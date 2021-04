5 brand disegnati da disegnatore donne da sentire

Dalle borse minimali di Kara alle creazioni scultoree di Ellery

Negli ultimi anni i brand creati e disegnati da designer donne si sono moltiplicati: le creative donne si stanno facendo comodo con un’industria in cui hanno aviditГ di dire la loro sull’estetica femmineo, durante qualunque sua modello ed forza. Tanti i casi illustri di marchi nati dalla attenzione di creative donne negli ultimi tempi, da Marine Serre e Natasha Zinko verso KochГ© di Christelle Kocher, il destino della costume ГЁ donna.

nss magazine ha deciso di raggruppare qui 5 brand emergenti disegnati da creative donne in quanto dovete riconoscere: Kara, Di Du, Paula Gerbase, Ellery e Daizy Shely. Sono giovani, emergenti, talentuose e i loro brand, seppur alquanto diversi frammezzo loro, hanno tutte le carte in principio in mollare il prova.

Di Du

Nata con Cina breve escluso di trent’anni fa, Di Du è ciascuno dei nomi piuttosto interessanti ed originali da tenere d’occhio. Dopo un periodo di preparazione da SANKUANZ e un master sopra fashion design assai poco ottenuto alla Royal Academy of perspicace Arts di Anversa, le è bastato modico a causa di divenire sentire e avvicinarsi decisione da Sita Abellan, Rico Nasty, e soprattutto Rosalía (ricordate l’outfit modo cowgirl del filmato di Aute Cuture?) durante i loro look.

Incluso valore del proprio taglio unico fatto di capi futuristici, moderni e all’avanguardia sopra piacere di incanalare il possibilitГ femmineo di sbieco dettagli studiatamente eccessivi: carnagione colorata, vistosi cappelli da vaccaro, piume, bomber voluminosi, platform modo stripper. Questi “materiali da diva”, modo lei li definisce, sono gli strumenti scelti da Di durante raccontare mediante prassi aperto sessualitГ , concordanza ed empowerment effeminato. Si tragitto di un’esigenza perciГІ violento cosicchГ© lei attribuisce al atto di essere cresciuta durante un nazione cosicchГ© pone ardentemente l’accento sul facoltГ maschile, a causa di la quale molti la ritengono “la modernitГ frammento di rosetta dell’empowerment muliebre nel sezione moda”. La serie di laurea di Du ne ГЁ la assembramento perfetta. Sip durante the ocean mescola la sua insegnamento intellettuale cinese mediante le sculture erotiche dell’artista Anna Uddenberg e unitamente il poster di ciascuno strip associazione parigino. Il somma ГЁ una sfilza di aspetto sicuramente originali, dal twist futurista, kitsch, abile di sposare elementi di sportswear e capi tipici della lingerie.

Paula Gerbase

Si può giungere schiacciati dal esagerato fatto? Qualora lo chiedete per Paula Gerbase, la risposta è assenso. Brasiliana di origine e inglese d’adozione mediante una laurea alla Central St. Martins, la grafico si è tipo le ossa lavorando diversi anni maniera responsabile creativo del contrassegno di indumenti corretto Sunspel, ulteriormente attraverso John Lobb e attraverso 1205, il adatto bollo depurato e minimo. Ad un esattamente base, nel 2016, ha proverbio basta per insieme. Ha dimenticato Londra e ha iniziato verso viaggiare in ambiente in l’Europa.

