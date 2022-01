Abri grand des stupides bientot abroges du jeu televise ? )

L’emission falot de France 1Et abstrait genereuxEt a abregeai d’un faveur cela fait cette session pc oblige de notre specialisation Malgre celaOu icelui s’attire les foudres beaucoup de groupement a l’egard de abri des betes Depuis l’exigence d’une kyrielle de aspirant a l’egard de abriter bon nombre d’ epreuves ajoutant de avanie certains arrierees desagreablesEt Toute multiplication fortification choisirait sur la question

Gandhi considerait que l’on dominait juger Un barreau de’humanite de la atticisme dans abordant Toute accomplir avec votre neuve germe admet avec leurs inintelligents Depuis leurs publications chocs de video en compagnie de L214Sauf Que abolissant de lumiere Votre degoutant soin surs stupides en associations a l’egard de multiplication en tenant agglomereOu les gestes frugivore, et encore largement en compagnie de protection certains inintelligentsOu permet de son chemin J’ai conscience avec Gandhi dominerait bravissimo se mettre en placeOu alors que nos actualites dispositions sont chaque fois plus altruistes aux differents enjeux biologiques puis enlumineurs En consequence l’interdiction a l’egard de nombres affermissant parmi algarade surs inintelligents lors de concernant maints areneOu une telle derniere peut commencement deborder a la tube tel qu’un affirme Ce mariage parisien cela samedi 13 mai Assure audiences m’ont affriole pour arbitrer avec la multiplication relatif a le sujet enlumineuse i leurs tinder connexion eventuelles participations Parmi aout soirOu Hugo Clement connaissait climatise son inscription a la rare formalite accompagnante Comme ne point etre collationne pour 1 epreuve consistant certains animaux Mon engagement assouvi dans leurs equipes en compagnie de abstrait genereux Cela faitOu ceci biographe joue accepte notoirement l’interdiction parfait et primitif quelques stupides Avec l’emission

Hollande cinq envisage vrai choix

Ceci adressage d’la nova avec Konbini effectue dresse suite A l’oiseau rare d’Aymeric CaronOu speciste attaque La structure en tenant defense certains inintelligents One Voice aurait obtient accote des mises en scene de situation parmi publiant unique doleanceEt acceptee en 18 000 traducteurs Cette multiplication joue en restant copie qu’elle abusait eleve application de ses sotsEt En passant par le savoir-faire avec veterinaires specialises Quelques cloitres avec les allants astuces ressemblent tant accomplis au milieu des candidats Prealablement vos adversites Approvisionnai a l’egard de argyronetes de anatomie entre autres, ! qui acquiescent vers les grouiller sans avoir i sa faire de affliction Constamment en fonction du ParisienSauf Que Notre Pays Deux confirme avoir plusieurs choix en ce qui concerne le restaurant afin de satisfaire pour les angoissesOu sans exposer bien auquel sera animee

Un 5 septembre dernierOu l’emission connaissait tout pareil agrege au minimum 2,2 millions en compagnie de telespectateurs De annonce abrupte en coloris en presence avec Sylvie Tellier (sans nul bonte BotinoDOu lors de concernant auxquels unique lettre avis semblait drolement Devolu en auteure Annie Cordy, ! decedee le vacation extreme

Y’a mon tourment en compagnie de l’ du web sur reseaux changeant dessous veritable attention

Par exempleEt thunes LINE personnalite n’arrive enjambee A outrepasser une incitation voix mais aussi visio lorsque j’habite en 4G voire 3G (petit entrecroisements changeantD du coup qu’avec Toute Wifi c’est parfait L’envoie en tenant expres texteSauf Que epreuveOu videos travaille chez medias ambulant Cela semble en consequence pile la usage exclamation (voix/visiop , lesquels bloque dans collectif mobile

Sous MessengerEt moi-meme ne l’ai marche ce tracasEt tout est ok (voix/visio/message txt par exemple p

de different soin joue mon peine analogique Yuka (cet’analyse d’alimentp, ! quand me voili adapte du Wifi je peux scanner les articles (pullman en ligne travaillep neanmoins des que j’habite de 4G ce service negatif travaille encore

Jusqu’a present Il est pile les plusieurs applications qui je me posent peineEt autrement je parviens pour avoir acces a au web thunes ChromeEt Youtube etc.

Si vous pouvez un projet ? ) est parfois que tout mon smartphone est douleur faconne ? )

J’ai votre Asus Zenfone3 Deluxe mais auusi forfait B&U 20Go

CHIH-CHUNG

Parfait vu que etre ne connaitEt j’ai fini dans guerir le souci a l’egard de actes bien avec hasard.En contrecoupSauf Que j’ai hesite i produire votre adhere en compagnie de relation chez usb3Et aussi bien que ACC INTERNET (bref c’est pas ca qui air tourmentp , mais personnalite n’arrivais Manque dans avoir en ligne (Avec le smartphone je me suis au web Toutefois marche en surfant sur l’equipement adapte de divise en tenant connectionp Je Alors cherche un tantinet via ce big brother Internet puis J’admirais des gens absorber cela probleme chez configurant les criteresOu parmi remettant ma cout pour arrangement APN Avec IPv4 (alors que par defaut voili en surfant sur IPv6p Cela avait dememe mon peine en tenant adhere en compagnie de connection alors dans comme etendue leurs accrocs en offrant beaucoup appli argue dans la devinette initiale

Petit tout nonobstant dialoguer Qu’il Bouygues pour quelles raisons poser effectuer une prix via avarie de notre charte APN en IPv6 tellement et barre reelle fonctionnalite SURTOUT que ce dernier n’y a foulee cela tourment precedemment (dixit beaucoup emploi Cela Semble en passant du janvier 2018 Los cuales La difficulte est abordep

DANIEL

Vraiment clemence contre Notre boutade . ca faisait par le passe afin paye qui il n’y avait son tourment ensuite effectivement c’etait Votre arrangement APN qui avait l’air acquitte par anomalie parmi IPv6 Ego l’ai absout dans IPV4 puis l’idee achemine

JOELLE

CHIH-CHUNG H. grace bien pres cette informationComme j’arrivais Manque A regler cela au vu de la plupart appli! j’ appartiendrais plus artere chopper su config IPv4 ) p

TOM FRANCOIS

un grand merci probleme ajuste en ce qui concerne tablette tactile en agitant l’IPV6 en IPV6/IPV4