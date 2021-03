25 novembre: battaglia multietnico attraverso lвЂ™Eliminazione della prepotenza addosso le Donne. Sopra Italia una contro tre morto dellвЂ™aggressivitГ  di un compagno. Pressappoco nessuna segnalazione

25 novembre: battaglia multietnico attraverso l’Eliminazione della prepotenza addosso le Donne. Sopra Italia una contro tre morto dell’aggressività di un compagno. Pressappoco nessuna segnalazione

Un incognita dalle proporzioni catastrofiche. Г€ la violenza contro le donne. Una positivitГ giacchГ© nel umanitГ riguarda il 70% delle rappresentanti del varietГ femmineo, costretta verso coabitare mediante il memoria (e numeroso non semplice) di una prepotenza fisica oppure erotico da parte di uomini, a causa di lo ancora uomini conosciuti, molto numeroso mariti, compagni oppure familiari. A dimostrare la disgrazia ГЁ l’UN Women, The Violence against Women Prevalence, l’indagine condotta nel 2011 dalle Nazioni Unite e divulgata al giorno d’oggi 25 novembre, giorno cosmopolita attraverso l’eliminazione della violenza contro le Donne. Istituita con la ardire 54/134 dell’Onu nell’1999, la ricorrenza accende ogni vita i riflettori mondiali circa un pensiero abbondantemente addensato trascurato. Quegli cosicchГ© l’Onu, nelle parole dell’allora responsabile Kofi Annan, definГ¬ maniera В«la violazione dei diritti umani ancora vergognosa. Che non conosce confini neanche geografia, dottrina, penuria oppure ricchezzaВ». Una abuso perchГ© ha molte forme ed accade nei luoghi piuttosto diversi: maltrattamento collaboratrice familiare nelle case, abusi sessuali di ragazze nelle scuole, molestie nei luoghi di attivitГ , violenze sessuali da pezzo di mariti oppure sconosciuti, nei campi profughi ovverosia appena piano di antagonismo. Si calcola in quanto nel ripulito entro le donne di epoca compresa tra i 15 ed i 44 anni, le violenze causano ancora decessi ed impotenza affinchГ© il disfacimento, la febbre della palude, gli incidenti stradali e la contrasto messi totalitГ .

E in Italia? Nel nostro Paese una collaboratrice familiare riguardo a tre tra i 16 e i 70 anni ГЁ stata martire nella sua persona dell’aggressivitГ di un uomo. Sei milioni e 743 mila quelle giacchГ© alle spalle perlomeno un episodio di violenza fisica ovvero erotico, successivo gli ultimi dati Istat, perchГ© risalgono ora al distante 2006. Gli stessi dati cosicchГ© ci dicevano affinchГ© ogni classe mediante media 100 donne vengono uccise dal marito, dal fidanzato ovvero da un fu (durante questi primi 11 mesi del 2011 sono giГ 92); 1 sacco e 150 mila donne (stesso al 5,4% del assoluto) subiscono delle violenze. Durante il 3,5% delle donne si strappo di violenza erotico (abuso sessuale, istigato stupro, tortura fisica erotico, rapporti sessuali mediante terzi, rapporti sessuali non desiderati, solerzia sessuali degradanti e umilianti), per il 2,7% fisica. Nella come totalitГ dei casi le violenze non sono denunciate: il 96% delle violenze da un non socio e il 93% di quelle da partner. E dall’altra parte verso non mostrare condensato queste donne non parlano unitamente nessuno delle violenze subite. www.businesspeople.it/Women/Storie/Donne-violate_27055

27 DONNE fra I TERRORISTI GIA’ RILASCIATI DA ISRAELE sopra ALTERNANZA DEL SOLDATO GILAD SHALIT

Un’altra, Wafa al-Bis, ha voluto attorno a sГЁ tanti bambini, cosicchГ© ha abbracciato, baciato e ai quali, particolarmente, ha massima in quanto vorrebbero cosicchГ© seguissero il suo esempio e diventassero “shahid”. Wafa ГЁ stata arrestata nel 2005, per 21 anni, perchГЁ ha tentato di “immolarsi a causa di Allah”, parole sue all’epoca. Nascondeva dieci chili di esplosivo con pantaloncini confezionati attraverso originare la trapasso all’ingresso dell’ nosocomio Soroka di Beer Sheva (Neghev), in cui l’studentessa di sociologia verso Beit Lahya (Gaza), epoca stata curata sei mesi fa durante compagnia a gravissime ustioni provocatale dalla impeto fortuito sopra abitazione di una bombola di miscela gassosa. В«Da noi evo stata curata per mezzo di attaccamento, accudita anniversario e notteВ» aveva aforisma ebbene il superiore dell’ospedale, il dottore Eitan Hay-Am.

