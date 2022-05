A causa di sopprimere, a causa di mandare il link cammino email, premi sul pulsante Invia del favore oppure del client affinche stai utilizzando.

Verso inaugurare, clicca sulla sbarra degli indirizzi del browser e, una cambiamento selezionato l’URL in quanto intendi spedire coraggio email, fai clic veloce sullo identico a causa di appresso scegliere la canto quantita dal menu simultaneo. Dato che preferisci impiegare le scorciatoie da console, anzi, posteriormente aver selezionato il link, premi la unione di tasti cmd+c, verso copiarlo. Mediante scelta, puoi recarti nel menu modificazione, nella asta dei menu di Safari (per forte) e preferire la tono contraffazione da quest’ultimo.

Avvenimento cio, apri il incarico ovverosia il client di scommessa elettronica da te sopra uso e premi sul pulsante attraverso suscitare una nuova email. Infine digita le informazioni riguardanti il ricevente (A:) e l’oggetto dell’email.

Evento cio, clicca per mezzo di il questione destro del mouse sul campo di testo inerente al aspetto del annuncio e, nel menu contemporaneo perche ti viene mostrato, fai clic sulla voce Incolla. A causa di incollare l’URL corso escamotage da tasto, invece, premi la combinazione di tasti cmd+v. Mediante dilemma, ora, puoi dividere la tono Incolla dal menu mutamento del esposizione mediante avvezzo.

Android

Qualora vuoi inoltrare un link modo email e stai utilizzando singolo smartphone oppure un tablet Android, devi innanzitutto scegliere l’URL del luogo Web di tuo partecipazione.

A causa di fare cio, dopo esserti collegato allo identico corso browser, fai tap sulla barra degli indirizzi perche vedi per intenso, infine tieni premuto sul link, sagace in quale momento non ti viene mostrata la voce di menu quantita. Fai, quindi, tap sulla stessa, durante maniera da copiare il contatto ipertestuale selezionato.

Adesso, avvia l’app di lettere elettronica perche utilizzi sul tuo apparecchio, facendo tap sulla sua figurazione vivo nella home screen e/o nel drawer di Android. Effettua, nel caso che essenziale, l’accesso al tuo account, e premi sul martellante cosicche serve attraverso comunicare una cambiamento email.

Poi aver compilato i campi di libro dedicati all’oggetto e al ricevente (A:), tieni premuto il dito sul agro di documento specifico alla annotazione del comunicato. Premi, dunque, sulla voce Incolla in quanto ti viene mostrata durante attaccare l’URL innanzi ricalcato. Da ultimo, invia l’email, premendo sul pulsante insieme il figura dell’aeroplanino.

Sopra fatto di dubbi oppure problemi, fai rimando al mio tutorial sopra cui ti parlo di come adattarsi abbondanza e incolla.

Se stai utilizzando un iPhone ovvero un iPad, per indirizzare un link via email devi avvalerti del browser da te per abituato sul tuo dispositivo, che a causa di modello Safari, a causa di poter falsificare l’URL.

Posteriormente esserti collegato al posto Internet di tuo interesse, fai poi tap sulla verga degli indirizzi, durante selezionarne il link. Fatto cio, premi ancora sulla palanca degli indirizzi e, nel menu perche ti viene mostrato, pigia sulla verso duplicato, per modo da plagiare l’URL negli appunti.

Ora, avvia sul tuo strumento l’app di posta elettronica che intendi utilizzare e, nell’eventualita che chiaro, effettua l’accesso al tuo account. Prodotto cio, premi sul tasto cosicche serve per eleggere una nuova email e compila innanzitutto i campi di documento dedicati all’oggetto e al ricevente (A:) del notizia.

Per attuale segno, fai tap sul fondo di opera concernente alla testo del annuncio e pigia sulla suono di menu Incolla, durante atteggiamento da ricongiungere il link prima ricalcato. In conclusione, in quale momento sei disposto verso inoltrare l’email, pigia sull’icona dell’aeroplanino.

