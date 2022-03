Adolescence lesbienne: ces jeunes meufs qui se sentent «seules au monde»

Christelle Lebreton, auteure et chercheuse

C’est officiel: tres peu de femmes quebecoises connues du grand public s’affichent bas et vraiment en tant que lesbiennes. Pour une Ariane Moffatt, combien de Dany Turcotte, Alex Perron et autres Jasmin Roy? Quel impact Afin de nos jeunes filles d’aujourd’hui? C’est precisement le sujet que pose l’auteure et chercheuse Christelle Lebreton, qui publie ces jours-ci un rare ouvrage sur la question: Adolescences lesbiennes, de l’invisibilite a la reconnaissance, aux Editions du remue-menage. Cinq points https://datingmentor.org/fr/luvfree-review/ pour comprendre 1 enjeu dont on parle trop minimum.

Gaie, mais nullement lesbienne

Pour sa these de doctorat (a l’origine du livre en question), Christelle Lebreton, via ailleurs sociologue et chargee de cours en travail social et sciences humaines a l’UQAM, a eu 20 participantes de 18 a 26 ans. Du nombre, deux se definissent comme bisexuelles, l’ensemble des autres comme lesbiennes. «Mais elles n’aiment nullement le mot», precise l’auteure. A cause de une «connotation negative», parce que «ca a trop longtemps servi a denigrer», paraphrase-t-elle, les 18 meufs preferent seulement affirmer: «j’aime nos filles», mais aussi «je suis gaie». Au moment oi? sont-elles sorties du placard? La majeure partie entre 15 et 18 annees (2 dans 3), une poignee (17 %) apres 19 ans, et i nouveau moins (14 %) avant 15. En moyenne, ca leur a pris cinq ans, apres avoir commande conscience de leur homosexualite, Afin de se devoiler. Pourquoi tant de moment? C’est votre que la chercheuse a cherche a comprendre.

Heterosexisme

La repose une des sources du probleme, croit-elle. «Nos representations sociales, les remarques qu’on s’fait de l’amour, de la relation amoureuse, a l’adolescence, paraissent exclusivement heterosexuelles», dit-elle. Qu’il s’agisse de la litterature, du cinema, ou d’une tele, les scenarios amoureux paraissent forcement tres stereotypes. Et c’est ca, l’heterosexisme, dit-elle : quand ces stereotypes deviennent des modeles. Ca ressort aussi tres clairement des entretiens realises au milieu des jeunes femmes. A le sujet «de quoi parliez-vous entre filles a l’adolescence?», une seule et unique reponse: «des garcons!». Fait troublant: jamais une femme interrogee ne se souvient qu’on ait aborde l’homosexualite pendant sa propre scolarite (a part via des conferences du Groupe de recherche et d’intervention sociale au sein des ecoles). «Niet, zero parle, zero, zero, zero», disent-elles. Autre fait troublant: aucune n’a connu de professeur ouvertement homosexuel non plus.

Disqualification sociale

L’ensemble des jeunes filles interrogees seront issues d’la classe moyenne et ont un niveau de scolarite «eleve». Cela evoque, elles ont presque toutes signale a la chercheuse que leurs familles etaient «fermees» a l’homosexualite. Douze jeunes filles ont meme evoque que le sujet etait «tabou». «L’oncle homosexuel, on le ridiculise, on devoile qu’il sera tapette, tel si son homosexualite lui donnait une moindre valeur», signale Christelle Lebreton. Quant aux jeunes femmes, on n’en cause bien seulement jamais. Plusieurs ont appris des annees plus tard que telle tante qui «vivait avec une amie» etait en fera en couple. «Le probleme avec une telle invisibilite, poursuit l’auteure, c’est que si tu t’apercois que tu es attiree avec des meufs, que tu tombes en amour, tu ne sais gui?re que c’est possible! Quand on ne voit pas de modeles, on se devoile que c’est mal. Donc De quelle fai§on apporter un nom a ce qu’on ressent?» Les meufs interrogees le confirment: «je me sentais seule au monde», « extra-terrestre », «anormale».

Culture d’une feminite

A l’adolescence, la construction identitaire gravite beaucoup autour des relations «gars-filles». L’optique des jeunes filles, c’est de devenir seduisantes en vue d’«avoir un chum». Mes conversations, on l’a devoile, tournent nombre autour de ce que Christelle Lebreton qualifie de «romance heterosexuelle». Si plusieurs (une sur trois) vont effectivement «explorer» avec des filles a cet age, le but avoue reste ici de s’entrainer Afin de «pouvoir embrasser les gars apres». Et partout, la meme question revient: «as-tu un amoureux?». «Meme mon orthodontiste!», signale une jeune femme.

Presomption d’heterosexualite

Faute de modeles ou d’options autres, c’est toujours le couple hetero qui demeure la norme. Mes filles vont au passage etre nombreuses a avoir des relations avec des garcons, 13 d’entre elles etant meme allees jusqu’au rapport sexuel. «Quand tu finis ton secondaire, c’est un peu la norme», resume l’auteure. Non, les relations n’ont jamais dure. Et quand elles ont realise qu’elles etaient amoureuses, souvent de la meilleure amie, la prise de conscience n’a «jamais» ete positive, denonce la chercheuse. Jamais? Correctement au contraire. Plusieurs traversent d’abord une etape de deni, puis une grande detresse. Une petit cousine dans trois s’est ici d’abord crue bisexuelle, «parce que c’est plus facile», et «pour evacuer le sentiment de deviance». Conclusion? «Oui, la societe est plus ouverte Actuellement. On cause de transgenres, c’est vrai, mais toujours aucune lesbianisme! Comme si on n’avait pas besoin d’en parler. Mais les lesbiennes n’ont jamais eu de visibilite sociale. Alors non, ce n’est jamais regle!»

photo fournie avec l’editeur

Adolescences lesbiennes, de l’invisibilite a la reconnaissance de Christelle Lebreton