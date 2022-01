20 minutos suprime las anuncios sobre contactos sexuales

Tengo la satisfaccion sobre comunicaros que en 20 min. acabamos de acordar que en el frente del manillar nunca publicaremos anuncios de prostitucion.

Los directivos sobre la hogar (el director general, el director comercial, el director de publicidad, el director financista y yo exacto, entre otros) veniamos hablando de lo cual desde permite anos. El empujon final para coger la eleccion nos lo ha poliedro el Congreso sobre las Diputados, que ayer, al lapso que se oponia a que la prostitucion sea un trabajo legal, nos instaba a los medios de difusion a que suprimamos las anuncios sobre contactos sexuales.

Sobre las paginas ( a donde debido a realiza anos de vida prohibi las imagenes sobre dichos anuncios) desapareceran en extremadamente pocos dias, tan veloz como salgan publicados las ultimos que teniamos contratados. Ha sido una determinacion empresarial dificil y no ha transpirado la eleccion profesional asi como moral bastante simple.

Almacenado en Falto indole

231 comentarios

Arsenio eres ciertamente tonto. Un tio que unico hace cosas de tener contentos a los cuatro tontos que entran en este blog

Me alegro bastante que tomeis esa eleccion. Demostrais una ocasion mas que sois un buen periodico. Es una forma mas de poner un roca de arena desplazandolo hacia el pelo desmontar sobre la comunidad la forma sobre vida denigrante para la ser asi como de la q gran multitud suele conseguir provecho de publico q esta desesperada.

Les felicito, Arsenio. Otros medios sobre difusion deberian continuar el sabio modelo de 20 minutos desplazandolo hacia el pelo retirar las anuncios de prostitucion.Espero y afan que Ademi?s esten ustedes acertados en el momento de de premiar las excelentes blogs. Nunca deseo el menor premio. Yo solo tengo un pobre blog de compendio de letras sobre canciones que me gustan asi como considero que nunca merezco nigun premio. En cambio, existe blogs literarios desplazandolo hacia el pelo de idea realmente buenos. Deberian premiar vosotros el trabajo que realizan estas gente tan brillantes que no piden votos. unacancionparati.blogspot /

Felicidades por la mesura, Arsenio. Tambien, de este modo liberas paginas para mas contenido o Con El Fin De mas publicidad, pero sobre otra indole.S2

Por consiguiente a ver si dejais sobre colocar fotos de culos desplazandolo hacia el pelo tetas tambien.

Nunca salgo sobre mi asombro al ver tantas felicitaciones por suprimir un apartado sobre su prensa, desplazandolo hacia el pelo por remarcar su postura hipocrita.Pensandolo bien Indudablemente q

Indudablemente que las mismas gente son las que se pegan palmaditas cada vez que se limitan mas las libertades de los menos agraciados.El oficio mas primitivo de el ambiente, la prostitucion, que dispone de sobre funesto? por favor me lo explique alguien.Alguien ha sido obligado a follar pagando? le ha dolido? no le ha gustado?venga por favor, no se lo traga nadiemas seriedad asi como menor hipocrisia, viva las prostitutas.

En cuanto a la noticia, creo que nunca permite falta comentarios, esta todo dicho.Pero en cuanto an otro tipo de anuncios, que realizaran? Me refiero a los que pasan a las 24hrs del dia, con imagenes explicitas, textos explicitos y inclusive un explicito tio o tia videntes como teloneros?Me parece la aberracion, en pleno horario (solo Con El Fin De dar un exemplo) del via dia, cuando los crios llegan del colegio Con El Fin De ver los dibujos desplazandolo hacia el pelo (igual que paso a https://datingmentor.org/es/colombian-cupid-review/ mi hermana), el crio le grite Mama! Que sale la senora en tetas en la tele! Razonable con el fin de que se borrase esta cadeneta en la estructura sobre la programacion! Pero hay crios mayorcitos, que saben buscar!E con esas cadenas que?Pues eso nunca se puede barrer unicamente los pasillos, Existen que observar escaso la totalidad de las alfombras O podria ser nunca interesa?

Joer, por consiguiente con lo que a mi me ponian.

Mi sincera felicitacion al frecuente 20 Minutos por su eleccion valiente. Dentro de todo el mundo vamos a acabar con esta maneras de lucro a costa de la explotacion de la femina

FELICIDADES por esta iniciativa valiente en favor sobre las derechos y la dignidad de estas chicas.Desde nuestra asociacion, que guerra por la nunca discriminacion y no ha transpirado contra todas las maneras de crueldad sexista, os aplaudimos.

Ja nunca tenian d efectuarse comencat, pero molt be la decisio. Ara, conve fagin lo mateix la resta sobre diaris.

busco chicas extremadamente calientes,tembien con sus chicos o cn mis amistades de importantes instantes sobre placer yo morenazo de 28ans 170,29,54cm sobre templado polla os espero besitos652658954

FELICIDADES, por lo menor habeis hecho una cosa bueno, En Caso De Que seguyis asi al final sereis un periodico formal y no ha transpirado creible

Subnormal adinerado busca chica sexual sobre buen ver a tiempo parcial.Ofrezco sitio de acercamiento + fijo + Comisiones.Formacion a cargo del Subnormal.Abstenerse profesionales.

En realidad lo cual es increible, tan solo estan diciendo que van a dejar sobre propagar la seccion sobre contactos y no ha transpirado empezamos a hablar de verdaderas burradas. Que si hipocresia, capitalistas, legalizar lo cual, ilegalizar aquello. Tan solo piden su opinion, no que los insulten. En realidad parecemos animales ansiosos sobre que alguien diga o proponga alguna cosa para criticarlos. Sinceramente a mi me da la impresion excesivamente bien todo cosa que se realice de elaborar sobre este ambiente un poco mas civico, de forma independiente sobre la domicilio politica que se posea. Mi enhorabuena al periodico 20Minutos por su labor asi como la domicilio que han tomado la decision de encaminarse. Felices Fiestas a tod@s.

Mis mas sinceras felicitaciones. Por una cosa 20 min. es mi diario predilecto.

enhorabuena,aqui existe gran hipocresia por parte de la prensa, actualmente el Sr,. Nadal de el Periodico recinocia en Catalunya Radio que ellos y otros medios han presionado a la Ministra para que retirara la normativa contra el alcohol. Repito, enhorabuena.

Yo nunca he observado esos anuncios aca, sin embargo sobre todas maneras la oportunidad mas te felicito Arsenio, otro acierto

Felicitaciones por tan savia decision.Si todos los medios de comunicacion hicieran lo mismo.,posiblemente bajase los delitos deviolaciones.,y brutalidad de genero.Por favor,hacerse eco todo el mundo los dias en este sentido.,a ver si entre todos poseemos la fortuna sobre que se copien las demas.Saludos cordiales