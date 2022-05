30 increibles ejem de concursos de fi?bricas fabricados correctamente en Facebook

He visto muchos concursos en Facebook. Algunos se disparan al gloria, otros no tanto.

Con el fin de darte un poquito de inspiracion, he reunido esta relacion de 30 ejem de concursos en Facebook. Los negocios que realizaron esos concursos van desde multinacionales inclusive comercios locales y los premios varian sobre $ 25USD a $ 4000

Espero que exista alguna cosa aqui para cada establecimiento, asi­ como En Caso De Que todavia tienes cuestiones, ?no dudes en redactar en la seccion sobre comentarios bajo de el articulo!

1. Qwertee

Qwertee realizo un concurso en Facebook increiblemente exitoso. Las participantes Solamente tenian que darle “me gusta” en su pagina y enviar su correo electronico de tener la oportunidad sobre ganar. Corrieron el concurso durante semanas para obtener el proposito sobre adquirir un total de 100,000 “me agrada” en Facebook.

Nota: la campana sobre Qwertee se llevo a cabo realiza un par de anos de vida, anteriormente sobre que Twitter impusiera la restriccion Con El Fin De solicitar que las personas den “me gusta” en su pagina de ingresar an alguna promocion.

Premio Se mantuvieron religiosos a su marca y no ha transpirado regalaron 1000 playeras cada semana.

Lograron su meta, ?y Hoy tienen una impresionante base sobre fans de mas sobre 297000! (Cada vez que lo revisamos, su base de fans ha incrementado).

En seguida se encuentran comercializando sus playeras por medio sobre otras ofertas sobre sorteos mas simples, la totalidad de relacionadas a las fi?bricas y arti­culos. Lograron acertar con su marca comercial y no ha transpirado atrajeron a fanaticos motivados desplazandolo hacia el pelo las convirtieron en usuarios.

2- Eggo

Eggo organizo recientemente en Twitter un concurso dividido en dos partes. El enorme Eggo Waffle Off! comienza con un concurso de recetas, los participantes envian sus excelentes recetas sobre waffles. En la segunda pieza los fans votan por su prescripcion favorita.

El ganador recibe $ 5,000 USD

Ok, este el premio no esta relacionado con la marca, sin embargo el concurso en si lo esta. Eggo esta pidiendo a sus Fans contenido generado por las usuarios, es decir sus propias girlsdateforfree recetas, acerca de las waffles. Eggo no separado obtiene demasiadas fotos sobre su producto para su lugar de Twitter, sino que aparte con el elemento de el voto, Kellog’s amplia aun mas su gratitud de marca comercial al sugerir a las votantes que prueben cada una de estas recetas (es hablar de, que compren y no ha transpirado usen su producto), compartiendo la votacion con las amigos.

Los concursos sobre recetas como este, no son tan complicadas de producir. Tampoco deben acontecer caros. Usa una empleo sobre terceros para crear un concurso de ensayos, o un concurso de fotografia con votacion, asi­ como podrias correr un concurso igual que el de Kellog’s.

3- Diamond Candles

Diamond Candles organizo sorteos semanales y las participantes Solamente tuvieron que darle “Me gusta” en su pagina e alojar su correo electronico. Su maniobra (lo que llamamos “adquisicion de likes”) ha sido prohibida por Twitter desde que se empezo este concurso, aunque todavia puedes ai±adir un “Incentivo de likes” a tus concursos sobre Facebook. Obten mas referencia al respecto en mi escrito Como consumar la promocion sobre Facebook.

El premio que dieron fue su producto: velas

En menor de 6 semanas, superaron las expectativas sobre alcanzar una enorme base de “me encanta” en Twitter, generando mas de 30,000 nuevos seguidores. Nunca solo eso, sino que crearon un poquito de un fenomeno social. Las paginas de Facebook han estado apareciendo de las fanaticos sobre Diamond Candles, asi­ como el desarrollo sobre trafico organico de videos que muestran a los usuarios entusiasmados llegando a su paso En seguida seri­a mucho.

Lo cual seri­a publicidad fulgurante, empleando concursos sobre Twitter Con El Fin De difundir tu marca comercial. Echa un vistazo al caso sobre estudio de Diamond Candles de mas noticia sobre su maniobra.

4- Dove

El concurso de Dove “La verdadera belleza tiene que acontecer compartida” en Facebook se lanzo a la linea divisoria. Hicieron un concurso de llenar espacios en blanco con fotos. Les pidieron a las Fans que les dijeran por que su amigo “representa una delicadeza Real”, terminando el nombre de su amigo y no ha transpirado 2 cosas que lo permite precioso.