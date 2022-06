Accueil > Relation Homme Femme > 5 Methodes pour Rompre tel un Gentleman

« Monica, il faut qu’on parle…» A la fin de une telle phrase, la Monica proprement dit sait que c’en est fini pour elle. Vous allez rompre. Vous ne savez toujours pas comment lui dire, mais vous allez lui rendre sa liberte.

Le probleme que nous avons en general, nous nos hommes, c’est que nous sommes laches. Oui, vous, moi, n’importe qui. Surtout moi. Rompre, c’est complique, ca demande du courage. Souvenez-vous en maniere de rompre de Romain Duris dans l’Arnacoeur… Pathetique, lache, mais efficace !

Quelques seront traumatises par la premiere visite chez les beaux-parents, d’autres vont pouvoir seulement etre decus avec nos performances sexuelles / intellectuelles de un cherie : la raison d’la rupture importe peu a vrai dire.

Vous avez decide de rompre, nous allons vous aider. Et vous apporter des techniques pour rompre tel votre gentleman !

Tentons d’abord de saisir pourquoi il va i?tre si dur de rompre.

Pourquoi est-ce si dur de rompre avec une fille?

On abandonne quelqu’un, c’est horrible. Surtout si elle vous aime, surtout si vous etes le premier, surtout si ca fera longtemps que vous etes avec cette dernii?re. Si i§a reste fort attachee a vous, soyez sur que l’un des deux va souffrir, quand votre ne sont pas les deux qui en patissent.

Elle va pleurer, et je ne connais rien En plus desarmant que des larmes d’une femme abandonnee. Ah si, peut-etre celle d’une soeur trompee. A verifier…

Dans tous les cas, une femme qui hurle nous laisse bete. On reste la, on la regarde… Faut-il Notre consoler ? Faut-il la laisser pleurer ? Faut-il la prendre dans ses bras (au risque de prendre une gifle ou de se faire mordre ?)

Rompre, c’est sortir d’un train-train, d’une routine… Comme tout humain resistant au changement, vous preferez rester dans une situation connue et inconfortable plutot que de vous lancer au vide.

Quelques vont donc repousser le moment horrible ou y faudra etre un homme. Rompre tel votre homme. Avec pertes et fracas…

Bon, comme je vous apprecie beaucoup, je vous livre la methode :

La belle methode pour rompre avec elegance, classe et delicatesse

Vous y avez cru ? Franchement ? ^^

Mes 5 methodes Afin de rompre en limitant les degats

Vous savez reellement bien qu’elle va souffrir. Pour certains d’entre vous, plein d’empathie, vous allez aussi souffrir alors que votre rupture vous parait important. Je vous ai concocte votre best-of des idees pour rompre avantageusement.

1) « J’ai peur de tomber amoureux, j’habite phobique de l’engagement, je ne veux nullement m’attacher, je tiens a mon independance, j’habite Lucky Luke, un cowboy solitaire, tu comprends ? »

La phobie de l’engagement. Les meufs commencent a avoir l’habitude, mais ca marche bien le temps.

2) Lui avouer sa faute : « J’ai couche avec Laura ». Ils font peu de chances que votre couple resiste a une infidelite averee. Une fille avec une estime sans dire normale vous larguera.

Qui plus est, c’est vous qui aurez le mauvais role : elle aura environ facilite a se remettre d’une rupture car celle-ci vous en voudra. Bref, c’est une forme de sacrifice ; d’une certaine maniere un acte de gentleman.

Si vous pensez devoir enfoncer le clou, vous pourrez utilisez J’ai technique du « Ross Geller » (episode The one with the morning after), Rachel lui demande comment c’etait avec l’autre fille Chloe, ainsi, il repond via l’erreur absolue : « c’etait different.»

Dire a une fille que c’est different revient a lui dire « c’est mieux avec l’autre. » Un heart-breaker certain.

3) « On s’est connu trop jeunes, si on demeure ensemble il faut droit au mur je pense. Quittons-nous avant qu’il ne soit trop tard… »

L’envie de vivre de nouvelles experiences, c’est forcement un bon motif. Pourtant, attendez-vous a sa vengeance au sein des trois jours via Facebook : elle aussi va vous montrer qu’elle a envie de vivre de « nouvelles experiences »

4) Le cliche qui fonctionne forcement : « Ce n’est pas toi, c’est moi ».

La, on se degote au sein d’ une position vraiment merdique. Elle, elle aimerait bien savoir pourquoi vous la larguez. Vous, vous lui lachez ca, comme ca, sans plus d’explication… C’est moyennement gentleman, mais efficace. Le seul avantage : elle ne culpabilise nullement puisque vous ne lui reprochez rien.

5) « Je crois que j’aime bien le ex. »

100% des mecs que je connais l’ont deja utilise. C’est une bombe imparable.

bonus) Allez, votre theme sombre appelle un brin de bonne humeur, voici le bonus lol / a ne surtout nullement faire :

« J’ai besoin d’experimenter le poly-amour. J’aime d’autres jeunes femmes et j’ai envie qu’elles integrent notre couple. Evidemment il va i?tre hors de question que tu ramenes d’autres hommes. Ca te va tel nouveau mode de fonctionnement ? Tu preferes qu’on tente votre club echangiste d’abord ? »

L’avis des filles

Par acquis de conscience et professionnalisme, j’ai interviewe deux meufs sur le sujet. Elles seront unanimes. Il n’y a aucun bon moment Afin de rompre, il n’y a pas de excellente maniere de rompre. Ca fait toujours mal…

« J’ai beau chercher, je ne vois pas. C’est nul de rompre, meme envoyer un bouquet de roses ou des pots de Nutella c’est nul. » Sarah

« J’y crois, c’est quand meme plus de rompre comme votre connard, c’est plus facile concernant la fille, surtout si elle s’etait attachee ». Pauline

« Les gars s’il vous plait, ayez le courage de nous le penser i ci?te. Si vous le pouvez, donnez-nous J’ai raison une rupture. Si c’est trop dur ou humiliant pour nous, inventez 1 truc bidon… » Anna

Mes ruptures du coach

Dans notre vie, j’suis partisan d’une solution romanesque : expliquer ca, assener la verite froidement, partir sans se revenir Afin de ne pas faire durer le calvaire.

Et vous, quand vous devez rompre, vous vous y prenez De quelle fai§on ordinairement ?

Ou faites-vous partie des mecs (surement une majorite) qui n’arrivent jamais a rompre ?