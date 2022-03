3 Modelos Sobre Oracion De Encontrar Una Esposa(o)

3 Referencias De Oracion De Hallar Un Esposo(a)

Aca hay tres oraciones, que espero te sea posible utilizarlas como un maqueta en oracion por tu futura esposa o marido. Por favor ten en cuenta que esta oracion seri­a solo un prototipo y que tu puedes continuar agregando mas pormenores para complementarla segun las promesas escritas en la termino de Dios.

Tras a Dios Primeramente

Progenitor exacto,

Tu sabes que nunca seri­a bueno para nosotros que estemos solos asi­ como que nos necesitamos unos a otros de la comunion y el companerismo, de este modo que oro actualmente con el fin de que me envies un esposo(a) piadoso(a) con el fin de que podamos criar hijos justos para tu salvacion, por favor progenitor justamente ayudame a centrarme en buscarte a ti y tu mundo primero por que unico de este modo la totalidad de las otras cosas seran anadidas. Ayudame an acontecer paciente para no recibir ninguna determinacion apresurada, pretension mi Dios encontrar el Recomendacii?n piadoso para acontecer bendecido con una pareja. Ayudame a saber que procurar en la pareja, sin embargo primeramente, quiero permanecer seguro sobre que estoy viviendo una vida santa de ti y los otras por que esto sera la bendicion para la humano con la que podria casarme. En lugar de hallar a la persona adecuada, ayudame an acontecer la persona adecuada Con El Fin De la ser con que la que me case y no ha transpirado por favor pater ayudeme a que sea lo que Tu te gustaria que sea, que nunca me centre tanto en lo fisico de la persona que entre en mi vida. Yo se que Tu eres soberano acerca de todas las cosas en mi vida, asi que dejo mi propia vida en tus manos y me rindo de acontecer una novedosa formacion en Cristo (2 Corintios 5 17) para engrandecerse en la humor, el discernimiento, asi­ como la virtud, para que mi vida sea ci?modo a Ti en el poderoso apelativo de Jesus, Amen.

en ocasiones me siento sin esperanza de encontrar un companero(a) cristiano(a). Por favor ayudame a fortalecerme en momentos en que mi fe es debil y cuando este abatido(a) pensando que ninguna cosa va a cambiar. Ayudame a ver con las ojos de la fe y nunca sobre la carne de confiar en ti por al completo lo que has hecho desplazandolo hacia el pelo haras en mi vida. Tu sabes mi corazon desplazandolo hacia el pelo mis sentimientos, solo tu me puedes ayudarme cuando me siento bastante mal. Solo tu puedes levantarme cuando estoy caido. Tu eres el Dios sobre esperanza de los desesperados asi que por favor restaura mi confianza para el manana que tu has planeado para mi, con el fin de que realice lo que se supone debo efectuar en mi vida, En Caso De Que es tu voluntad progenitor, enviame alguien para que pudiese tener una trato que te honre desplazandolo hacia el pelo te glorifique. Con el fin de que mi manana esposo(a) desplazandolo hacia el pelo yo podamos vivir igual que Tu nos has disenado Con El Fin De vivir; amarnos el alguno al otro asi­ como de servirnos el alguno al otro de este modo igual que enviaste a Tu vi?stago para aproximarse a dar su vida por nosotros para que pudieramos ser redimidos. Admito mis dudas, mis miedos y mi inquietud en la exploracion de la pareja cristiana, asi que, ayudame a confiar en ti sabiendo que el manana que tendri­as para nosotros seri­a fantastico en el santo sustantivo sobre Jesucristo, Amen.

Todo De Su Gloria

En caso de que hago algo que sea Con El Fin De su Gloria,

que cualquier sea Con El Fin De tu gloria asi­ como por eso estoy orando por un porvenir esposo(a) o por el cual ya estoy comprometido(a). Igual ocasii?n se alcahueteria sobre alguien que Ahora conozco o alguien que esta en mi iglesia. Por favor, ayudame a conocer y no ha transpirado quedar convencido en mi corazon que esta ser seri­a el esposo(a) que sera para la vida entera desplazandolo hacia el pelo que sea lo preferiblemente que tu tienes Con El Fin De mi con el fin de que podamos educar a nuestros hijos en tus caminos desplazandolo hacia el pelo Con El Fin De tu gloria, progenitor por favor enfocame en ti, con el fin de que pueda ser la persona con la que alguien quiera casarse. ?Quien sino tu pater conoce lo que existe en mi futuro desplazandolo hacia el pelo solo tu sabes lo que es preferible para mi; preferiblemente que yo?. Entrego mi vida a ti desplazandolo hacia el pelo la pongo en tus manos soberanas por un futuro que nunca puedo ver, aunque que separado tu puedes ver. Asi seri­a en donde quiero glorificarte asi­ como darte alabanza, honor y no ha transpirado gloria por todo lo que esta por acercarse en mi vida en el precioso apelativo de el Salvador, Jesucristo el Senor, Amen.

Conclusion

Nunca Tenemos solo laborioso de un varon o una femina que vivir la vida en soledad. Asi que voy an implorar en este segundo por ti asi­ como por todo el mundo las que estan en esta ocasion. Oh Senor Dios, oro por las que buscan un companero(a) con el fin de que encuentren a la alma correcta para ellos con el fin de que miren en el corazon desplazandolo hacia el pelo no en lo exterior sabiendo que lo que Tenemos adentro seri­a de suma gravedad y no ha transpirado mas duradero de lo que vemos con nuestros ojos. Yo oro por los que leen este texto Asimismo para que puedan acontecer bendecidos con una companera(o) cristiano(a) de vivir en un matrimonio santo y glorifiquen tu santo sustantivo, por que tu eres el unico justo de toda honra, alabanza y gloria y esta es mi oracion por todo el mundo los que leen este articulo hoy por hoy en el apelativo divino de Jesus, Amen.