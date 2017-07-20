15 Temmuz’un yıldönümü: Gün olur asra bedel

Tam bir sene geçti, o karanlık başlayıp, aydınlığa kavuşan gecenin üzerinden.

O gece, bize zaman kavramının objektif bir kavram olmadığını anlatmıştı belki de. Birkaç saatin içine, birkaç asır yerleşmişti neredeyse. Öyle bir gece ki, Cengiz Aytmatov’un o muhteşem betimlemesini kanıtlar nitelikte; “Gün olur asra bedel!”

15 Temmuz gecesi o kadar olağanüstü bir geceydi ki, ne yazsak, ne çizsek, ne söylesek bu ağırlığın altında eziliyor. Bu ağırlığı yansıtmaya yetmiyor, bu ağırlığı kaldıramıyor. Bu sebeptendir herhalde ki, 15 Temmuz ile ilgili yapılan tüm çalışmalar yetersiz kalıyor, eksik kalıyor. Nasıl eksik kalmasın ki?

Darbe olduğunu öğrenir öğrenmez sokağa koşan mı ararsın, kendi tarlasını ateşe vererek askeri jetlerin havalanmasını engelleyen mi? Tankın önüne yatıp, “Beni ezerse benim ezilmiş halimi gören insanlar meydanlara koşar” diyen mi, üst üste iki tankın önüne kendini atan mı? F16’lara belindeki beylik tabancası ile ateş eden polis memurları mı, önden gidenler vurulup geri getirilirken yürümekten vazgeçmeyenler mi?

Siyaset bilimi profesörü Atilla Yayla çok haklı, “15 Temmuz, Türkiye tarihinin en muazzam olaylarından biri. Hatta denebilir ki, demokrasi tarihimizin en mühim olayıdır.”

Türkiye tarihinde ilk defa bir askeri darbe halk tarafından engellendi 15 Temmuz gecesi. Biz, hala, bunun ne demek olduğunun çok da farkında ve bilincinde değiliz. O gece halkın davranışları hem demokrasi tarihimize geçti, hem de bundan sonra dünyanın hangi köşesinde bir askeri darbe girişimi olsa oradaki halklara ne yapabileceklerini gösteren bir örnek oluşturdu.

15 Temmuz gecesinin en sert yaşandığı illerden biriydi Sakarya. Darbeci hainlerin işgal ettiği tek valilik, Sakarya Valiliği idi. Siyasetçileriyle, polisiyle, halkıyla tarih yazıldı Sakarya’da 15 Temmuz gecesi. O gece Başbakan Binali Yıldırım’ın açıklamalarından bile öne twitter’dan halka meydanlara çıkma çağrısı yapan Zeki Toçoğlu, olayın haberinin geldiği ilk anlarda meydana gelen milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün ve Recep Uncuoğlu, darbeci hainlerin hedefinde olan ve Emniyet binasından tüm şehri yöneten Hüseyin Avni Coş, valilik binasında askerlerle canı pahasına savaşan Ali İnci ve övgünün en büyüğünü hak eden kahraman Sakarya halkı.

Şimdi, üzerinden bir yıl geçmesine rağmen düşündükçe, hatırladıkça tüylerim diken diken oluyor. Nefesim daralıyor.

O geceyi biraz çabuk unuttuk. Kendi küçük ve gereksiz kavgalarımızın peşine düştük bu bir yılda. Bu özeleştiriyi yaparak yola devam etmeliyiz belki de.

Bu 15 Temmuz gecesinin, geçen seneyi en iyi şekilde hatırlamak, anmak ve anlamak için vesile olmasını diliyorum. O korkunç geceyi, o güzel sabaha erdiren Rabbimize şükürler olsun. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin, gazilerimize acil şifalar versin.

Dipnot: 15 Temmuz günü, saat 15’te Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen bir bisiklet turu var. Adapazarı Belediyesi önünden başlanılarak Sakarya Valiliği’ne kadar pedal çevirtilecek. Biz de Genç Münevver Platformu olarak “Darbeye karşı pedal çevir!” sloganı ile bu tura katılacağız. Gelebilecek herkesi bekleriz.

Sakarya Yenihaber, 14.07.2017