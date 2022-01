20 minutos suprime las anuncios sobre contactos sexuales

Tengo la satisfaccion de comunicaros que en 20 minutos acabamos de determinar que en delante no publicaremos anuncios de prostitucion.

Los directivos de la casa (el director general, el director comercial, el director de publicidad, el director financista y no ha transpirado yo similar, entre otros) veniamos hablando de esto desde hace anos. El empujon final Con El Fin De tomar la resolucion nos lo ha hexaedro el Congreso sobre las Diputados, que ayer, al tiempo que se oponia a que la prostitucion sea una tarea legal, nos instaba a los medios de comunicacion a que suprimamos los anuncios de contactos sexuales.

De nuestras paginas ( en donde Ahora realiza anos prohibi las imagenes de dichos anuncios) desapareceran en extremadamente pocos dias, tan rapido igual que salgan publicados las ultimos que teniamos contratados. Ha sido una decision empresarial dificil asi como la resolucion experto asi como moral bastante sencilla.

Arsenio eres realmente absurdo. Un tio que separado realiza cosas de tener contentos a las cuatro tontos que entran en este blog

Me alegro demasiado que tomeis esa resolucion. Demostrais una ocasii?n mas que sois un buen diario. Resulta una maneras mas de poner un roca de arena y desmontar sobre la mundo una maneras de vida denigrante para la ser desplazandolo hacia el pelo sobre la q demasiada gente suele obtener beneficio sobre multitud q esta desesperada.

Les felicito, Arsenio. Otros medios sobre comunicacion deberian continuar el sabio prototipo sobre 20 minutos y no ha transpirado retirar los anuncios sobre prostitucion.Espero y no ha transpirado pretension que ademas esten ustedes acertados en el momento de de premiar las mi?s grandes blogs. Nunca deseo el menor premio. Yo solo tengo un de clase baja blog sobre coleccion sobre letras de canciones que me gustan asi como considero que nunca merezco nigun premio. En marchas, Existen blogs literarios asi como de idea verdaderamente excelentes. Deberian premiar vosotros el trabajo que hacen estas individuos tan brillantes que nunca piden votantes. unacancionparati.blogspot /

Felicidades por la grado, Arsenio. Asimismo, de este modo liberas paginas para mas contenido o de mas propaganda, pero de otra indole.S2

Puesto que a ver En Caso De Que dejais sobre poner fotos sobre culos y tetas tambien.

Nunca salgo sobre mi asombro al ver tantas felicitaciones por suprimir un apartado sobre su prensa, asi como por remarcar su postura hipocrita.Pensandolo bien seguro q

fiable que las mismas individuos son las que se pegan palmaditas cada ocasii?n que se limitan mas las libertades de las menos agraciados.El oficio mas antiguo de el mundo, la prostitucion, que tiene de funesto? por favor me lo explique alguien.Alguien ha sido obligado a follar pagando? le ha dolido? no le ha gustado?venga por favor, no se lo traga nadiemas seriedad y menos hipocrisia, viva las prostitutas.

En cuanto a la noticia, creo que no permite falta comentarios, esta cualquier dicho.Pero en cuanto an otro tipo de anuncios, que realizaran? Me refiero a las que pasan a las 24hrs del dia, con imagenes explicitas, textos explicitos y no ha transpirado Incluso un explicito tio o tia videntes igual que teloneros?Me da la impresion la desatino, en total horario (unicamente de dar un exemplo) del medio dia, cuando las crios llegan de el colegio de ver los dibujos desplazandolo hacia el pelo (como paso a mi hermana), el crio le grite Mama! Que sale una senora en tetas en la tele! Razonable con el fin de que se borrase esta cadeneta en la disposicion sobre la programacion! Pero Existen crios mayorcitos, que saben buscar!E con esas cadenas que?Pues eso No se puede barrer unico las pasillos, Existen que ver pobre la totalidad de las alfombras O es que nunca interesa?

Joer, puesto que con lo que a mi me ponian.

Mi sincera felicitacion al habitual 20 Minutos por su resolucion valiente. Entre todos vamos a acabar con esta manera de lucro a costa sobre la explotacion sobre la mujer

FELICIDADES por esta iniciativa valiente en favor de las derechos y la dignidad de estas mujeres.Desde la asociacion, que lucha por la no discriminacion desplazandolo hacia el pelo contra la totalidad de las clases de salvajismo sexista, os aplaudimos.

Ja nunca tenian d haber comencat, pero molt be la decisio. Ara, conve fagin lo mateix la resta de diaris.

FELICIDADES, debido a menor habeis hecho alguna cosa bueno, si seguyis asi al final sereis un periodico serio desplazandolo hacia el pelo creible

Subnormal adinerado busca criada sexual sobre buen ver a lapso parcial.Ofrezco punto de coincidencia + fijo + Comisiones.Formacion a cargo de el Subnormal.Abstenerse profesionales.

Realmente lo cual es increible, tan solo estan diciendo que van a dejar de anunciar la parte de contactos asi como empezamos a declarar verdaderas burradas. Que si hipocresia, capitalistas, legalizar lo cual, ilegalizar aquello. Tan solo piden su valoracion, no que las insulten. En realidad parecemos animales ansiosos sobre que alguien diga o proponga una cosa para criticarlos. Sinceramente a mi me da la impresion bastante bien cualquier cosa que se lleve a cabo para efectuar de este ambiente un escaso mas civico, independientemente de la domicilio administracion que se posea. Mi enhorabuena al diario 20Minutos por su labor desplazandolo hacia el pelo la directiva que han resuelto adoptar. Felices Fiestas a tod@s.

Mis mas sinceras felicitaciones. Por una cosa 20 minutos es mi diario predilecto.

enhorabuena,aqui existe gran hipocresia por pieza sobre la prensa, actualmente el Sr,. Nadal de el diario recinocia en Catalunya Radio que ellos asi como otros medios han presionado a la Ministra con el fin de que retirara la jurisprudencia contra el alcohol. Repito, enhorabuena.

Yo De ningun modo he conocido esos anuncios aqui, sin embargo sobre todas formas una oportunidad mas te felicito Arsenio, otro acierto

Felicitaciones por tan savia decision.Si todos los medios de comunicacion hicieran lo mismo.,posiblemente bajase las delitos deviolaciones.,y brutalidad de genero.Por favor,hacerse eco todos las dias en este sentido.,a ver si entre todos tenemos la suerte de que se copien los demas.Saludos cordiales