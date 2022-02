15 Signes qui prouvent qu’un homme Gemeaux est fou amoureux de vous

Comment se comporte un homme Gemeaux en amour ?

Quelle femme aime l’homme Gemeaux ?

L’homme Gemeaux et les femmes : un amour inconditionnel ou des flirts sans lendemain ?

Le signe des Gemeaux, le troisieme du zodiaque mutable, est un signe d’air extraverti, bavard et toujours en mouvement. Il a besoin d’une stimulation mentale constante.

D’ailleurs, avec un homme Gemeaux, il n’y a pas d’inconnu, juste un nouvel ami qui attend qu’on lui fasse confiance. Il n’est pas le plus romantique, mais sa presence est toujours la garantie d’un moment memorable.

Son propre duo dynamique fait qu’il possede une multitude de traits de personnalite, d’interets et plus de cerveau que tous les autres signes reunis.

Son fort sentiment de jeunesse est rafraichissant et vous ne vous ennuierez jamais avec lui. D’ailleurs, quand vous commencez a sortir avec lui, vous vous rendez compte que son groupe d’amis est beaucoup plus grand que le votre.

Partout ou vous allez, il tombe sur un de ses copains, un ancien camarade de classe ou l’ami d’un ami d’un ami qu’il a rencontre une fois et avec qui il a entame une conversation.

Mais ne vous inquietez pas ! Il vous fera participer aussi ! Ainsi, avec un homme Gemeaux, meme si vous etes d’une nature tres reservee, vous allez devenir un vrai papillon social.

L’homme Gemeaux aime apprendre et il a besoin d’une stimulation cerebrale constante pour maintenir son interet pour n’importe quoi (ou n’importe qui).

Vous pouvez avoir des conversations riches et fascinantes avec lui, au point d’en perdre la notion du temps. Mais vous devez aussi le divertir et l’intriguer – il veut savoir ce que vous pensez et si c’est vraiment interessant.

Il est aussi incroyablement espiegle, drole et enjoue. Eh oui, ce signe du zodiaque est dirige par la planete dirigeante Mercure, le Dieu des arnaqueurs.

Quel est le comportement de l’homme Gemeaux amoureux ?

En tant que signe d’air, votre homme Gemeaux eprouve beaucoup de sentiments. D’ailleurs, il en a suffisamment pour vous deux. Mais plutot que de les laisser prendre le dessus, il prefere les analyser.

En amour, un homme Gemeaux est rapide et impulsif dans ce qu’il fait, y compris dans ce qu’il dit. Malgre la reputation du signe des Gemeaux (avoir deux facettes), ce que vous voyez est ce que vous obtenez, meme si cela semble parfois incoherent.

Oh oui, vous allez devoir faire face a ses humeurs changeantes. Ainsi, d’un cote, il peut developper des grandes idees, mais d’un autre, il n’est pas du tout stable !

Aussi vivifiant et excitant qu’il soit de sortir avec un Gemeaux spontane, cela presente aussi quelques inconvenients. Pour qu’il reste interesse, vous devez repondre a son besoin de divertissement.

Ainsi, s’il s’ennuie avec vous, il va vite vous larguer. En amour, un homme Gemeaux peut manquer de tact. Et quand vous ajoutez a cela ses constants changements d’humeur, cela peut devenir ingerable.

D’ailleurs, au debut de la relation, l’homme Gemeaux a meme tendance a manquer de respect a sa cherie, en parlant de leur relation et de ses defauts avec ses amis.

Ce genre de comportement s’arrete pourtant quand l’homme Gemeaux tombe amoureux. A plus grande echelle, sa capacite d’adaptation peut creer un manque de coherence avec son humeur, ses interets et sa personnalite.

Cela peut ajouter de la pression a la relation parce que vous avez l’impression de ne jamais vraiment le comprendre tout en sachant que vous devez aussi le garder sur le qui-vive pour qu’il reste interesse.

Que des maux de tete. Vous l'avez compris, en amour, l'homme Gemeaux est exigeant ! Pour que cela fonctionne, vous devez etre a l'ecoute et avoir suffisamment d'esprit pour lui repondre rapidement.

L’homme Gemeaux et les femmes : qui est la femme parfaite pour ce signe ?

Pour que l’homme Gemeaux tombe amoureux, sa cherie doit etre intelligente et vive d’esprit. Mais elle doit aussi bien avoir les pieds sur terre.

Si vous voulez partager votre vie avec quelqu’un d’un peu loufoque ou creatif, l’homme Gemeaux est fait pour vous ! En effet, en amour, l’homme Gemeaux aime etre creatif pour faciliter les periodes difficiles et les rendre plus interessantes.

La femme ideale pour l’homme Gemeaux ne devrait avoir peur de rien, car vivre avec un tel homme, c’est accepter son instabilite et sa force vitale. Bon courage !

Au lit, le comportement de l’homme Gemeaux n’est pas bien different de celui de la vie de tous les jours. Il aime que les choses tournent autour de lui. Donc, il a besoin de contacts physiques romantiques.

Sa compagne doit donc etre prete a sacrifier un peu de son plaisir pour lui. Comprendre sa dualite et son ambiguite est tres important si vous voulez etre heureuse avec lui.

Il peut etre tres loyal envers la femme avec laquelle il est en couple, mais seulement si elle occupe une place particuliere dans son esprit. Il n’aime pas penser a une seule personne ou a un seul objectif, ce qui peut etre une bonne chose, car il peut etre multitache.

Pour qu’il ne soit pas tente par l’infidelite, il doit etre tenu a l’ecart des femmes attirantes qui peuvent stimuler son esprit. Sa partenaire doit donc avoir confiance en elle et etre tres tolerante et patiente.

La femme avec qui il est doit aussi etre a l’ecoute parce qu’il dit la verite, quoi qu’il arrive. Plus que cela, il peut tout avouer lorsqu’il parle de sa relation amoureuse.

D’ailleurs, en debut de relation, l’homme Gemeaux va etre tres clair sur son passe et ses attentes liees a sa nouvelle partenaire et sa vie de couple.

Comment savoir si un homme Gemeaux est amoureux de vous ?

A force de rire avec votre homme, vous en oubliez peut-etre l’essentiel. Comment est-ce que vous pouvez etre sure que votre partenaire est amoureux de vous ?

En effet, l’homme Gemeaux a un comportement assez atypique. Vous ne pouvez pas vraiment vous appuyer sur ses propos ou ses actions soi-disant romantiques.