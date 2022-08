4 trucs a savoir via le Lamborghini Urus a l’occasion de son 4e anniversaire

Lamborghini a devoile le Urus au debut du mois de decembre 2017, soit Il existe quatre annees deja, au siege de Sant’Agata Bolognese. Il a depuis ete votre succes retentissant a l’international pour un vehicule de une telle trempe. Spectaculaire, a l’image des autres supercars du constructeur, le super-SUV s’est distingue via des faits d’armes et des records inedits grace a ses performances hors du commun.

En 2017, l’Urus reste devenu le troisieme modele en gamme Lamborghini aux cotes de l’Aventador ainsi que la Huracan. Dans la lignee du LM002, premier SUV de luxe d’la marque cree un peu malgre lui, l’Urus reste le deuxieme SUV concu avec le constructeur. Cela a quant a lui ete developpe a une periode nombre plus propice a toutes les vehicules de ce type. Par sa polyvalence, votre vehicule a permis d’effectuer gonfler des ventes, le chiffre d’affaires et surtout, la rentabilite de l’entreprise italienne, tel le Cayenne l’avait fait Afin de Porsche en son temps. Lamborghini precise avoir atteint une rentabilite record en 2019 avec un pic a 1,81 Md€ et pas moins de 1,61 Md€ en 2020, malgre votre crise du Covid-19. La marque a ecoule pas moins de 8 205 vehicules (tous vehicules confondus) en 2019, premiere annee de vente complete pour l’Urus, soit 43% de vehicules en plus par rapport a l’exercice de l’annee precedente.

Succes commercial : 16 000 exemplaires

Vendu aux quatre coins de l’univers, le Lamborghini Urus a permis d’aller chercher de nouveaux clients : 85 % des acheteurs du SUV n’avaient jamais achete de Lamborghini auparavant. De 2018 a fin 2021, un total de 16 000 exemplaires d’Urus fut livre au monde, votre chiffre qui fait du SUV sportif le modele le plus vendu de la marque.

Huit cylindres de 650 ch

Au c?ur du Lamborghini Urus, on trouve un V8 4.0 biturbo issu une banque d’organes du groupe Volkswagen. La aussi base moteur est par exemple utilisee dans la Porsche Panamera mais le SUV italien reste le plus puissant avec 650 ch et 850 Nm de couple. Avec ses quatre roues motrices et sa boite de vitesses automatique a 8 rapports, il abat le 0 a 100 km/h en 3,6 secondes avant d’atteindre une vitesse de pointe de 305 km/h.

Record de vitesse sur glace : 298 km/h

A l’occasion de l’evenement Days of Speed, en mars dernier (2021) concernant le lac Baikal en Russie, le Lamborghini Urus a etabli 1 record de vitesse concernant glace, avec une vitesse de pointe de 298 km/h. La vitesse moyenne du SUV italien concernant le 1000 metres depart-arrete fut bien aussi spectaculaire avec 114 km/h.

Plus haute route du monde

En 2021, l’Urus a atteint la plus haute route carrossable de l’univers, au sommet du col d’Umling Notre dans la partie himalayenne de l’Inde, dans la region du Jammu-et-Cachemire. Arrive a environ 5 800 metres d’altitude, le SUV se trouvait ainsi plus bas que le camp de base du mont Everest.

En bref

Devoile en decembre 2017, le Lamborghini Urus reste une belle reussite d’une part du constructeur italien, car ce dernier a permis d’effectuer progresser drastiquement le chiffre d’affaires de Lamborghini en 2019. Notre surface des installations de Lamborghini a double depuis l’arrivee de l’Urus De sorte i pouvoir repondre a la demande. Entre 2018 et fin 2021, gui?re moins de 16 000 exemplaires du vehicule ont ete vendus, soit le record absolu pour 1 automobile du constructeur.