Ha “vinto” e Nihad Zakut, in quanto, piccola nel 1998, aveva agitato Clinton con colloquio verso Gaza. L’ex presidente americano le aveva promesso perchГ© sopra un mese avrebbe prodotto emancipare proprio autore, con gattabuia a persona e forzato all’ergastolo durante aver uccuso un’israeliano. Allora Nihad ha 24 anni, 2 figlie, e il papГ ГЁ aperto.

Yemen, ferite 40 donne manifestanti

Sono al minimo 40 le donne rimaste ferite dietro perchГ© un aggregazione di sostenitori del consuetudine del leader yemenita, Ali Saleh, ha congiunto una manifestazione di dissenso di sole donne a Taaz, abitato nel sud dello Yemen. La rivelazione evo stata organizzata in festeggiare una delle tre vincitrici del somma Nobel verso la serenitГ , la yemenita Tawkel Abdulaziz Karman.

Per TRE DONNE IL PREMIO NOBEL a causa di LA SERENITГЂ

Assegnato ad Ellen Johnson Sirleaf, responsabile della Liberia, alla sua concittadina Leymah Gbowee e all’attivista yemenita Tawakkul Karman il gratifica Nobel in la serenitГ 2011.

Mezzo ha riferito il messo da Oslo ldssingles funziona?, il riconoscimento ГЁ status consegnato verso Ellen Johnson Sirleaf, Leyman Gbowee e Tawakkul Karman “per la loro combattimento non violenta verso la confidenza delle donne e durante i loro diritti ad una adesione inondazione alla realizzazione della tregua”. Si tratta di un riconoscimento del consolidamento del registro delle donne, con specifico nei paesi in modo di incremento. Ellen Johnson Sirleaf e’ la precedentemente capo domestica di singolo stato afro, eletta nel 2005; economista formatasi ad Harvard, ГЁ stata condannata verso dieci anni di carcere verso aver criticato pubblicamente il andamento valere, ma ГЁ stata liberata appresso scarso. Al circostanza della sua designazione ha pronunciato unito storico enunciato chiedendo agli Stati Uniti di favorire la Liberia a “divenire un fanale splendente, un ipotesi verso l’Africa e per il puro di avvenimento puГІ ottenere l’amore durante la libertГ “. Leymah Gbowee, e lei liberiana, legale, e’ un’attivista pacifista giacchГ© ha contribuito verso appoggiare sagace alle guerre civili affinchГ© hanno dilaniato il conveniente terra.Ha valido un branco di donne cristiane musulmane in gareggiare i signori della guerra durante Liberia.Tra le iniziative ancora note dell’attivista, aspetto ancora come la “guerriera della pace”, va ricordato “lo serrata del sesso”, in quanto costrinse il ritmo di Charles Taylor ad ammetterla al tavolo delle trattative durante la concordia. Nel 2009 ha vinto il Profile durante Courage Award. Yemenita ГЁ piuttosto Tawakkul Karman, inviato e fondatrice dell’associazione “Giornaliste escludendo catene” in quanto si occupa di diritti delle donne e egualitarismo nello Yemen, borgo negli ultimi mesi sopra preda verso gravi conflitti sociali e politici. E’ la ideatore della “primavera araba” yemenita e a gennaio ГЁ stata arrestata. E’ fallo del movimento islamico superato “Al-Islah”, anteriore unione d’opposizione, perГІ nel 2004 si toglie il niqab, preferendo il “chiaro” hijab e si ГЁ scontrata per mezzo di coloro cosicchГ© sono favorevoli ai matrimoni fra minori, di bambine mediante caratteristica, una vera flagello sopra Yemen. (ragione: http://www.perlapace.it/ )