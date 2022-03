5 actitudes sobre los varones que valoran las mujeres, en una cita enamorando chicas

?Cuales son las actitudes que las mujeres buscan en sus parejas? Aca te contamos.

Por Josefa Cajas/ @josefacajas

Al momento de emprender una contacto, se toma la decision voluntaria desplazandolo hacia el pelo conocedor sobre crear un vinculo afectivo para que este perdure en el tiempo. Lo cierto es que, con el fin de que esto funcione, nunca esta demas tener actitudes que agraden al otro y no ha transpirado viceversa, aunque estas tienen que acontecer honestas asi­ como nunca deberiamos sentirnos obligados an actuar de cierta maneras.

Conversamos con Maria de las Angeles Cereceda, psicologa de la Oficina sobre la femina de la Ilustre Municipalidad de vinedo de el Mar, quien nos comento que actitudes masculinas son las mas valoradas por las mujeres.

Actitudes que valoran las mujeres de ellos

1. Seguridad la caracteristica masculina acostumbrado que las mujeres valoran en los miembros masculinos es la proteccion. La psicologa explica que “esto no quiere decir que las hembras quieren al hombre machista o sobreprotector, sino que alguien que sepa, por medio de su trato o gestos, hacerla advertir segura asi­ como apreciada, demostrando inquietud, carino e interes”.

2. inquietud por las detalles Los diminutos pormenores, que no obligatoriamente deberi­an acontecer sobre indole material, indican que hay un afan, que va mas alla de el procedimiento sobre conquista. La experta agrega que “cuando tu pareja te pregunta ?como estuvo tu jornada? o te regala ese texto que le comentaste una ocasii?n cuando iban caminando por la avenida, claramente aquello denota que hay la visitantes christianconnection angustia e inclinacion que demuestran cuanto te conocen desplazandolo hacia el pelo te valora”.

3. Honestidad Una femina necesitari? tener buenas sensaciones segura en la conexion, no solo en el aspecto fisico, sino que igualmente en lo afectivo. La psicologa afirma que “cuando un adulto que no seri­a honesto despierta inseguridades en la mujer, lo que produce es una sensacion de incertidumbre”. Por lo tanto, cuando este es competente de acontecer honesto, incluso cuando diga cosas que nunca deseamos escuchar, se valora.

4. Respeto El respeto se refleja como consecuencia de pequenos pormenores desplazandolo hacia el pelo abarca la gran serie sobre enfoques sobre nuestra vida que en ocasiones son excesivamente sutiles, sin embargo tremendamente valoradas por las mujeres. Por ende, deberia existir respeto por el tiempo, lo que implica cosas tan simples igual que no alcanzar atrasado o suspender planes a ultima hora. Asimismo, deberia encontrarse respeto por la casa, por los gustos, pasiones, trayectoria, desplazandolo hacia el pelo al completo lo que nos constituye igual que cristiano. Por ende, la psicologa explica que “el hecho sobre que un varon sea competente de notar desplazandolo hacia el pelo preocuparse lo bastante como de respetarlo, realiza que sea la postura altamente valorada”.

cinco. Sentido del humor Que un hombre tenga buen significado de el humor, indica que es alguien que sabe disfrutar de la vida, que puede tomarse las cosas con ligereza desplazandolo hacia el pelo que nunca teme a las emociones mas espontaneas. La psicologa, agrega que “a su vez demuestra conviccion asi­ como hace que la trato se vuelva mas espontanea desplazandolo hacia el pelo rodeada sobre instantes de goce asi­ como felicidad”.

