8 raisons qui prouvent que le baiser est bon pour l’equilibre, a l’occasion de la Journee internationale du baiser

BIEN-ETRE – French kiss ou baiser d’esquimau, tendre ou passionnel, peu importe.

n’importe qui aime s’embrasser. Meme si le baiser n’a gui?re la meme signification aux quatre coins en planete, Cela reste, globalement, une marque d’affection ou d’amour.

Mais si vous pensez qu’en embrassant quelqu’un, vous ne lui donnez qu’une preuve d’amour, detrompez-vous!

Le baiser detient plein de vertus, tant concernant la sante que concernant le bien-etre. A le loisir d’une Journee internationale du baiser, en voila quelques-unes.

1. C’est bon pour les dents

Ce n’est pas pour rien que certains bisous paraissent “mouilles”. En se becotant, on produit de la salive, cela peut nettoyer une partie des bacteries qui paraissent sur les dents. Selon Mathew Messina, 1 dentiste americain sur le website WebMD, votre production de salive est en mesure de detruire la plaque dentaire.

Une information confirmee via le dentiste Jeff Golub-Evans via Glamour: “la salive reste votre lubrifiant naturel, qui se glisse sous la plaque et l’elimine”. On vous conseille tout ainsi de ne point trop y affirmer pendant que vous embrassez un quidam.

Attention neanmoins: Mathew Messina “ne conseillerait aucune s’embrasser apres un repas au lieu de se brosser les dents”. On vous voyait venir.

2. Il permet de bruler des calories

Parce que chaque petit pas compte, il ne va falloir gui?re negliger l’impact d’un bon gros bisou sur la perte de poids. Suivant le site Self.com, en s’embrassant, on perd entre deux et six calories par minute. Un baiser necessite l’action de 30 muscles du visage. Au passage, d’apres le Dailymail, 5 minutes d’attention accordee a ces muscles peuvent affiner ces joues.

Bon d’accord, mieux vaut enfiler un jogging et courir quelque peu, mais une agreable session de bisous apres votre dessert trop copieux pourra suffire, au moins, a vous oter legerement de culpabilite.

3. Cela booste les defenses immunitaires

Attention, votre fois non plus, plus vaut ne point y penser Quand vous posez toutes vos levres sur celles d’un(e) nouvelle. Disons que lorsqu’on s’embrasse, on s’echange vraiment plusieurs germes. dont Divers seront nefastes, principalement Afin de les femmes enceintes. Mais on va pouvoir lire sur le site Popular Science que pour les scientifiques, si une femme recoit de petites doses de virus avant de concevoir, son corps cree une manii?re de resistance avant meme que l’enfant puisse etre touche.

Il faut faire l’impasse cette-fois sur claque qu’en s’embrassant, on va pouvoir attraper la mononucleose, de l’herpes , une angine.

4. Il reduit le stress

Apres 1 baiser, vous vous sentez relaxe? Vous n’etes gui?re fou, c’est beaucoup vrai, s’embrasser permettra de reduire le stress. Effectivement, 1 baiser a un impact sur la liberation d’une hormone qui fait baisser la tension arterielle, ainsi, qui ralentit le rythme cardiaque: l’ocytocine.

Autre avantage: quand on s’embrasse, l’hormone du bien-etre, l’endorphine, reste secretee.

5. Il pourra reduire les symptomes des allergies

Le printemps est la saison des amours, mais aussi la periode de l’annee des allergies. Ca tombe parfaitement beaucoup, puisque d’apres une petite etude japonaise, des personnes qui s’embrassent ont 1 moindre niveau de lgE, qui reste une proteine declenchant les agacants symptomes des allergies: nez qui coule, gorge qui gratte, yeux qui pleurent.

Bon. Ces Japonais se sont embrasses, pour l’etude, pendant 30 minutes. Vous savez ce que celui-ci vous reste a faire.

6. Cela accroit le desir sexuel (et le sexe, c’est bon pour l’equilibre)

“S’embrasser reste votre excellent preliminaire. cela accroit des chances que les deux partenaires aient une experience erotique pleine de plaisir”, souligne la sexologue Carol Queen sur le site She Knows.

Le sexe quant a lui, est excellent pour accroitre la presence de Quelques anticorps, lutter contre la depression, rester petit, optimiser le systeme immunitaire. comme vous pourrez le constater dans le diaporama ci-dessous (l’article continue ensuite):

7. Cela developpe l’estime sans dire

Selon une etude allemande relayee par le blog CNN, les hommes qui embrassent leur mari avant d’aller au boulot le matin gagnent plus d’argent. Andrea Demirjian, auteure d’un livre i propos des baisers, donne une explication: “s’il quitte le domicile heureux, Il semble plus productif au boulot parce que celui-ci ne se sent jamais emotionnellement perturbe. Il va donc se Realiser plus d’argent. S’embrasser, c’est vraiment en lien avec la confiance en soi, le sentiment d’etre aime et connecte.”

S’il devra y avoir bon nombre d’autres facteurs skout comment Г§a marche qui peuvent expliquer votre correlation, cela ne coute si»rement rien d’embrasser le conjoint avant d’aller bosser!

8. Cela en faut peu pour etre heureux

Gardons le meilleur pour la fin. S’embrasser rend tout seulement. heureux. En liberant de la serotonine, en dopamine et de l’ocytocine, le baiser est votre reel moyen de se sentir bien dans ses baskets.

Sur le site Mercola, le psychotherapeute Arthur Janoy explique que “l’oxytocine reste l’hormone de l’amour, ainsi, que plus son niveau reste eleve, plus on peut aimer.” C’est pourquoi les mecs qui s’embrassent regulierement seront plus susceptibles d’etre dans une relation de confiance.

Toujours concernant ce meme site, on apprend que le baiser active dans notre cerveau analogues zones que celles d’une dependance et de la recompense. Ainsi “le baiser a pu evoluer en tant que possible pour stimuler des systemes nerveux associes au sexe, a l’amour, ainsi, a l’attachement, pour que des hommes cherchent une grande variete de potentiels partenaires, puis accordent toute un attention a l’un d’eux, ainsi, le tolerent suffisamment un certain temps Afin de eduquer des enfants en tant qu’equipe”. Heureux ET fidele, donc.