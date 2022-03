5 exemples de bonnes bio Tinder – Exemples concrets pour matcher plus

« Je ne sais jamais quoi ecrire dans ma bio Tinder ! » m’a devoile Jerome, mon client en coaching, sur Messenger hier apri?m.

Si vous n’avez pas assez de succes i propos des sites de rencontres, si vous ne matchez gui?re assez avec les filles sur Tinder, je veux vous aider a rediger une agreable description concernant Tinder.

J’ai lance une grande etude aupres de 20 copines, je leur ai demande de se connecter a Tinder et de me faire des copies d’ecran des 30 derniers mecs qu’elles avaient matches pendant le confinement.

Dans cet article, je vous donne 5 exemples de bio Tinder qui marchent et qui matchent.

L’idee pour nous, c’est de vous aider a draguer online, parce qu’en i§a, il n’y a que ca, et meme dans un futur proche, la drague sur Tinder et via Meetic restera 06 1.

Finis les bars, des boites, la drague au projet ou au sein des supermarches.

J’avais mis en ligne une formation complete Afin de vous aider a faire des rencontres Sur les forums : elle s’appelle Tinder Hacker, et c’est un best-seller depuis 2016.

Neanmoins, concernant le confinement, j’ai envie de vous aider a aller i nouveau plus loin et je l’ai mise a jour avec des exemples concrets de presentations, pour vous aider a parler de vous et faire une bonne premiere impression.

Voici 5 exemples de bio Tinder exclusifs : c’est un apercu de votre que vous allez i?tre capable de lire dans Tinder Hacker 2020, le module complementaire que nous venons de mettre sur internet.

5 exemples de bio Tinder qui marchent, intriguent ou font rire nos meufs

La bio Tinder points forts, points faibles

C’est 1 simple sur les sites de rencontres, mais c’est tres peu utilise en ce moment.

Tres peu de filles croisent votre modele de description, delaisse au profit des citations musicales ou philosophiques.

Dans l’exemple de biographie Tinder ci-dessous, le seducteur a decide de maniere tres intelligente de jouer sur les frustrations des filles pour ses points forts.

Finir du petit dej au lit, c’est romantique, c’est mignon.

La ou y marque des points, http://besthookupwebsites.org/fr/sites-erotiques/ c’est dans le fait de repondre a toutes les sms en moins de 24 heures.

Et point bonus pour son dernier point extri?mement : compter deux par deux et savoir faire ses lacets, c’est se comparer a un enfant de 6 ans. De l’auto-derision dans un profil Tinder, c’est exactement ce que veulent les meufs !

Dans les points faibles, il choisit des defauts mineurs, un peu tel quand en entretien d’embauche on repond « perfectionniste ».

Ma chance du Quebecois apres minuit, c’est marrant, et les affaires qui trainent, c’est mignon, c’est supportable.

Ce n’est gui?re comme s’il ecrivait « au bout de deux verres, je cogne ma femme et je joue des sommes astronomiques au poker et je conduis a contre-sens sur l’autoroute ».

Donc pour vous inspirer de votre bio Tinder, trouvez vos petits defauts !

Si vous ne les connaissez nullement, demandez a toutes vos colli?gues, a votre famille ou a les ex, ils vous assisteront volontiers !

On m’a aussi envoye cet exemple de bio Tinder, sur le meme modele « avantage-inconvenient »

Notre bio Tinder courte se deplai§ant bien

Ce pretendant ne s’est gui?re creuse la tete trop longtemps, mais claque est que sa bio fonctionne et que les filles le valident !

Lui aussi alterne le chaud et le froid : d’un cote, il souligne un petit defaut mignon (les blagues du papa), de l’autre, il met c’est parti claque qu’il fait bien la vaisselle (et on sait tous que des meufs d’aujourd’hui detestent faire la vaisselle !)

A vous de vous inspirer de cette structure de bio Tinder courte « chaud-froid » Afin de obtenir environ matchs !