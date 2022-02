5 signes qui montrent que tu utilises Tinder dans une simple ville

Tinder, c’est une application qui reste desormais connu un peu partout en France aussi qu’il y a 3 annees, on va dire, votre n’etait jamais possible de l’utiliser dans une petite ville de France puisque personne n’y est. A l’epoque, si tu n’habitais pas sur Paris ou ailleurs, des chances d’avoir des maths voire meme des profils proposes etaient tres faibles.

Maintenant, bien a change mais on doit savoir que d’apres la metropole ou tu te trouves, nos comportements ne vont i?tre pas analogues ! Indeniablement, Notre maniere dont Tinder reste utilise a Paris ou Toulouse par exemple n’est nullement la aussi que dans des petites villes comptant environ 100 000 a 150 000 habitants, Prenons un exemple. De preference, des villes pas du tout etudiantes et qui ont souvent mode a commercialiser le caractere touristique seulement. Et surtout, des villes ou on peut sans probli?me s’ennuyer.

Enfin bon, si jamais tu connais un de ces signes, c’est que tu vis dans une bri?ve ville, bro. Pour avoir ete dans une bri?ve ville, je sais donc de quoi je te cause. Et crois-moi, quand tu passes d’une grande ville a une simple metropole, la difference reste frappante :

Le nombre de profils propose est vite epuise

“Aucune nouvelle personne a proximite”, ca te dit quelque chose ? Si c’est le cas, c’est parce que tu connais votre situation. Lorsque l’on reste dans une simple ville, tu es oblige de selectionner un rayon de 40km pour etre sur d’observer le plus de profil possible. Mais puisque tu es dans une https://hookupdates.net/fr/ts-dates-avis/ petite ville, il y a donc peu de pretendantes inscrites. Ainsi, le catalogue s’epuise assez de suite.

Tu ne sais gui?re qu’il y a une limite de 100 j’aime via jour

Comme le catalogue des filles proposes n’est nullement infini, tu ne sais pas toujours que l’application ne te permettra aucun liker 100 profils par jour (en verite, 50 likes possibles l’ensemble des 12 heures). Ainsi, tu n’atteins jamais votre limite. Cependant, tu apprendras cette decouverte si un jour tu pars a Paris. Crois-moi, tu ne seras pas habitue et tu seras meme vite frustre…

Apres, Afin de contrecarrer votre limite, on voit toujours une option.

Tu as legerement plus de matchs que dans une grande ville…

Ce qui est positif au fera que tu sois au sein d’ une simple metropole, c’est que ton profil ne va pas forcement apparaitre en 105eme position alors que la fille a arrete d’utiliser l’application biiiiiien avant. Au contraire, il se pourra que tu sois parmi des 20 premiers et via consequent, elle verra ton profil et pourrait le liker. Dans une grande ville, Tinder ne met nullement en avant ceux qui sont de passage. Ainsi, tu as rarement des matchs lorsque tu voyages dans une grande ville. Dans ta petite metropole, vous n’etes pas nombreux et pour peu que la fille ne soit gui?re loin de toi geographiquement, ca passe. Apres, elle est en mesure de forcement ne point repondre, ca ne change gui?re. Sinon, c’est gui?re drole !

…Mais rares sont celles qui te repondent

Le probleme, dans une simple ville, c’est que les filles ont tendance a ne pas repondre… Deja qu’elles seront seulement une dizaine a defiler, aussi si et puis elles ne repondent gui?re ! Mais pourquoi ? Comment ca se fait ? La seule explication que j’ai, – je ne dis jamais qu’elle est officielle mais elle se tient – c’est qu’une petite ville n’est pas forcement une ville etudiante. En villes etudiantes comme Toulouse ou Grenoble, les filles sont plus habitues au contact social parce que justement, elles paraissent entoures de mec et de filles du meme age. En villes non-etudiantes du style Mulhouse ou Pau, les meufs ne sont nullement habitues a ce contact. Donc via Tinder, ca se traduit par une non-reponse.

Mais j’imagine car ces meufs en question paraissent plus dures dans leur conseil. Ou bien, votre n’est jamais impossible, tu es probablement moche. Celle-la, c’est sa plus probable.

Tinder Social te propose, au maximum, une sortie

Recemment, durant le mois d’aout, Tinder a lance au sein de une propre application Tinder Social. Elle permet de programmer des sorties ainsi que les proposer a d’autres profils qui diront si, oui ou non, ils seront d’accord. En petites villes, rares sont des sorties proposes. Autant une petite ville avec une plage a cote tel Agde, tu auras Di?s Que meme des propositions de sorties via Tinder Social. Dans la petite metropole du coin, j’en doute. Prenons un exemple, a Toulouse tu auras forcement minimum 3 propositions de Tinder Social. Ailleurs, ca sera maximum 2 et je suis gentil. Apres, qu’est ce que ca change sachant que personne n’utilise vraiment Tinder Social ?

Je plaisante nos bros, d’ailleurs je vais tester votre fameux “Tinder Social” et je vous ferai part du experience. Si c’est a tenter ou gui?re.

Alors bro, est-ce que tu habites dans une ville de merde ou ca va i nouveau ? Dans ce cas, tu sais De quelle fai§on vivent les bros qui vivent dans des villes paumes. Ou toi quand tu rendras visite a tes grands-parents a Toumon-Sur-Rhone.