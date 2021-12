20 Frases para ENAMORAR a un Hombre que esta Lejos

La distancia en el amor es uno de los factores que hacen que una relacion sea complicada. Cuando amas a una persona lo que necesitas es estar con ella, verla continuamente, abrazarla y besarla. Para que una relacion a distancia funcione es necesario un fuerte compromiso por parte de ambos, que exista un profundo amor y mucha confianza.

Para que sigas afianzando tu relacion a distancia, hoy queremos ayudarte con frases para enamorar a un hombre que esta lejos .

Son frases de amor a distancia con las que conseguiras fortalecer vuestro amor aunque tu pareja este a miles de kilometros ya que no hay mayor prueba de amor que el amar a distancia, pones a prueba tu valentia, tu fidelidad, tu confianza y, sobre todo, tu amor por esa persona.

20 Frases para enamorar a un hombre que esta lejos

1 Aunque estes a kilometros de mi yo te siento como si estuvieras a mi lado

2 No me importa lo lejos que estes de mi, eres lo mejor que me ha pasado en la vida

3 Cuando dos personas se aman de verdad no importa la distancia. Nuestro Amor lograra vencer todos lo obstaculos que la vida le ponga

4 Odio cada kilometro, cada metro, cada centimetro que me separa de ti. Te necesito a mi lado y te necesito Ya.

5 La distancia no me permite abrazarte ni besarte, pero quiero que sepas que nunca dejare de pensarte ni de quererte

6 Lo mas sencillo fue enamorarme de ti, lo mas complicado es estar lejos de ti. Te necesito a mi lado.

7 Aunque estes lejos de mi, siempre estas muy cerca de mi corazon.

8 Eres la persona perfecta en la distancia equivocada

9 No importa donde estes, porque por mucho que te alejes, cada dia que pasa te siento mucho mas cerca de mi corazon

10 Siempre habia creido que la distancia es el olvido, pero hoy no estoy de acuerdo porque por mucho que te alejes yo siempre te tengo presente a cada segundo que pasa

11 La vida sin ti no es vida, pero te prometo que te voy a esperar todo lo necesario.

12 Aunque la distancia y los kilometros nos separen, nuestro amor nos vuelve a juntar

13 Cada dia me levanto con una sonrisa porque queda un dia menos para que por fin vuelvas y volvamos a estar juntos

14 Un dia sere feliz porque en lugar de levantarme y mirar el movil podre mirarte a esos preciosos ojos que tienes

15 Te estrano muchisimo en estos dias en que por causas ajenas a nosotros es imposible estar juntos

16 Amor, cada dia que pasa me hace falta tu presencia en mi vida. Se que a veces es bueno estar separados para poner a prueba nuestro amor, pero no resisto estar mucho tiempo alejada de ti

17 ?Te has dado cuenta?, hoy me he pasado todo el dia mandandote besos y abrazos a distancia

18 Cuando te asomes esta noche a la ventana recuerda que los dos estaremos mirando las mismas estrellas y la misma luna. Eso siempre hace sentirme mucho mas cerca de ti

19 La distancia la inventaron para nosotros, para demostrarle al mundo entero que nuestro amor es tan fuerte que prevalece a pesar de que nuestros caminos se hayan separado por un momento

20 Eres esa persona que tiene el privilegio de hacerme sonreir con tan solo escribirme

Espero que estas frases para enamorar a un hombre que esta lejos te sean de utilidad y ayuden a fortalecer vuestro amor y si necesitas mas frases para enamorar a un hombre no te pierdas la siguiente entrada: 50 frases hermosas para enamorar a un hombre