100 secretos en el amв™Ґr en la citas

100 secretos en el am♥r en la citas

El amor ha generado a lo largo de la leyenda de la humanidad miles sobre sentencias, estadГ­sticas, leyendas, rumores, invenciones, canciones, pelГ­culas. En su apelativo se han tomado las decisiones mГЎs heroicas, aunque AdemГ­ВЎs las mГЎs miserables. Por San ValentГ­n te descubrimos 100 de los secretos del jornada del apego.

Con un beso se mueven 36 mГєsculos desplazГЎndolo hacia el pelo se consumen aunque sea 12 calorГ­as.

El primer beso entre humanos serГ­В­a del aГ±o 1500 antiguamente de Cristo desplazГЎndolo hacia el pelo se supone okcupids visitantes que tuvo sitio en los templos sobre Khajuraho y Konarak, en India.

В«En un beso, sabrГЎs al completo lo que he calladoВ».

Pablo Neruda

La diosa egipcia del amor serГ­В­a Hathor . En su comienzo lleva cuernos sobre vaca dentro de las que sujeta un disco solar.

En Bolivia y Uruguay se celebra San ValentГ­n el 21 sobre septiembre, en Brasil el 12 sobre junio, en Egipto el 4 de noviembre.

. Así­ como en China el 28 de agosto –el séptimo fecha de el séptimo mes lunar–. Se celebra el ‘Festival de el duplo Siete’.

El dios chino de el apego homosexual se llama Hu Tianbao. Se le conoce igualmente como el Dios Conejo, por lo que un tГ©rmino coloquial de referirse a las homosexual en China es conejillo.

Un beso acelera el ritmo cardГ­aco sobre 60 a 100 latidos por minuto.

El ‘Kamasutra’ distingue inclusive 30 tipos sobre besos diferentes.

В«alguno estГЎ enamorado cuando se da cuenta de que otra ser es ГєnicaВ».

Jorge Luis Borges

El amor platГіnico se refiere al apego entendido como adoraciГіn por la delicadeza. Lo definiГі PlatГіn en ‘El Banquete’.

Cupido es el dios latino de el apego. VГ­ВЎstago sobre belleza desplazГЎndolo hacia el pelo Marte, las dioses de el amor asГ­В­ como sobre la conflicto, respectivamente. Su apariciГіn en la literatura clГЎsica serГ­В­a preludio del drama.

En el beso esquimal no se tocan las labios, sino que serГ­В­a un roce de nariz con nariz .

En EspaГ±a los consumidores se saluda con dos besos, sin embargo en paГ­ses igual que BГ©lgica, Suiza, Francia u Holanda es costumbre darse 3 .

ВїCГіmo se dice mimo en. kiss (inglГ©s), bisou (francГ©s), bacio (italiano), kuss (alemГЎn), beijo (portuguГ©s).

La pelГ­cula ‘Love Story’ , de 1970, acuГ±Гі una de las frases clГЎsicas sobre este tema В«Amar serГ­В­a nunca tener nunca que decir lo sientoВ».

В«El que ha acreditado sГіlo a su mujer y la ha querido, conoce mГЎs de chicas que el que ha distinguido milВ».

Leon Tolstoi

В«Ne me quitte pasВ» (No me dejes) es una de estas desmedidos canciones referente a el amor. La cantГі Jacques Brel tras acontecer abandonada por su enamorado. En la novia, Brel provee В«perlas sobre precipitaciГіn traГ­das de un paГ­s en el que De ningГєn modo llueveВ».

В«Ofrecer aprecio al que pide apego serГ­В­a como dar pan al que muere sobre sedВ».

‘El procedimiento de amar’ – Ovidio

El Гєltimo anualidad se casaron en Euskadi unas 7.300 parejas .

En 1975 se celebraron en Euskadi 17.336 matrimonios , la cifra mГЎs elevada sobre las Гєltimos cuarenta aГ±os de vida.

В«El apego resulta una expresiГіn extremadamente dГ©bil Con El Fin De reflejar lo que sientoВ».

‘Annie Hall’ – W dy Allen

La petite mort (La pequeГ±a muerte) es el tГ©rmino con que los franceses describen el momento trasero al clГ­max.

В«El verdadero amor nunca es una diferente cosa que el pretensiГіn inevitable sobre favorecer al otro para que sea quien esВ».

Jorge Bucay

El 3 de julio de 2005 entrГі en vigor en EspaГ±a la normativa sobre casamiento entre usuarios del tiempo sexo .

La antigГјedad media sobre las que se casan en EspaГ±a serГ­В­a 34 aГ±os ellas desplazГЎndolo hacia el pelo 37 ellos .

La diosa griega del amor era Afrodita . Todo el mundo los que la desairaban eran eliminados de forma violenta. Glauco, por ejemplo, la irritГі y no ha transpirado ella hizo que sus caballos lo despedazasen.

El primer caricia de la historia rodado para el cinema fue grabado por Tomas Alva Edison en 1896. Lo interpretaron dos actores que habГ­an tenido un genial triunfo con una comedia romГЎntica en un teatro sobre Broadway.

‘Johny Guitar’ , dirigida por Nicholas Ray en 1954, es un clГЎsico acerca de el apego asГ­В­ como el paso de el tiempo. Su diГЎlogo tГ­pico es el del pistolero que dice В«MiГ©nteme. Dime que todos dichos aГ±os me has estado esperando. DГ­meloВ». В«Todos esos aГ±os te he estado esperandoВ», responde la novia.

В«Cuando el corazГіn estГЎ embargado de entusiasmo, estГЎn cerrados los oГ­dos al consejo y no ha transpirado, en tal lapso, las palabras sensatas, en lugar de desbravar, acrecientan la saГ±aВ».

La Celestina

Dicen que cada ser se enamora una media sobre siete veces antiguamente de casarse.

В«El amor consuela igual que el resplandor del sol despuГ©s de la lluviaВ».

William Shakespeare

En ‘Casablanca’ , la de las pelГ­culas mГЎs romГЎnticas de todo el mundo los tiempos, Rick, Humprey Bogart dice В«El ambiente se desmoronaba entretanto nosotros nos enamorГЎbamosВ», recordando su conexiГіn con Elsa (Ingrid Bergman) en ParГ­s. Desde entonces, В«siempre nos quedarГЎ ParГ­sВ».

Groucho Marx se burlГі de el amor, el sexo, el casamiento y cualquier otro sitio habitual en la Tierra. В«Hace lapso convivГ­ casi 2 aГ±os con la chica inclusive revelar que las gustos eran exactamente como los mГ­os los 2 estГЎbamos locos por las chicasВ», dijo la oportunidad.