesini sağlayacaktır. Afro-Türkler bir taraftan Anadolu’yla bütünleşmiş siyahi Türkler olarak yaşamlarını sürdürürken, diğer yandan silinmiş tarihsel hafızalarını geri getirecek bir arayış içindedirler. Araştırmacılar, tarihçiler ve ilgili çevrelerin bu arayışa destek olması, farklı kültürel temsillerin zenginliğine ciddi ölçüde katkı sağlayacaktır.

* Selvet Çetin, Araştırmacı. selvetcetin @ gmail.com

Kaynakça

Boratav, N. P. (1951). “The negro in Turkish Folklore”. (W. Eberhard, Çev.). The Journal of American Folklore. No. 64 (251).

Fanon, F. (2014). Siyah Deri, Beyaz Maske, Ç.ev. Cahit Koytak, Versus Yayınları, İstanbul.

Güntekin, N. R. (2014) [1947]. Miskinler Tekkesi, İnkılap Yayınları, İstanbul.

Hall, S. (2017). Kültürel Temsiller ve Anlamlandırma Uygulamaları, çev. İdil Dündar, Pinhan Yayınları, İstanbul.

Uşaklıgil, Z. H. (2005). İzmir Hikâyeleri, Özgür Yayınları, İstanbul.

Elektronik Kaynaklar

Afrikalılar Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Resmi İnternet Sayfası. http:// www.afroturc.org /Erişim Tarihi: 25.06.2021.

“Ten Rengimiz Ata Mirası”, Aljazeera Turk http://www.aljazeera.com.tr/al-jazeera-ozel/ten-rengimiz-ata-mirasi Güncelleme: 17 Mart 2015.

“İzmir’in Afro Türk Başkan Adayı”, e-gazetem.com https://www.e-gazetem.com/izmir-in-afro-turk-baskan-adayi/248/ Güncelleme: 10 Mart 2019.

“Yeşilçam’ın Afrikalı Oyuncuları”, listelist.com http://listelist.com/yesilcamin-afrikali-oyunculari/

“İzmir’in siyah incileri Afro-Türkler” Pınar Sözer https://www.dokuzeylul.com/9-sutun/izmirin-siyah-incileri-afro-turkler-h168213.html Erişim Tarihi: 23 Haziran 2020.