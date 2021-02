30 anni a Milano: вЂњHo esausto 5 app da teenager per una settimana, ecco in quanto avvenimento ho scopertoвЂќ

30 anni a Milano: “Ho esausto 5 app da teenager per una settimana, ecco in quanto avvenimento ho scoperto”

Sono Paola, ho 33 anni, sono nativa milanese. Una serata di 10 giorni fa ho incontrato Elena, una ragazza di 20 anni venuta per Milano per studiare. Da codesto colloquio è nata la mia attacco: esaminare 5 app, quelle ancora usate dai teenager di attualmente, scaricarne una al ricorrenza e contattare affinché attuazione fa per me, trentenne un po’ superato sigillo. Inaspettatamente come è andatura.

Codesto prova ГЁ partito da un caso alle 22 di un venerdГ¬ serata mediante Stazione Centrale verso Milano. Pubblicazione da una lettura in coraggio Soperga, quando sto attraversando i giardini di via Giacomo Matteotti e i City Angels distribuiscono pasti per i senzatetto di Milano, conosciuto una ragazza passeggiare secondo di me, sola. Non bada alla ressa cosicchГ© si accalca attraverso un piatto di impasto, non sta durante preallarme visto perchГ© la regione con piazzale Duca d’Aosta non ГЁ una delle con l’aggiunta di raccomandabili di Milano. Elena, corrente ГЁ il suo appellativo, ГЁ una studentessa lontano residenza che Milano la conosce davvero moderatamente, perГІ ГЁ tutta intenta verso scattarsi selfie e per chattare per mezzo di il adatto smartphone. Le chiedo qualora vuole convenire un porzione di via contemporaneamente, dunque da bighellonare tranquilla. “Grazie” mi dice, “sei parecchio disponibile. I miei coinquilini non volevano andarsene ebbene sono qui da sola. Mi hanno proverbio in quanto registrano la anzi incursione di Masterchef e in quel momento sono venuta“.

“Ma non hai spavento a uscire da sola?” le chiedo io basita. “Ma va”, risponde, “Mi vedono sopra diretta su Snapchat”. SNAPCHAT!! Ne ho cordiale parlare. Mi faccio comporre un corso in 5 minuti di carreggiata affinché condividiamo. La commiato, io prendo i mezzi, lei rimane verso rappresentare con precisione il conveniente sex symbol Carlo Cracco, ma il tormento rimane. Mi devo snapchattare anche io.

CELEBRAZIONE 1. LUNEDì 2 MAGGIO. SNAPCHAT

Non potevo in quanto allontanarsi da qui.

Scarico la app e subito il dubbio: c’è una sola interfaccia mediante un fantasmino che mi provoca. Devo attaccare degli amici, e in passato scopro di abitare OUT permesso affinché tanti i miei coetanei sono in passato snapchatters (si scrive così)?. Alcuni dentro ci hanno messo la propria apparenza con delle pose buffe. Le voglio ancora io e ci provo invece salgo sopra sotterranea. L’effetto è cosicché la moltitudine mi guarda un po’ compatendomi; io mi sento un’imbecille. Cerco di intuire appena funzioni. L’ESITO. Sono passati 8 giorni. Attraverso occasione ho portato semplice chat unitamente un abbandonato compagno cosicché mi ha provocato – “Snapchat lo usano quelli cosicché vogliono beneficiare delle ragazzine e non farsi ricevere dalla postale”. Nessun dilemma: per) non sono una teenager , b) si vede ancora dalla pessima foto perché misstravel ho atto, c) io sono ora ora a conoscere mezzo farmi un selfie, figuriamoci verso soddisfare ad un invito…

GIORNO 2. MARTEDì 3 MAGGIO. DEEZER

Visto perché questa settimana mi sento tenero mi pongo una domanda: quanti anni ha Justin Bieber? Questa profonda meditazione mi varco al successivo domanda: qual è il denominazione di una motivo di Justin Bieber? A malvolentieri scopro che una delle hit del periodo giacché mi piace di piuttosto la canta adatto lui, e cosicché verso ascoltarla posso scaricarmi Deezer. DEEZER. Fichissimo, mi sento su! E’ preferibile di SPOTIFY – in quanto ho precisamente da ‘ben’ coppia anni! – ragione verso non molti aria ti dà proprio il documento.

Almeno, da vera teenager scappa anche il circostanza Karaoke. Mancanza che i giovani di attualmente non sappiano giacché bene come il Karaoke insieme corona Fiorello dalle piazze d’Italia.

ciononostante, sono così felice in quanto lo voglio far conoscere a tutti e scrivo un post circa Facebook [che riporto esattamente]

La opinione è sopportazione, qualche sfottò, e una offesa: “Ma sei matta? La app del periodo è ONCE, serve per trovare il Principe Azzurro”. Adagio avvenimento.