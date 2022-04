5 migliori app di messaggistica giacche funzionano escludendo gruppo di telefono in chattare

WhatsApp e una protezione laddove si strappo di app di messaggistica. Insieme un’interfaccia lavata e intuitiva, le persone imparano a usarla facilmente, ancora dato che sono tecnologicamente sfidate. Tuttavia, ha un grosso difetto: non puoi con terti con le persone senza confidare il tuo numero di furgone carcerario. Allora e un vizio. Verso volte, devi chattare per mezzo di le persone ciononostante non vuoi sottoscrivere il bravura. Cosi abbiamo ideato un catalogo di 5 app perche ti consentono di chattare per mezzo di le persone senza contare palesare il tuo numero di telefono.

Alcune app potrebbero chiederti il ??numero di telefono per la incisione. Nondimeno, non avrai bisogno di numeri di telefono di altre persone durante chattare insieme loro. Tutte le app in codesto nota sono gratuite e funzionano sulle principali piattaforme.

Controlliamo le app di messaggistica in quanto funzionano in assenza di appoggiare il bravura di telefono.

1. Skype

Una delle app di chat video piu vecchie cosicche ci vengono con sostegno durante questo ambiente e l’app Skype. Puoi chattare individualmente per mezzo di gli altri oppure creare un circolo. L’app supporta ancora le chiamate vocali di inizio. Usa il reputazione Skype benevolo nel tuo disegno durante chattare mediante gli prossimo. Condividi lo identico unitamente estranei mediante metodo affinche possano aggiungerti circa Skype. Scopri di piu contro cos’e Skype Name (ovvero Live ID) e modo appaiare contatti utilizzando Skype.

Skype ha un’interfaccia intuitiva e consueto. Dall’altra parte ai fantastici adesivi animati, puoi vivacizzare le tue conversazioni utilizzando GIF, adesivi e moji (clip di film). Di la verso codesto, Skype e utilizzabile a causa di condividere fotografia, schermo, file, contatti e atteggiamento. Puoi finanche pianificare le tue chiamate e eleggere sondaggi. Hanno ancora un’app litigio per Android. Scopri maniera Skype baruffa si differenzia dall’app capitale. Skype e comprensivo contro Android, iOS, Mac, Windows, Linux e Web. Nell’eventualita che non ti piace l’app Skype, puoi sopprimere il tuo account Skype.

2. Dispaccio

Dopo, abbiamo l’app di messaggistica di Telegram. Ti verra comandato il tuo numero di telefono attraverso la schedatura. I tuoi contatti ti vedranno solitario attraverso il tuo numero di telefonino, appunto modo WhatsApp. Comunque, se vuoi chattare mediante estranei privo di condividere il tuo bravura di furgone carcerario, devi fare un nome cliente gente accedendo alle Impostazioni di Telegram.

Condividi il nome consumatore direttamente per mezzo di gli estranei, in caso contrario puoi indirizzare loro un allacciamento t.me/nomeutente in cui e necessario scambiare il compimento fama consumatore unitamente il tuo popolarita utente. Sopra quest’ultimo evento, l’app Telegram si aprira macchinalmente con il thread della ch Nel anteriore avvenimento, il ricevente deve utilizzare la studio di Telegram verso ambire il tuo fama utente. Maniera avrai intelligenza, qualcuno a avvenimento puo inviarti un notizia nel caso che trova il tuo notorieta utente collegamento la studio. Comunque, il tuo gruppo non verra condiviso.

Telegram e noto per succedere un’app di messaggistica sicura. Puoi eleggere canali e gruppi con 200.000 membri per Telegram. Supporta e i bot e ti consente di spedire videoclip di grandi dimensioni (con GB) e ciГІ che ГЁ fatflirt estranei tipi di file. Di attuale, hanno attaccato ancora il aiuto attraverso le videochiamate. Telegram puo succedere utilizzato riguardo a Android, iPhone, iPad, Windows, Mac e Web.

3. Diversita

Se stai cercando non so che di diverso dalle normali app di chat, prova Discord. Sviluppato principalmente attraverso i giochi, Discord supporta canali di trattato e ammonimento privati ??e organizzati. Tali caratteristiche svolgono un registro celebre nel renderlo straordinario.

Nell’eventualita che hai il tuo server Discord, puoi aggiungere bot ad esso affinche vanno da giochi, musica, all’amministrazione del server. Dai un’occhiata ai 5 migliori automa musicali per Discord. Discord funziona su Android, iOS, Windows, Mac, Linux e Web. Scopri come Discord si differenzia da Telegram, Twitch e Skype. La inimicizia puo impaurire i neofiti. Leggi le sue caratteristiche e maniera usarle.

4. SEGNO: chiamate e messaggi gratuiti

Un’altra app che ti consente di chattare in assenza di un gruppo di telefono e LINE. Paragonabile a Telegram, il reputazione fruitore e una funzione discrezionale mediante questa app. Devi crearlo manualmente andando contro Impostazioni> Profilo> ID consumatore. Se l’ID fruitore non e ceto ideato, le persone nei tuoi contatti possono aggiungerti corso il tuo bravura.

LINE supporta scaltro per 200 membri durante un unione. Altre caratteristiche includono sondaggi, la potere di approvare tutti i tipi di file, chiamate vocali e schermo. Se ti piacciono i filtri attraverso il espressione, LINE offre cose simili, iscritto un imbroglio. LINE funziona anche contro varie piattaforme.

5. Kik

Paragonabile ad altre app, Kik supporta conversazioni non solo individuali cosicche di circolo. Cio cosicche rende Kik ancora erotico sono i gruppi pubblici. Per porzione questo, i robot funzionano ed sopra Kik.

Puoi appoggiare immagine, schermo, GIF, ecc. unitamente i tuoi amici perche possono abitare trovati con un competenza di telefono, fama utente e legge Kik. L’unico ostacolo e perche Kik funziona solitario circa Android e iOS. Non puoi usarlo sul desktop.

Conversazioni per spazio

Le app di cui dopo funzionano meglio per uso privato e solo alcune di esse offrono alcune funzionalita di sicurezza verso i tuoi messaggi. Maniera Telegram offre un’opzione di chat cella attraverso messaggi effimeri. Nel caso che stai cercando app di messaggistica in quanto funzionino privato di un bravura di telefono per scopi aziendali, dovresti esaminare app maniera Zoom, Microsoft Teams, Slack e altre.

Anche se Facebook Messenger sia godibile attraverso chattare senza contare partecipare i numeri, puo manifestare il tuo disegno Facebook. Spero che WhatsApp introduca se non altro i nomi utente attraverso la sua app Business.

Altri: Cerchi un’alternativa all’app Zoom? Dai un’occhiata verso 7 fantastiche alternative Zoom a causa di riunioni remote dal attiguo link.