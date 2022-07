A la Luna se le ve el meollo. Asi­ como corro, asi­ como corro y no ha transpirado corro, y no paro sobre pasar, fornicar.

A la Luna se le ve el meollo. Asi­ como corro, asi­ como corro y no ha transpirado corro, y no paro sobre pasar, fornicar.

Martes extrano incompleto, Unchained Melody

La realidad podri­a ser En caso de que fuese una metafora, por lo menos tendria el consuelo sobre llegar a las 50 con un organismo tan fibroso igual que el sobre la crazy Madonna, No obstante ni eso. Tenemos dias en que la comienzo seri­a un hervidero de pensamientos y no ha transpirado ni el mismisimo Tarantino querria asomar la nariz por mi comienzo (no se lo he preguntado, pero Tenemos cosas que se saben, desplazandolo hacia el pelo punto).

He desarrollado un agudisimo significado sobre prediccion gracias al curro, aparte sobre acrecentar 2 teorias, que a falta de mas competiciones, deben tanta validez igual que las leyes del Dios Murphy:

– Al telefono, al personal le podri­an suceder dos cosas:

a) O volverse un autentico patan mentiroso desplazandolo hacia el pelo sordo,

b) O nunca escuchar ninguna de las dudas que hagas. La traicion tambien seri­a algo referente a lo que habria que trabajar…

– Om…?Me favorece el D.N.I. , caballero?

– Ah, no tengo el original (pero que cono se cree, que tengo rayos X Gracias al telefono?? ?Que clase de series ve este tio?)

– puesto que desprovisto D.N.I. nunca podria ingresar a las datos, si seri­a tan amable sobre volver a seducir cuando lo tenga…

– No, sin embargo espere, que lo puedo investigar en la cartera y no ha transpirado se lo digo.

-(Jooodeeer…) en sintonia, espero.

(bien veis que si espero…)

– ?Si? (?se ha quedado callado dos minutazos? pense que se habia ido a Pernambuco!)

– Uy, podri­a ser no podria, me has pillado falto boli y no ha transpirado en la avenida (pero En Caso De Que me has llamado TU! que te voy a pillar, que te voy a pillar..)…

[…]- Tome nota por favor…

En fin, amigos, dentro de averiguar En Caso De Que me ha tocado el sordo, el chulo, el patan, o las 3 cosas- que desmedidos momentos- (aplicado tambien al femenino, obviamente), se me pasan las horas hojeando a vi­a orificio el diario que roce, y actualmente, sobre pronto, la foto sobre un varon anciano, excesivamente anciano con cierto aire familiar. Sobre rapido las ojos como platos, sobre hecho he tenido que dejar en espera con esa maravillosa musica que todo el mundo conocemos a un usuario, cosa que no hago generalmente, por el choque causado. Mil imagenes sobre Ghost en mi cabecera, la Unchained Melody, desplazandolo hacia el pelo unas manos sobre un tio duro, que volvio del mas alla por amor…Me podia encontrarse acordado sobre Dirty Dancing, Le llaman Bodhi, o alguna mas, sin embargo no lo he hecho inclusive hoy por hoy que estoy escribiendo lo cual. Solo era Sam…Patrick Swayze esta enfermo, y no ha transpirado demasiado. Vale que De ningun modo he sido excesivamente fan, No obstante ver algo de este modo sobre repente, porque en mi camino de quedar en la parra no me habia enterado asi­ como bastante menos conocido muchas imagen…ha sido como si pasaran 40 anos sobre golpe y la de la guadana por alli.

Que vale que igual estoy en dias sensibles, es primavera, desplazandolo hacia el pelo yo que se que exista infrecuente en el espacio, aunque que casi se me salta la lagrimilla y no ha transpirado al completo. De certeza que hubiera dado el sueldo del mes por nunca existir conocido esa fama (si lo buscais, morbosillos mios, excusadme sobre culpa que os lo he ducho). Si bien quiza sea yo sola la que me entristezco con cosas igual que estas, sobre todo un martes (son odiosos las martes), lo cual, ni me permite sentir preferible ni peor. Solamente ocurre.

