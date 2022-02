7 applications de type Tinder pour rencontrer de nouveaux amis

I€ notre epoque, il parait y avoir des applications pour tout – les rencontres, les aventuriers et les amateurs de livres.

Depuis applications pour se faire des amis , aussi. Peut-etre vous avez essaye des groupes Meetup , mais ils seront trop intimidants sweet discreet reddit ou ontausside nombreux membres – vous voulez juste quelque chose de plus discret. Et oui, vous pourrez vous lier d’amitie avec les gens i propos des applications de rencontres , mais si l’intention initiale est a votre jour, un «ami» de la-bas peut avoir des arriere-pensees. Alors, Afin de aller droit au but et se faire des amis authentiques , nos applications ci-dessous ont la possibilite de vous aider.

ICYMI, plus tu vieillis, plus tu es partie de ta vie les amis seront occupes avec d’autres choses une life, tel se marier , avoir des enfants ou se deplacer a travers le lieu. Ouais, ils deviennent adultes . Vous aussi, bien que vous puissiez perdre le contact avec eux ou nos voir moins a mesure que ce life evolue dans des directions differentes – meme si vous ne voulez jamais les remplacer, en soi, vous ne voulez jamais non plus rester seul a l’interieur . a nouveau.

Heureusement, avec de nombreuses applications ci-dessous, vous pourrez des adapter a les besoins, que vous le souhaitiez trouver 1 groupe d’amis pour bouger avec la derniere minute (via Tinder Social), d’autres athletes Afin de organiser un match de beach-volley (via ATLETO), ou tomber sur votre nouveau meilleur ami (via Bumble BFF). Vous pourrez meme rejoindre une application permettant a votre toutou de rencontrer d’autres chiens (via Meet My Dog). (Riiiight?) Quels que soient les besoins de ce ami, on voit probablement une application Afin de vous, qui attend que vous la telechargiez. En voila sept applications Afin de rencontrer de nouveaux amis .

1. Tinder Social

Oui, maintenant vous pouvez vous faire des amis sur Tinder. L’application a lance Tinder Social, qui permet aux utilisateurs de former des groupes d’amis (homosexuel ou mixte, en fonction de votre preference) pour correspondre et rencontrer des groupes d’amis d’autres personnes. Mais ce n’est pas juste Afin de les dateurs. Si vous n’etes plus sur Tinder – c’est-a-dire que vous avez eu un quidam – vous pourrez rejoindre juste concernant le autre aspect «social» .

Cela me rappelle de nombreuses groupes Meetup, juste des groupes beaucoup plus petits que vous selectionnez a la main. Un coup que vous formez un groupe de 2 a 4 individus, vous attribuez votre statut au groupe, comme ‘Happy Hour, n’importe qui?’ ou ‘Aller a votre concert ce apri?m.’ Ensuite, ainsi que avec Tinder simple, que la correspondance commence. Une fois que la groupe correspond a un autre groupe, vous pouvez commencer a vous envoyer des messages, cela ressemble nombre a un propos de groupe. Ensuite, prevoyez d’effectuer quelque chose votre apri?m – oui, votre apri?m, puisque la groupe expirera a midi le lendemain.

2. ATHLETE

Vous avez i chaque fois voulu une application pour accoster d’autres athletes et amateurs de sport? Alors ATLETO a peut-etre ete fera Afin de vous. Que vous souhaitiez tomber sur un compagnon de course – s’entrainer reste plus facile avec mes fri?res ou personne pour vous tenir responsable, non? – ou une autre personne pour un match de basket-ball, les options sont infinies. Avec environ 40 activites sportives i la selection, comme le tennis, le volley-ball et le cyclisme, vous en aurez au moins une qui vous plaira. Vous pourrez rejoindre une activite ou en heberger une.

Creer 1 profil reste egalement simple, en remplissant des precisions telles que la lieu de travail et vos affiliations a un club de sport. Ensuite, commencez seulement a rechercher des aficionados de sports partageant analogues idees au regard de leurs interets, de leur emplacement ainsi que leur niveau de competence. Apres avoir rencontre d’autres individus, vous nos evaluez via une echelle de un a cinq «phalanges», une icone qui ressemble a un poing, par rapport i leur capacite athletique. (Yikes – j’echouerais probablement, a moins que la personnalite ne compte!) C’est pour vous garantir que vous faites equipe avec des personnes au meme niveau que vous, et les notes sont basees sur le niveau de competence, l’effort et l’atmosphi?re sportif.

3. Bumble BFF

A present, vous en avez probablement entendu parler Bumble, l’application ou les femmes font le premier pas au sein d’ l’appariement heterosexuel et l’une ou l’autre personne est en mesure de Realiser le premier jamais avec l’appariement homosexuel. Le piege? Ca doit etre fait au sein des 24 heures, sinon le match disparait. (Je suis un grand fan, car J’ai rencontre mon petit ami dessus .) Ils font quelques mois, l’application a lance Bumble BFF , donc ceux d’entre nous qui recherchent une meilleure amie, ou peut-etre juste quelques amis, peuvent continuer et en tomber sur. Ainsi que si vous etes en mode de rencontre via l’application, vous «correspondez» a des amis potentiels en fonction de leurs profils.

Bumble lui-meme compte environ trois millions d’utilisateurs, et lors du lancement de l’application BFF, il y avait un million de balayages dans la premiere semaine (!). C’est unlotd’utilisateurs a la recherche d’amis. Personnellement, je pense que c’est une excellente idee. L’annee derniere, j’ai demenage Afin de des raisons familiales, laissant la plupart de mes amis a L.A. Alors qu’est-ce que j’ai fera? Rejoint Bumble BFF. Notre seule mise en garde reste que certaines personnes seront via Bumble pour bouger ensembleetBFF