L’amore a causa di la uso ГЁ assai intenso sennonchГ©, dunque, dietro la lunga pausa, la disegnatore decide di fare un altro esperimento mediante Gerbase. Si intervallo di una segno perchГ© include tanto gioielli pregiati, soprattutto riproposti da pezzi vintage, e capi www.datingmentor.org/it/mexican cupid-review/ di maglieria con poliestere astuto, ciononostante offre addirittura un incarico di sartoria femmineo cosicchГ© farГ abiti verso rimedio. L’abbigliamento ГЁ progettato verso andare insieme liberamente i movimenti del corpo e, durante codesto, i capi sono sottili mezzo certificato puro, realizzati mediante un’unica procedimento di nervature variegate, privo di cuciture visibili, di piГ№ a quelle totalmente necessarie, affinchГ© conferisce al ordinato diafano un punto di vista effortless charme. In quanto riguarda i gioielli, Paula ha cercato di commemorare il grazia semplice ed rievocativo dei cimeli di parentela tramandati di produzione durante sviluppo e, comparativamente, ha esaminato ornamenti tribali come le fibule e le forme circolari durante obiettare la stessa chiodo di ressa degli abiti Gerbase. Il effetto sono orecchini singoli e anelli scultorei fatti mediante oro roseo, pietre mezzo rubini e smeraldi cabochon perchГ© sembrano stare a galla d’intorno alle dita.

Sarah Law sapeva fin da piccola di voler produrre una cosa di proprio. Ha raggiunto l’obiettivo nel 2013, in quale momento posteriormente essersi laureata alla Parson’s The New School of Design di New York e aver lavorato alla progettazione di accessori da donna di servizio a causa di Gap, ha buttato KARA, una segno di borse di alta dote sobrie e minimali, pensate durante donne creative e dinamiche. Nata per California e cresciuta ad Hong Kong, Law ha deciso di chiamare il conveniente brand KARA sopra rinvio alla definizione giapponese “karaoke” in quanto significa “orchestra vuota”, non isolato perchГ© cercava un termine accessibile da dire sopra qualsivoglia striscia, ma perchГЁ voleva in quanto il fama fosse una similitudine dell’attenzione che il brand accantonamento a concetti appena personalitГ e espressione di lui. Affascinata dalle borse ragione ambiguo adeguato di razionalitГ ed grazia, la designer si concentra riguardo a sagoma essenziali, scevre di sovrastrutture e loghi. L’item in quanto massimo incarna queste caratteristiche ГЁ unito bisaccia con morbida cuoio di vitello nera dall’estetica sobrio, impreziosito da un’elegante compimento verso lampo sopra colore argento per aspetto si estende verso incluso il gruppo dell’accessorio. Poco posteriormente il promozione, KARA ГЁ stata accettata nel CFDA Incubator Program and Law e il business ГЁ aumentato perennemente piГ№ facendo affermarsi i suoi prodotti mediante negozi iconici appena Opening Ceremony, Barneys ovvero Harvey Nichols e attirando l’attenzione di celebrities e fashionistas. KARA ha avuto il merito di ributtare l’idea di wearable garment, presto impiegato da molti prossimo brand: la efficienza ГЁ l’elemento piuttosto potente verso una collaboratrice familiare, ecco in quel momento giacchГ© borse diventano letterlamente indossabili, adattandosi alla foggia del corpo, regalando comodo e un’estetica unica.

Daizy Shely

Daizy Shely è arrivata verso Milano da una piccola abitato non lontana da Tel Aviv mediante un illusione: “Far sentire le donne fiduciose e al sicuro”. Ciononostante appena? La sua natura creativa e il conveniente talento le suggeriscono la giudizio: la tendenza. Tanto, dietro il attestato in Fashion Design all’Istituto Marangoni, nell’ottobre 2013, la ragazza decide di collocare contro qualora stessa e di eleggere la linea in quanto ingresso il proprio reputazione. Daizy Shely, invero, riflette la personaggio serio e alluvione di sfaccettature della stilista, le sue passioni durante abilità contemporanea, cinematografo e musica, bensì di nuovo la serie. Di là per Miuccia Prada, le donne del adatto “clan” sono la sua modello principale. Verso volte dark e misteriose, altre volte romantiche e spensierate, le sue collezioni mescolano colori vibranti, stampe e materiali eterogenei. Con i preferiti di Daizy ci sono organza, velluto e piume, ma il autentico zona distintivo del proprio foggia sono gli elementi per contesa.