12 Exemples de Bonnes Phrases de theme (et pourquoi Elles fonctionnent)

Pretendez que vous etes un pirate en haute mer a la recherche d’un tresor. Disons que vous avez une agreable autorite qu’il y a 1 coffre d’or enterre dans une ile eloignee a proximite.

Correctement que vous ayez peut-etre une idee de la facon dont vous devez naviguer Afin de vous rendre via l’ile, si vous ne savez nullement ou creuser un coup arrive, ce qui peut etre une chasse au tresor longue et frustrante.

Maintenant, disons que vous avez une carte au tresor. Comment i§a change-t-il les trucs?

Cela rend notre vie un peu plus facile, droit?,

Avoir une carte au tresor signifie que vous avez votre guide etape par etape Afin de vous aider a atteindre votre objectif ultime-le tresor enterre.

Mes phrases de sujet ressemblent beaucoup a des cartes au tresor—elles fournissent un guide etape par etape a travers ce papier.

Vous souhaitez certains pensees pour aider a creer une carte au tresor des phrases de sujet Afin de votre texte? Visitez ces exemples de bonnes phrases de sujet.,

Une introduction ou un enonce de these Afin de un essai narratif est different d’une introduction ou d’une these dans un essai argumentatif. Il est donc logique que vous ecriviez divers types de phrases de theme pour multiples types d’articles.

Pour vous aider a voir la difference entre les phrases de sujet, j’ai divise votre liste par type d’articles: essai narratif, essai argumentatif et essai de comparaison ainsi que contraste.,

Si vous voulez 1 rappel rapide sur l’ecriture de bonnes phrases de sujet, matey, lisez le post suivant: Voici la Bonne et la Mauvaise Facon d’ecrire des Phrases de theme.

4 phrases de theme d’essai narratif

Phrase de sujet #1: J’ai mer est perfide une telle nuit-la, ainsi, je pensais perdre la moitie de mes hommes avant le lever du soleil.

Sujet Phrase #2: Nous pensions avoir surpris le pire que Mere Nature avait a offrir, mais elle nous a prouve le tort la derniere nuit de notre week-end.,

Sujet Phrase #3: au milieu des derniers anecdotes du second, je savais que les hommes planifiaient une mutinerie.

Phrase du sujet #4: C’est a ce moment-la que j’ai frappe quelque chose que je savais etre le tresor.

Pourquoi ces phrases narratives fonctionnent

Un essai narratif tri?s vais garder les lecteurs interesses et voulant environ l’histoire. Une bonne phrase de sujet narratif aide a retenir l’interet des lecteurs en fournissant un apercu du paragraphe a venir.,

Chacune des phrases de theme fournit une idee claire de l’objet du paragraphe, mais elles sont egalement suffisamment intrigantes Afin de coder du suspense.

nos Lecteurs se demandent comment les evenements vont se derouler et continuer a lire Afin de voir De quelle fai§on l’histoire se termine.

Les transitions paraissent importantes dans les phrases de sujet pour la totalite des types d’essais, mais Il semble important que vous choisissiez non juste les bonnes transitions, et que vous variiez vos transitions.,

Il va etre facile d’utiliser le commentaire « puis” tout au long de ce essai narratif pour relier les evenements qui se produisent dans l’ordre chronologique, mais ne le faites nullement!

En utilisant « then” Afin de connecter ces idees, la ecriture ressemblera a ceci: « D’abord, nous sommes montes a bord du navire. Ensuite, nous avons deniche notre chemin vers des cabines. Ensuite, nous nous sommes diriges en direct par la piscine. »Cela ne fait si»rement pas une lecture fort convaincante.

4 phrases de sujet d’essai argumentatif

Phrase de sujet #5: Enfin, la raison la plus convaincante pour laquelle Treasure Island pourrait etre considere tel le meilleur roman pirate est son intrigue unique.

Sujet Phrase #6: L’une des premieres strategies que les firmes doivent mettre en ?uvre pour abriter leurs navires des pirates pres des cotes somaliennes est d’exiger la securite armee concernant l’integralite des navires.,

Sujet Phrase #7: Les sites de partage de fichiers, comme The Pirate Bay, sont encore une autre facon que la technologie a cree un nouveau type de criminel.

Sujet Phrase #8: aussi si les joueurs vont pouvoir, naturellement, prendre un certain credit pour le succes des Pirates de Pittsburgh, ce sont les entraineurs qui meritent vraiment le credit.

Pourquoi ces phrases de theme d’essai argumentatif fonctionnent

Le but d’un essai d’argument est de convaincre les lecteurs. Pour votre faire, vous avez besoin de beaucoup d’exemples ainsi que preuves pour etayer vos arguments., Ca signifie que ces paragraphes se concentreront tous sur 1 argument cle, et donc vos phrases de sujet devraient faire la meme chose.

Ces phrases de theme identifient bien l’argument a exprimer au paragraphe.Ils font egalement allusion a l’objectif general de l’enonce de these pour rappeler a toutes les lecteurs l’objectif de l’article.

Correctement que une telle strategie ne soit pas forcement necessaire (en particulier dans les articles plus courts), elle va etre utile dans les essais plus longs car celle-ci permet aux lecteurs de rester concentres.,

Parce que nos arguments ont tendance a inclure une liste de points cles Afin de soutenir une declaration de these, vous pouvez utiliser des transitions comme « premier”, « deuxieme”, « enfin” ou « en fin de compte” dans vos phrases de sujet.

4 comparez et contrastez les phrases du sujet de l’essai

Phrase du sujet #9: Bien que des pirates Barbe Noire et Black Bart aient pu se lancer dans la piraterie differemment, ils ont l’ensemble de deux trouve la mort

Sujet Phrase #10: Pirates des Caraibes: Dead Men Tell No Tales ressemble le plus a Pirates des Caraibes en raison de son casting similaire.,

Sujet Phrase #11: La representation d’Hollywood des apparitions des pirates est assez similaire aux recits historiques de votre a quoi ressemblaient vraiment des pirates.