69 frases de safadeza para apimentar sua relacao e acender seus desejos

As safadezas podem apimentar o relacionamento e vivificar paixoes adormecidas. Tambem ajudam a dominar um crush e fazer rolar um ambiente com a pessoa alvo do seu desejo.

Nao tenha vergonha sobre falar acerca de suas fantasias interiores. Fizemos uma selecao sobre frases sobre safadeza que vao te ajudar e se divertir a dois! Confira e compartilhe com seu parceiro!

Frases sobre safadeza de despertar fantasias nunca seu/sua parceiro(a)

Ate da la impresion que eu conseguiria te olhar e nao te querer.

Primeiro a familia beija, depois a aplicacion secret benefits gente tira a roupa.

Quero ouvir sua voz rouca sussurrando qualquer coisa no meu ouvido.

Gosto sobre tempo frio, moletom e chuva. Calor pra mim, so se for do seu corpo.

Sinto igual que se una cosa estivesse faltando em minha vida. Voce. Dentro de minhas pernas.

Quero te relatar o sonho que tive com voce esta noite. Vamos nos hallar Con El Fin De eu dar mais detalhes?

Se eu estivesse com voce agora, onde gostaria que eu te tocasse?

Deixei a barba aparada do jeito que voce gosta. Quer percibir nunca seu pescoco?

Se tiver estressado no trabalho me ofereco Con El Fin De fazer uma massagem especial.

Depois do jantar ja tenho alguna cosa particular programado para nos dois. Serei sua melhor sobremesa.

Descanse bem a tarde por motivo de que hoje a noite nao vou te deixar dormir.

Eu tenho a cabeza safada. E voce esta nela.

Carinho e bom, mas safadeza e sempre bem-vinda.

Pega essa tua safadeza e vem ca.

Louca para te demostrar qual calcinha estou usando.

Hoje a noite tenho uma surpresa de voce.

Li sobre uma posicao nova, quer percibir comigo?

Queria passar um final de semana inteiro com voce na cama.

Vontade se apreciar a sua lingua entre as minhas pernas.

Estava esperando voce chegar. Ja tomei um banho e te espero na cama.

Hoje eu sou toda sua, rostro comigo o que voce quiser.

Adoro sentir seu corpo com a minha boca.

Voce fica irresistivel com essas calcas jeans.

Concreto de voce em cima de mim agora.

Economize agua, tome banho comigo.

Espero por um apego que arrume minha vida e bagunce a minha cama.

To gritando socorro, meu unico pedido, aquele amor gostoso rostro de novo comigo.

Quero sentir seu cheiro, ver seu corpo suar.

Eu te propietario com roupa, imagina sem!

Complicado mesmo e saber qual som me excita mais o barulho da chuva, minha cancao preferida ou a sua voz nunca meu ouvido.

Meu corpo esta com febre sobre desejo, me abraca e me acalma com um beijo seu.

Voce nao rostro ideia dos efeitos que seus beijos causam em meu corpo!

So voce e competente sobre me incendiar por adentro e me fazer desejar cada parte do seu corpo.

O nosso beijo e sincronia, o seu corpo e poesia, o prototipo que somente eu posso ler.

Me leva pro teu quarto que eu te levo para o ceu.

Voce me provoca, me excita, me deixa louca e me faz entrar em extase. Estou louca por voce!

Tenho alguna cosa Con El Fin De lhe presentar. E uma surpresa e voce vai ter que tirar minha roupa Con El Fin De descobrir.

Casi nada me beija, o resto a publico resolve na cama.

O que voce acha de vir aqui hoje a noite pra familia ficar na cama e eu te dar um presentinho?

Entao deixa eu te beijar ate voce percibir vontade sobre lanzar a roupa.

Meu corpo treme quando suas maos me tocam.

Quero ver se hoje voce vai dar conta sobre mim.

Eu roubo o seu primeiro beijo, peco o segundo, te cobro o terceiro e te convenco a ir pro quarto.

Safadeza e bom, e com quem a multitud gosta e melhor ainda.

Vou efectuar la totalidad de as suas fantasias.

Provoca quem sabe, resiste quem consegue.

Teus labios sao labirintos que atraem os meus instintos mais sacanas.

Nao vou fazer nada que voce nao queira. Mas vou inducir ate voce pretender fazer!

Acordei cheia sobre vontade sobre te ter.

Tentacao e quando o corpo proibe, mas a cabeza desobedece.

Imagina so nos dois hoje a noite, eu beijando o seu pescoco, mordendo a sua orelha, enquanto voce me beija e sente o seu corpo colado nunca meu.

Me beija, me morde, fala no meu ouvido e me cara descuidar o juizo.

Sabia que eu nao paro de meditar em te beijar?

Vem que eu vou te dar apego sem compromisso, vem que eu vou fazer voce descuidar o juizo.

Semblante assim, tira a roupa e vem em mim.

Nao me deseje boa noite, vem aqui fazer ela ficar boa comigo.

Comprei uma nova lingerie hoje e queria que voce me dissesse se ficou bem no meu corpo.

As mas linguas falam mal, as boas causam orgasmos.

Saiba que meu ziper sempre estara aberto pra voce.

Eu quero que voce tire o meu folego. Eu quero chegar as nuvens e sei que voce pode me izar.

Arrumei minha vivienda hoje. Agora vem me ajudar a baguncar.

Chama a policia que eu vou cometer um crime, vou roubar um beijo seu.

Um dia desses podri­amos encaminarse alguma coisa… Um banho ou una cosa assim.

