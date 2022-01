Aelara Satella corriente Personal, chicas amore mio pareja amore mio

?Emancipacion?

De pronto Alessia entrecerro las ojos, lanzando la inspeccion sobre enorme desconfianza desplazandolo hacia el pelo sospecha referente a Aelara deteniendose un instante dejando sobre orbitar en circulos ambiente a la muchacha de cabellos blanco-plateado. Estaba segura sobre haber notado una cosa en ella.. algo distinta a unos escasos momentos. Podia ver adentro de ella, habia significado aplicaciГіn de citas de sexo ocasional la rabia en su interior, su impotencia, queria gritar, queria lamentar queria moverse desplazandolo hacia el pelo no podia sin embargo, pudo percibir como habia empezando a temblar, ligeramente, podia verlo en el ligero circulacion de las cabellos a pesar de continuar practicamente rigida, en silencio observando en la misma direccion.

Fue entonces cuando sin dudar, la mujer sobre largos cabellos obsidiana no dudo en realizar un desplazamiento sobre su mano, musitando un conjuro hasta alcanzar a obligarla a postrarse de justo por lo tanto, unas cadenas magicas brotasen de la nada, inclusive alcanzar a forjarse rapidamente en aquel frio asfalto ceniciento, tomandola por las munecas falto conseguir tan siquiera evitarlo.

?Aun mismamente te resistes. ?Acaso osas negarte?. -Dijo Alessia mostrando la cinica sonrisa sobre sorna mientras giro inclusive ponerse cara a Aelara, agarrandola de el cabello bruscamente y tirando de esta hacia detras Con El Fin De obligarla a mirarla a los ojos.

Podia moverla igual que an una muneca sobre trapo, aunque no pudo impedir notar aquella pequena temblor, aquel diminuto temblor en su organismo. ?Acaso semejante ocasii?n era panico ante aquella circunstancia de impotencia? Alli estaba sola, se habia derrumbado ante la perspectiva sobre la muerte sobre su hermana Madeleine, observando como se habia convertido en polvo, arenisca rojiza de cristal; habia sentido su dolor en aquel muelle asi como nunca sabia como habia llegado a frenar alli, estando a merced sobre aquella fama siniestra misma de el reflejo de una antigua pesadilla, aunque sabia que nunca lo era, desplazandolo hacia el pelo sabia igualmente sobre que era capaz Alessia.

Fue entonces cuando esta extendio su mano diestra acariciando el collar de su cuello, la Lagrima sobre Cristal Azur, rozando las dedos sobre la gema en excelente condicion fisica de lagrima, desprovisto lograr prevenir no fijarse en la inscripcion de su engarce, expresando la ligera risita de asco, pronunciando en Thalassiano con sorna Dalahsurfal Ahora veoAma noralarkhana Zerasul ana. uhmm? de veras? eso crees? Temo que te equivocas esta vez. Tengo poseemos mi?s grandes planes Con El Fin De ti.. asi como ahora !sera mas exacto, bueno bien sabes.. tu me quitaste una cosa y ahora yo me.. he tomado lo que por equidad me pertenecia, luego de al completo cualquier volveremos a permanecer juntas, no quede mucho.. y esto.. creo que me lo quedare. Arrancandole el colgante de ataque de su cuello, al tiempo que la mueca de dolor desplazandolo hacia el pelo un grito repentino surgio sobre la doncella sobre cabellos plateados.

-Fiiiijaaaateeee sin embargo En Caso De Que haaaaablas. dijo riendo y con sorna apartandosee con el colgante fulgurante en su mano, lejos sobre su duena.

Devueeelveeemelo! no necesitas derecho maldita asesinaaaa! igual que has podido?! grito sobre maneras ahogada, falto conseguir moverse victima sobre aquel hechizo.

Silencio! Alessia dijo alzando la voz entretanto se giro energicamente dandole la espalda an una Aelara que cayo instantaneamente presa de aquella encantamiento. Podria convertirte en cenizas aca mismopero prefiero que seas mia.. que volvamos an estar juntasque seamos una.. tal igual que El sobre rapido Alessia entrecerro los ojos, sintio una cosa, casi imperceptible al principio No obstante la epidermis sobre su espalda comenzo a ponersele igual que carne sobre gallina podia sentir otra notoriedad alli.. tan familiar como aquella que se encontraba a su espalda, desplazandolo hacia el pelo a su vez cercano de la misma mozo encadenada. En ese tiempo instante pudo escuchar una voz tras ella.

Deberias devolverselo Alessia.. sabes bien que eso nunca te pertenece ya has hecho bastante deterioro, llevas haciendolo durante demasiado tiempo -dijo una voz femenina asi como aguda, una cosa altiva, alocada, venia proveniente asi como saliente bajo los cabellos de Aelara, poco a poco dejandose ver a cada oracion, era la criatura con forma de insolito muneco sobre trapo harto particular. Aquella criatura sobre color violado en su tez, de largos cabellos peludos por su organismo que podrian haberse confundido con una enorme barba, un cuerno mas grande que otro en su comienzo, con un enorme colgante de la media luna y no ha transpirado varios diminutos soles an estilo sobre estrellas eclipsadas unido a razones sobre cristales sobre hielo en su extremo.

Alessia al girarse y no ha transpirado ver aquella estampa nunca pudo prevenir alzar la ceja, con exacto semblante burlesco y de superioridad. ?Acaso tan desesperada estas? de veras? ?Una muneca espantosa de trapo?, ?Quien diantres te crees que eres Con El Fin De dirigirte a mi, criatura? -Alessia con la expresion sadica en su rostro alzo su mano derecha mientras el crepitar del fuego comenzo generarse en su mano al tiempo que la extrana muneca comenzo a hablar saliendo absolutamente escaso aquellos cabellos y adelantandose a pasitos frente a Aelara, quien parecia haberse desmayado.

-?Preguntas quien soy?. Dijo la esperpentica muneca, frunciendo sus enormes ojos violeta posados fijamente sobre Alessia unos cuantos metros mas alla de la recorrido que separaba a ambas.