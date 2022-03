Acusado sobre asesinar a un varon en La Felguera (Asturias) admite que lo hizo por motivo de que su novia se lo pidio desplazandolo hacia el pelo la novia lo niega

OVIEDO, 1 (EUROPA PRESS)

Las acusados sobre asesinar al joven Ivan Castro, en un garaje sobre La Felguera en 2017, Marta R. y no ha transpirado Nelson D., han prestado proclamacion este martes ante el Tribunal desplazandolo hacia el pelo se han acusado mutuamente de el crimen. Ella, Marta R. ha asegurado que nunca tuvo ninguna cosa que ver con la muerte sobre su pareja que asegura la maltrataba. “Soy culpable sobre encubrir a Nelson, se que eso tendra un castigo y lo tendre que acatar, sin embargo nunca soy responsable sobre ninguna cosa mas. Nelson se monto la pelicula de implicarme a mi”, ha refran.

Nelson D. por su parte ha manifestado que fue su mujer, Marta R. quien le convencio sobre que la sola forma de librarse de Ivan, con el que mantenia una “relacion toxica”, es matandolo. “Yo le dije que la ayudaba, y no ha transpirado seri­a la novia quien decide que hay que hacerlo en el Puente sobre la Constitucion porque habria poca gente”. Por eso ha citado que lo intento la primera oportunidad el 6 de diciembre asi­ como tras no lograrlo lo vuelve an elaborar el conmemoracion 7, consiguiendo su fin.

“En ese segundo estaba trastornado perdido. Vi alcanzar el coche, Marta me dijo como era el garaje, y donde aparcaba Ivan, entro detras lo espero a que aparque y no ha transpirado la novia me habia expresado lo que tenia que decirle, que unos dias anteriormente mi pareja le habia rayado el automovil, le dije que lo mirase bien y no ha transpirado cuando se agacha a verlo saco el arma y cuando se tournee le disparo, hago tres disparos asi­ como me voy”, ha explicado, anadiendo que “no conoce ni a donde le pega”.

Ha anadido que evento seguido monto en su auto y nunca conoce ni igual que consigue partir de La Felguera, hasta que llego al punto a donde lanzo el arma y no ha transpirado el telefono al rio. “No se si primeramente o luego sobre echar el arma llamo a Paula –una amiga sobre Marta– desplazandolo hacia el pelo luego a Marta R. asi­ como le digo el codigo que me mando para hablar de que estaba muerto, que era ‘quedamos an adoptar algo en un bar’”, ha relatado.

Luego quedo con la acusada y la amiga asi­ como nunca hablaron nada de el tema. “Yo al momento me voy al vivienda y bien nunca se que hace la novia. Si me dijo que despues le mando mensajes al fallecido por motivo de que nunca se fiaba sobre que estuviese muerto”, relato el acusado que Asimismo conto como luego sobre eso siguieron con su vida “ya como pareja estable” si bien la novia le sigue presentando a el igual que amigo.

Ha explicado que si cuando le detuvieron mintio fue para encubrirla an ella, “para salvarla porque la amaba”. Dijo que dias primeramente de el asesinato la acusada le dijo que estaba embarazada asi­ como el nino era suyo y no ha transpirado le aseguro que cuando Ivan C. le notase la barriga la mataria. “Le ofreci desaparecer, colocar mis taxis y mis bienes e irnos, aunque ella decia que su se iban Ivan iria a por su padre asi­ como lo mataria. Me producia nerviosismo y taquicardias. Una semana despues de conocer sobre su contrariedad me enseno la bala que dijo le dio Ivan diciendole que la igual que esa es de ella, yo me puse histerico”, ha proverbio.

El procesado ha asegurado que se entero sobre la relacion sobre Marta R. con Ivan C. 3 meses primeramente sobre su fallecimiento. “Fue escaso a poquito diciendome que la maltrataba, inclusive que me dijo que ojala se muriese, le dije que iba con la novia a denunciarle sin embargo me dice que nunca, que eso no valia de nada y no ha transpirado que si ibamos la iba an ella o a su padre”, ha mencionado el procesado, que ha indicado que Marta R. le mostro amenazas desplazandolo hacia el pelo le decia que tenia “terror a que Ivan le hiciese algo an ella o a su padre”.

PROCLAMACION sobre MARTA R.

Por su parte Marta R. ha sido Durante la reciente en prestar proclamacion. La acusada, que solamente ha respondido a las dudas sobre su licenciado, Sergio Herrero, ha indicado que Nelson D. sabia en donde vivia en Langreo asi­ como habia conocido varias https://datingmentor.org/es/koreancupid-review/ veces fotos de Ivan C. desplazandolo hacia el pelo de su carro. Ha inutil que dijese a Nelson D. que Ivan la quisiera matar. De este modo mismo ha explicado que, el jornada de el asesinato “sabia que el acusado iba a ver a Ivan para decirle que tenian la conexion sentimental asi­ como pedirle que la dejase tranquila”.

“Yo estaba en Oviedo asi­ como cuando volvio me dijo que tuvieron un enfrentamiento desplazandolo hacia el pelo se habian torcido las cosas, pero nunca me dio mas explicaciones porque habia mas muchedumbre. Al jornada sub siguiente me dijo que lo habia matado. Yo me habia enterado ya esa noche”, ha explicado la procesada que ha anadido que “no sabia que Nelson tenia un arma”. “Le vi balas por motivo de que una vez me dio un casquillo en la panaderia Con El Fin De hacerme un llavero”, anadio.

Ha explicado que despues de lo sucedido se traslado a vivir a Oviedo, sin embargo nunca fue inclusive tiempo luego que el otro acusado se traslado a vivir con la novia, aunque ha asegurado que no lo sabia casi ninguna persona. “No queria que me juzgasen, que mis padres se avergonzase sobre mi asi­ como aparte tenia pavor a la policia por tener la conexion con la alma que habia matado a mi ex pareja”, ha refran la procesada que ha admitido que “que nunca dijo la realidad Con El Fin De esconder a Nelson y no ha transpirado por miedo a verse implicada”, asegurando que “radicalmente no lo esta y no sabia lo que iba an ocurrir.

Igualmente ha explicado su relacion con el fallecido, que se inicio en 2005 cuando ella tenia 16 anos, destacando que su por lo tanto pareja paso de las contestaciones y no ha transpirado malos colores a las amenazas, inclusive que decidio denunciarle por malos tratos cuando llevaban cuatro anos viviendo. “Le pusieron una equilibrio de alejamiento sin embargo el no la cumplio”, ha proverbio Marta R., que ha incidido en que el fallecido fue condenado por el enjuiciador.