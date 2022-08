Ademas, alusivo a esta teoria hablaron las manejadores de Sale el Sol a lo generoso sobre la trasmision

Conductora de tv asegura que, “vi papeles, de estas transferencias bancarias, referente a al pleno eso, yo lo vi”

Posteriormente en que Belinda desplazandolo hacia el pelo Christian Nodal anunciaran que terminaron su comunicacion sentimental asi­ como por ende su aprieto acerca de nupcias, las pi?ginas sociales estallaron. Puesto que la pareja sobre cantantes era la de estas mas famosas en el clima de el espectaculo.

Sobre inmediato comenzaron a producirse rumores sobre las motivos del rompimiento, desplazandolo hacia el pelo uno de los mas fuertes seri­a el sobre que fue por un prestamo sobre varios millones referente a lastre,s que Belinda le pidio a su exprometido.

‘Modus operandi’

Un documental que se acaba sobre estrenar en Netflix, el cual narra la divisa de un hombre que enamoraba a hembras de pedirles dinero “prestado” y nunca ha transpirado asi logro aprovisionar casi diez millones en dolares.

“Belinda deberia acontecer la clase referente a Estafador sobre Tinder, No obstante en famosos”, “Belinda vio que el estafador acerca de Tinder estaba en el top 12 en el estado y le quiso quitar el debido a copiandole”, “Entonces Belinda seri­a la traduccion de la femina de el Estafador sobre Tinder?”, son determinados de los comentarios que se encuentran en las en la comediante.

El estafador en Tinder

de el proyecto. De acuerdo con Ana Maria Alvarado, 2 empresarios le aseguraron que ese seria el ‘modus operandi’ referente a Belinda “Gus nunca me dejara mentir, fuimos a la cena en a donde dos varones que estuvieron con Belinda, 2 empresarios, nos hablan del identico ‘modus operandi’. Asi que podri­a ser yo creo que ella Trabaja referente a la misma manera con todas las parejas”, comento.

“Mi cartulina nunca ocurre, nunca pasa”

“Ella Jami? confirma En Caso sobre Que anda con ellos o De ningun modo, unicamente lo ha hecho en 3 situaciones, con Criss Angel, con Giovanni Dos Santos asi­ igual que En la actualidad con Christian Nodal, con los demas la mujer dice que seri­a soltera por motivo de que sobre este forma lo maneja conveniente, sobre nunca dar declaraciones a la prensa asi­ como conoce extremadamente bien como esquivar”, indico la presentadora.

Tambien, Ana aseguro que los varones le mostraron pruebas de estas transferencias sobre dinero que le hacian a la actor “La comparan con el Estafador referente a Tinder”, dijo Alvarado, mientras tanto que Joha Vega-Biestro confeso que la mujer nunca vi las documentos, aunque Ana incesante indicando que, “yo si vi papeles, sobre estas transferencias bancarias, acerca de al entero eso, yo lo vi”.

Gustavo Adolfo Infante Asimismo intervino y no ha transpirado no ha transpirado conto que, “una de estas individuos con las que cenamos decia que de pronto ella les decia ‘Es que De ningun modo es, mi papeleta nunca ocurre, nunca pasa’, (ellos le decian) ‘mi amor No obstante estamos en Europa’, (y la mujer comentaba) ‘Mi apego tu crees que sobre tu agencia pudieran utilizar un millon de pesos asi­ como llegando a Mexico te las paga?’, desplazandolo hacia el cabello ellos solo hablaban asi­ igual que transferian”.

“Maestra de el engano”

Alvarado finalizo recordando otra leyenda que salio a la luces en Belinda “Te acuerdas military cupid del pavorreal sobre swarovski (que le regalaron) desplazandolo hacia el cabello por lo tanto le decian no obstante existe uno mas chiquito desplazandolo hacia el pelo no ha transpirado ella decia, Jami?s, nunca el mas grande desplazandolo hacia el pelo se lo compraron, seri­a exactamente lo de el Estafador de Tinder”.

El caso estafador, Simon Leviev dio la interviu Con El Fin De Inside Edition, en el que se puede ver determinados de las diminutos fragmentos en la red alusivo a esta charla que esta dividida en 2 partes.

“Yo unicamente era un menudo soltero que queria aceptar a chicas en tinder, nunca soy un estafador acerca de tinder. Quiero limpiar mi apelativo, anhelo decirle al universo que lo cual De ningun modo es incuestionable. Ellos basicamente tomaron al completo lo manipulado desplazandolo hacia el pelo le agregaron cosas sobre convertirlo en una narrativa que basicamente esta destruyendo mi sustantivo asi­ como nunca ha transpirado al rotundo lo mio”

Simon Leviev asegura tener competiciones que demuestran su inocencia

En tanto, se conoce que adentro de esta interviu, Simon Leviev asegura tener competiciones que demuestran su inocencia, aunque Jami?s las ha cubo todavia.

Igualmente adentro de estas condiciones referente a la interviu, se le pide a Simon que de su verdadero sustantivo, el que seri­a Shimon Hayut.

Despues del estreno de este documental, Simon Leviev, habia emitido un corto comunicado en su cuenta en Instagram, donde afirmaba que le faltaba repartir su interpretacion referente a la inscripcion.

Lo cual, en cuanto hubiese visto la de arriba estilo de contarla, tanto para el pretendiente como de las otras zonas involucradas, seguidamente, su cuenta sobre instagram fue borrada.

Asimismo el presunto “estafador de tinder”, aparecio en breves fragmentos de la interviu realizada por videollamada, acompanado de la modulo Kate Konlin, quien seri­a la actual pareja de Simon Leviev.

Detras de estrenarse el documental de Netflix “El estafador acerca de Tinder”

Despues de estrenarse el documental referente a Netflix “El estafador sobre Tinder”, Simon Leviev logra la representante en Hollywood, mismamente lo narro su actual representante, Gina Rodriguez.

Quien aseguro que despues sobre ver ese documental se quedo con mas dudas que respuestas, porque queria encontrar la biografia de Simon Leviev, de este manera que decidio contactarlo por Instagram.

En la actualidad los dos se encuentran funcionando por el porvenir referente a Simon Leviev, referente a las planes que destacan esta realizar un escrito, tener un reality show en apego, mismamente igual que un podcast con cintas grabadas.

Asi igual que diversos proyectos de el gran pantalla desplazandolo hacia el pelo la tv, en sintonia con Gina Rodriguez son diversos estudios sobre cinema interesados en trabajar con el pretendiente.