Come appoggiare un link modo email

Nell’eventualita che vuoi partecipare un link inizio email puoi avvalerti della responsabilita di complicita presenti “di sfilza” con Windows, macOS,Android e iOS: te ne parlo nel particolare nelle righe in quanto ti accingi per leggere.

Windows

In appoggiare un link coraggio email corso lo apparecchio di condivisione nativa di Windows, devi avvalerti per forza del browser Microsoft Edge. Avvia, quindi, il esplicativo di navigazione in diverbio, premendo sulla sua immagine sacra partecipante nel menu via di Windows, infine recati sul situazione Internet affinche vuoi associarsi.

Evento cio, premi l’icona della freccia situata nell’angolo con apogeo verso conservazione del browser e fai clic sulla canto imposizione, durante cominciare il client di lettere elettronica predefinito di Windows 10 nel ad esempio verra condiviso, all’interno del corpo del messaggio, il link da te auspicato.

Precedentemente di inviare l’email, premendo il pulsante Invia, ricordati di indicare il destinatario (A:) e l’oggetto del messaggio, facendo rimando agli appositi campi di documento.

macOS

Contro macOS puoi partecipare un link coraggio email avvalendoti dell’apposito questione di adesione presente nel browser battuta di caccia.

Avvia, quindi, il esplicativo di viaggio predefinito di macOS, cliccando sulla sua immagine sacra situata nella putrella Dock, e collegati al sito Internet di tuo importanza.

Per presente luogo, premi sull’icona della adesione situata nell’angolo in cima per dritta e, nel menu in quanto ti viene mostrato, premi sulla ammonimento Invia questa pagina a causa di e-mail.

Mediante codesto prassi, si aprira meccanicamente l’app Mail di macOS e, nel compagnia del libro del messaggio verra macchinalmente inserito il link da te selezionato.

Verso concludere, non ti resta in quanto comporre il accampamento di opera apposito al destinatario (per:) e all’oggetto del comunicato e indirizzare l’email, pigiando sul palpitante unitamente il simbolo dell’aeroplanino, sopra apice.

Android

Nell’eventualita che stai utilizzando ciascuno smartphone ovverosia un tablet Android, puoi avvalerti dello strumento di adesione nativa spettatore nel browser Chrome. Proverbio cio, avvia l’app del browser, pigiando sulla sua immagine sacra situata nella home screen e/o drawer del tuo apparecchio e collegati al luogo Internet di tuo attrattiva.

Fatto cio, premi sull’icona (…) situata mediante forte verso destra e, nel menu giacche ti viene mostrato, fai tap sulla ammonimento Condividi. Questa efficienza relativa alla adesione di un link e manifesto addirittura premendo prima sulla verga degli indirizzi e ulteriormente sull’icona della complicita.

Subito, pigia sull’icona dell’app di posta elettronica da te per uso, per sistema da controllare meccanicamente il link all’interno del reparto del comunicato. Da ultimo, indica il destinatario (A:) e l’oggetto del notizia e invia l’email, premendo sull’icona dell’aeroplanino.

Se stai utilizzando un iPhone ovverosia iPad, puoi avvalerti della funzionalita di complicita nativa del browser Safari. Avvia, quindi, l’app del browser mediante disputa (l’icona verso forma di bussola situata nella home screen del apparecchio) e collegati al luogo Internet in quanto vuoi partecipare cammino email.

Per corrente base, premi sull’icona della partecipazione situata nel menu in diminuito e pigia sull’icona dell’app di imposizione elettronica da te in uso. Durante codesto maniera, il link verra inserito automaticamente all’interno del aspetto di trattato del comunicato.

Infine, appresso aver idoneo il ricevente (verso:) e l’oggetto, pigia sull’icona dell’aeroplano, verso spedire l’email.