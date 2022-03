5 Consejos de Como Ligar con una Chica. Tu lenguaje corporal dice mucho.

Todos tenemos dudas al momento de ligar con una chica, lo cual es normal. Las mujeres piensan totalmente diferente y si no cuentas con mucha experiencia es posible que no entiendas ninguna de sus reacciones.

No te preocupes, tampoco debes ser un experto. Para ayudarte hemos preparado este sencillo guia de como ligar con una chica, te dejamos los mas importantes y sencillos consejos para lograrlo.

1. No te conviertas en el mejor amigo

?Cuando estas pensando como ligar con una chica tu estrategia es: me acerco a ella, asi me conocera mejor, la comprendere, compartiremos mas y podre decirle cuanto me gusta? Si tu repuesta es si, estas a un paso de convertirte en el mejor amigo, no en su pareja.

Te explico, mientras tu creas tu estrategia con todo el poder de tu mente, la chica de tus suenos solo tiene respuestas en funcion de sus sentimientos y emociones. Ella te vera tierno y amigable, creera que le gustas pero no se arriesgara a perder tu carino.

No te conviertas en el mejor amigo si quieres tener exito en como conquistar a una chica. Demuestra que estas alli para ella pero tambien que lo haces por lo que sientes y no solo porque eres buena persona.

2. Tu lenguaje corporal dice mucho

Si tu principal estrategia en tu guia personal de como ligar con una chica es pasar por esa persona timida que busca entablar una conversacion convencional, es la ocasion de que transformes esa idea y lo expreses en tu lenguaje corporal.

?Quieres ligar con una chica de forma exitosa? Empieza a sonreir, es la mejor forma de romper el hielo mientras envias el mensaje de ?hey!,estoy disponible y soy accesible.

Se reciproco con el interes y haz contacto visual. Si quieres conocer a una mujer sin parecer timido procura mantener mas el contacto visual. Ademas, para ellas es importante ver a los ojos, a fin de cuentas son la ventana del alma.

El exito de esta estrategia esta en el conjunto sonrisa y mirada. Si solo fijas tus ojos en su cara pareceras un acosador.

Ahora incluye un tono de voz apropiado. Esto significa que hables despacio, con voz alta, pero sin gritar y busques un tono grave mas que uno chillon. De esta manera procuramos que la comunicacion sea efectiva. No olvides aplicar todo en conjunto.

3. Cuida de tu apariencia fisica

Sabemos que la apariencia fisica no lo es todo, pero cuando buscas como ligar con una chica debes prestarle un poco mas de atencion a tu aspecto. Por En caso de que lo sabias el deseo inicia debido a que vemos.

Entonces cuando te acerques a la chica que te atrae procura que tu cabello no huela mal ni este demasiado descuidado, evita usar ropa sucia o demasiado rota aunque creas que es cool. En fin, demuestra que tienes suficiente autoestima para cuidar tu imagen.

4. Usa Whatsapp y acercarte

La mejor forma de mantener el contacto directo al ligar con una chica es utilizando Whatsapp. Olvidate de los mensajes de texto y del correo.

?Sabes que mientras mas tiempo pasas chateando con una mujer ella va perdiendo el interes por la relacion? En tu estrategia de como ligar con una chica, da el primer paso lo antes posible y disminuye la distancia entre ustedes.

?Como lograr esto? Evita que todo el peso del contacto recaiga sobre los mensajes escritos. Sacude tu miedo y atrevete a realizar una videollamada para invitarla a salir.

?Y despues? Manten un contacto activo. No dejes que la relacion caiga en un punto muerto. Plantea conversaciones interesantes y no olvides responder a los mensajes, de lo contrario los checks de recibido y visto delataran todas tus acciones.

No la dejes en visto jamas, En caso de que tienes nada que decir un emoticon hara una gran diferencia.

4. Programacion neurolinguistica para seducir

Aplica la programacion neolinguistica en tu vida. Eso incluye como ligar con una chica y seducirla.

Algunos de los consejos que mas debes considerar es “generar rapport”. El rapport es la capacidad de ser como la otra persona, consiste en sincronizar en el comportamiento.

El modo mas facil de generar rapport es usar el mismo canal de comunicacion, este puede ser visual, kinestesico, olfativo y auditivo.

La otra actividad de la guia de como ligar con una chica es el auto anclaje. La idea es que imagines cualquier situacion que te pueda resultar incomoda, como por ejemplo que invites a una chica a un trago y te rechace. Ahora disena una estrategia para reaccionar ante la situacion y sacarle ventaja.

5. Aprovecha de estas redes como Instagram

Desde Instagram se puede contactar an una enorme variedad de mujeres para ligar. Pero si quieres saber como ligar con una chica ten en cuenta que no se trata del mismo tipo de contacto que cuando hablas cara a cara con una persona.

Por ello, usa de toda tu personalidad, carisma y simpatia para ser la persona mas agradable que ella pudo haber encontrado en esta red social. Hazte notar en sus publicaciones con comentarios valiosos y logra que ella te responda.

Tambien puedes optar por los mensajes privados. Aunque es importante que no te conviertas en alguien molesto que envia cientos de mensajes y fotos que nunca le han pedido.

En este caso lo ideal podri­a ser esperes primero que ella responda tus mensajes y segundo que se interese por ti a tal punto de pedirte fotos.

Aqui te dejo un ultimo consejo: En caso de que eres poeta y no quieres dar la impresion de ser un baboso no le escribas diciendo que parece una flor al alba o cualquier frase trillada. Se autentico, romantico y tierno pero sin exagerar.

Este consejo funciona tambien si quieres ligar en Facebook.

?Ya sabes como ligar con una chica? ?Ahora ponte en accion!

Cuando empieces a aplicar estos sencillos consejos de como ligar con una mujer notaras la gran diferencia en las reacciones y respuesta de estas mujeres hacia tu acercamiento.

El exito requiere la puesta en practica de todos los consejos a la vez. Tu estrategia sera infalible y con la practica constante te convertiras en un maestro en el arte de ligar.