Personalmente, escojo memorizar esto sobre el. A ver si se me pasan esos pensamientos raros que me invaden, desplazandolo hacia el pelo que otro conmemoracion os termino de relatar, bien desde el recuerdo…o nunca ??

Falso Abandono, Mario Benedetti

Asomo la comienzo para homenajear pobremente al Poeta que amaba a las mujeres, al APEGO, asi­ como a la vida.

Mario Benedetti ha muerto…?o nunca?

Te dejo frente al mar descifrandote sola sin mi pregunta a ciegas sin mi respuesta rota.

Te dejo carente mis dudas pobres y no ha transpirado malheridas desprovisto mis inmadureces sin mi veterania.

Aunque tampoco creas a pie juntillas todo nunca creas De ningun modo creas este falso abandono.

Fragmento del poema Chau nA? 3.

Nos ha dejado, No obstante no me lo creo del todo, como el dice. Y https://besthookupwebsites.net/perfectmatch-com-review/ digo dice, cuenta, canta, recita, porque todavia resuena en mis oidos y en mis pupilas su voz liso y su observacion limpia. Nunca me creere este falso abandono…

Suvenir sobre su voz desplazandolo hacia el pelo su poesia:

Si con las entranas, Maestro…

Ja Sei Namorar, Os Tribalistas

???Oficialmente ha comenzado la estacii?n primaveral permite unos min.. Igual que tiene que acontecer, con Sol y calorcito, de ese que me alegra los dias ??

La estacion del apego y las desordenes hormonales, jiji ??

La excelente cancion con ritmos calientes, adecuada a la estacion que estrenamos hoy.

Mr. Rock Roll, Amy MacDonald

??desplazandolo hacia el pelo me llamaron para comenzar a currar dentro sobre unas semanas!! ?? (algo es alguna cosa, ?no?)

Disfrutad del viernes con esta chica, que, con ese ritmillo medio country, me fascina, me gusta…

??A bailar en el finde!!

The Boy Does Nothing, Alesha Dixon

A veces las ausencias medianamente prolongadas no tienen una sola explicacion. Seri­a extenso, nunca bastante complejo, No obstante extenso al fin desplazandolo hacia el pelo al cabo. Circunstancias personales que hacen que no se tenga lapso, ni posibilidad, y dias que ni ganas…

De segundo, tanteo regresar, poquito an escaso, mientras rezo (es un aseverar) con el fin de que en Abril y no ha transpirado abril pudiese quedar empleada oficialmente, desplazandolo hacia el pelo para darme fuerzas para acondicionar las dichosas oposiciones (voy a fallecer, lo se) ??

No obstante, igual que deciamos ayer…?? Por fin es viernes!!

Where Is The Love?, Black Eyed Peas

Ahora habreis apreciado que tengo abandonado este escaso blog, ya se me pasan hasta las viernes musicales, No obstante es que ando ocupada, tras, pensando…

Where is the love? (and the job…)

La Chance, Buenos Dias desplazandolo hacia el pelo Buena Suerte…

?Atencion a varios que Ahora nunca tienen que echarse a la loteria nunca mas!

?Alguien sigue desprovisto pensar en la fortuna o el destino?

Ironic, Alanis Morissette

Desplazandolo hacia el pelo nieva en Madrid igual que hace anos de vida que no lo hacia…Os podeis imaginar el caos en la poblacion sobre los atascos por grandeza, sin embargo ?y la maravilla sobre mirar por la ventana y no ha transpirado ver ese horizonte? Tengo toda la terracita blanca y no ha transpirado como una nena debido a he saltado por toda ella, jiji.

Un escaso ironico esta manta sobre cocaina justamente al acabar las navidades, sip.

???Feliz viernes y no ha transpirado fin sobre semana.

Alegria, Cirque Du Soleil

??Primer viernes del anualidad 2009!!

Comenzandolo con un humilde «accidente» en Nochevieja, (tranquilos amistades, solo un sobresalto y el cuello un escaso resentido), aunque con muchisima alegria por resultados medicos favorables!! ??