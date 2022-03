A qui appartient une concession familiale lorsque une titulaire reste decedee ?

Ma grand-mere avait pris de la concession familiale en 1941. Celle-ci avait 2 bambins dont mon pere. en 1994, si ma grand-mere est decedee, ma tante a renouvele la concession. en 2009, le pere est decede. Au cours de l’organisation de ses obseques, on m’a confronte du refus de ma tante de Afin de apporter son autorisation d’inhumation Avec sa concession familiale. Es-t-elle en droit de Un Realiser ?? et quels seront nos recours possible ?? bravo d’avance de votre reponse

Reponse envoyee le 13/01/2011 avec PF DIRSON

Sa loi reste plutot pertinent pour Le theme : Sauf si ce grand-mere avait designe leurs gens autorisees pour aller dans votre caveau de maniere nominative, votre pere reste totalement legitime concernant aller Avec votre caveau. Il va i?tre directement un ayant droit. Que ce soit ce tante qui ai paye ou nullement. A condition bien via que ce puisse i?tre beaucoup votre grand-mere , lequel soit la concessionnaire.Pour nos recours, en regle ri?gle generale, on saisie Mon juges des refere Prealablement l’enterrement Afin de qu’il statue sur ma destination de ce corps.

Reponse envoyee Votre 13/03/2013 avec Ancien expert Ooreka

bonjour, mon papa reste decede ils font quinze ans Cela a ete enterre au sein de votre commune ou j’habite aussi que lui et la tante habitait Avec de la autre commune. Trop je n’avais jamais habite a votre endroit le pere logiquement n’aurait nullement reussi i etre enterre a l’endroit ou Cela souhaitait cela dit, au sein d’ une commune , Cela se voit que nous venons d’apprendre que J’ai concession ne nous appartient gui?re et n’avons pas d’ droit alors que logiquement cette dernii?re aurait d’un etre pour notre nom tel convenu i l’origine, ma tante dit a moitie depressive semble s’i?tre fachee a l’egard de bambins et petits bambins et nous venons d’apprendre que nous ne sommes d’argent jamais designes dans le caveau de famille du fait qui’l est a le nom alors que celui-ci ny avait gui?re lieu d’y etre. De quelle fai§on faire quel recours avons nous sachant qu’il n’aurait jamais reussi i etre enterre en ce lieu quand je n’y avais gui?re habite ? Merci de me donner de reponse

Mot poste Ce 14/10/2013 via PF DIRSON

Il va i?tre important que connaitre le concessionnaire : Si c’est votre tante ou nous aussi. Nous avez sans doute fera vos demarches pour l’epoque du decouvert de l’acquisition de une telle concession. Y vous reste probablement donc le double Plusieurs documents. S’ils paraissent pour la nom, personne ne pourrais s’opposer pour la legitimite dans le caveau. Cependant si Mon concessionnaire est la maman, Voila i§a , lequel decide pour l’attribution quelques places. I§a s’fait rarement, sachez le. Habituellement leurs intitules paraissent generique du style “M. Dupont et une famille” i§a permet pour laisser des marges de man?uvre aux differents deces.

Reponse envoyee le 14/07/2013 via Ancien expert Ooreka

Salut Mon caveau de famille revient t’il a celui qui a garde domicile familiale? La mere a renove Ce caveau Gri?ce i l’autorisation des freres et s?ur qui n’ont jamais participe financierement. l’ensemble de ses freres et s?ur peuvent-it-ils du profiter ? bravo concernant votre reponse

Mot poste Votre 14/10/2013 par PF DIRSON

Il n’y a pas de rapport entre la maison et J’ai concession. Peu importe aussi qui possi?de fait l’acquisition de ce monument. Cela profit exclusivement Voila Mon ou les noms inscrits Avec l’acte de concession. Vos oncles et tantes paraissent totalement legitime concernant etre inhumes au caveau pour famille. Trop l’un ou l’autre decedais, ce maman ne pourrait nullement s’opposer a l’inhumation dans le caveau de famille pour concurrence Plusieurs places proposees.

Reponse envoyee le 23/01/2014 par Ancien expert Ooreka

Ma grand maman est decedee en 2010 datingmentor.org/fr/swinglifestyle-review/ pour qui appartenait Notre concession ma mi?re est decedee en 2012 qui a ete enterrer Grace a la grand mere J’ai voulu savoir pour qui appartien votre concession. Ma mi?re a de s?ur et 2 freres reste votre que nous en tant une petit enfant pourra on alors penser quela concession nous appartien autant qu’a mes oncles et ma tante? j espere Mon plus tard possible car le pere voudrai etre avec la tante Merci pour tous vos reponse

Salut, bien repose pour qui possi?de pris Notre concession : quand il s’agira de ce grand tante Prealablement Ce deces, du coup oui, vos oncles et tantes paraissent ayant-droit. Cela nous faudra donc l’accord de la totalite des oncles et tantes concernant y Realiser inhumer ce papa.

Voili une copie d’une reponse ministerielle a ce sujet. Reponse en Ministere pour l’interieur, de l’outre-mer et quelques collectivites territoriales publiee dans le JO Senat de ce 25/12/2008 – page 2614 : Notre jurisprudence est venue preciser les individus qui ont droit a etre inhumees au sein de 1 concession dite pour famille. Il s’agit du concessionnaire lui-meme, de son conjoint, de ses ascendants et descendants ainsi que pour leurs conjoints, de l’ensemble de ses allies, de l’ensemble de ses bambins adoptifs, parfois d’une personne etrangere a ma famille avec laquelle Ce concessionnaire avait l’air uni avec des liens d’affection ainsi que reconnaissance. Paralli?lement i cela, le concessionnaire reste responsable une mise du oeuvre d’un droit pour l’inhumation dans J’ai concession et peut, pour Le titre, exclure nommement certains parents. Au deces du concessionnaire et en l’absence pour testament, Notre concession se degote alors en etat d’indivision perpetuelle entre l’ensemble de ses heritiers, tous ayant quelques droits egaux. Chaque heritier va donc sans l’assentiment quelques autres user en concession concernant lui-meme et Ce conjoint. Du revanche, y ne pourra de etre ainsi concernant le concubin, , lequel est juridiquement etranger a sa famille. L’inhumation tout d’un etranger dans J’ai concession familiale ne est en mesure de Par exemple avoir lieu que trop l’ensemble quelques ayants droit l’accepte et lorsque cette inhumation ne parait nullement contraire a toutes les volontes , lequel auraient pu etre exprimees avec le fondateur en concession.